Mauricio Macri reveló su faceta de padre protector de sus hijas, tan celoso, que, según contó, llegó a darle un golpe al novio de uno de ellos.

En una entrevista por streaming, el expresidente dijo ser muy celoso pero que, como ya tiene cuatro hijas, "he aprendido a comportarme". Y lanzó esta revelación: "Con la segunda le llegué a pegar una piña en el estómago a un novio cuando me saludó".

Según dijo, su hija lo increpó: "Papá, ¿te volviste loco?" El ex mandatario expresó que reaccionó así "porque no me gustó cómo me sonrió" y que fue "un momento crítico", que derivó en "una pelea que duró un rato".

Como consecuencia de eso, Macri llevó el tema a su sesión de psicoanálisis para controlar el tema de los celos con sus hijas, "si no voy a perder comunicación con todas".

El episodio recuerda a la revelación de Macri cuando era presidente y, en una visita a Mendoza, en uno de los timbreos de su espacio político, entró a una casa de familia. En plena corrida del dólar, con el préstamo de 44 mil millones de dólares pedido al FMI, el entonces jefe de Estado se sinceró de este modo: "Tengo que estar tranquilo, no volverme loco porque si me vuelvo loco les puedo hacer mucho daño a todos ustedes".