A una semana del inicio del incendio de en el Parque Nacional Nahuel Huapi, aún quedan focos activos y los expertos aseguran que el fuego ya afectó 1.800 hectáreas de bosques en cercanías del lago Los Manzanos, a unos 80 kilómetros del centro de San Carlos de Bariloche. El intendente, Walter Cortés, dijo que es difícil combatirlo debido a que se trata de una zona inaccesible.



El foco comenzó en la reserva Estricta, el 25 de diciembre, y alcanzó la zona ubicada entre el lago Martín y el cerro Bastión, así como también un área de bosque entre los cerros Alcorta y Colorado. Si bien se trata de un lugar con vegetación densa donde las tareas de los brigadistas son complicadas, las autoridades informaron que está lejos de viviendas y no se trata de un punto concurrido por turistas.



En declaraciones a la 750, Cortés afirmó que el foco está ubicado a casi 90 kilómetros de Bariloche y llevó tranquilidad a los vecinos y turistas, en la previa al inicio de la temporada de verano. “El incendio fue originado por un rayo”, dijo Cortés, quien aseguró que se trata de apagar con aviones y helicópteros hidrántes, pero lamentó que las tareas sean dificultosas por las condiciones climáticas de vientos.



En tanto, una alerta meteorológica por tormentas eléctricas, sumada a la presencia de humo y las complicaciones del terreno afectaron el traslado de los brigadistas en una zona que de por sío ya es de compleja circulación para los helicópteros del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.



Por su parte, dos aviones hidrantes realizaron lanzamientos de agua y un helicóptero sobrevoló la zona para analizar el despliegue de los brigadistas y los puntos de trabajo. En ese marco, un Boeing 737 FireLiner proveniente de Santiago del Estero realizó unas seis descargas de 15.000 litros de agua cada una en la mencionada reserva del Parque Nacional Nahuel Huapi.



Las tareas para combatir el fuego también se ven afectadas por los fuertes vientos que cruzan la zona, sumado al humo, que el viernes último llegó hasta el centro de la ciudad de Bariloche. Por estos motivos, se le pidió a los vecinos y turistas que circulen por la zona que lo hagan con extrema precaución cerca de Pampa del Toro, en la ruta 40 sur.



Cortés detalló que hay un frente de casi 14 kilómetros de fuego y aclaró que “se descarta que sea intencional”. “No hay nadie, no vive nadie, es una zona inaccesible, hay lagos y lagunas, pero que prácticamente no tienen playa”, dijo. “El incendio se apaga con oportunidades. Avanza, se debilita en algún momento porque no tiene tanto combustible, se ataca y se corta. A la cabeza del incendio en algún momento le va a ocurrir lo mismo. Es otra forma de ir apagándolo. Es imposible que el ser humano se pueda imponer frente a un incendio de tal magnitud, con árboles de 20, 25 metros. Los brigadistas hacen un trabajo valiente, muy sacrificado”, concluyó, y aclaró que a Bariloche “no va a llegar”.