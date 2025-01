Desde la conducción del Partido Justicialista negaron las irregularidades denunciadas por distintos sectores del peronismo durante el Congreso partidario. Para Guillermo Cornaglia fue un congreso “absolutamente legal y legítimo” que quedó certificado ante escribano público y minimizó las acusaciones del perottismo, donde advirtieron con ir a la Justicia. “Las personas que digan lo contrario tienen todo el derecho de acudir a donde sea, y nosotros la absoluta tranquilidad de poder demostrar la legalidad y legitimidad del mismo”, evaluó el presidente del PJ en declaraciones a Rosario/12. También aseguró que el partido se encuentra enfocado en el armado de listas de cara a 2025 y consideró que la división solo beneficia al gobierno provincial. “Quedó claro que algunos sectores prefirieron jugar por fuera”, cuestionó.

Las repercusiones por el malogrado congreso del justicialismo continúan. El encuentro tuvo lugar el sábado 28 de diciembre bajo una modalidad que combinó la presencialidad y la virtualidad. De aquel cónclave, donde se debía definir la estrategia electoral del espacio para las elecciones de este año, tres sectores se retiraron manifestando su disconformidad con su desarrollo: el espacio liderado por el senador nacional Marcelo Lewandowski, el del exgobernador Omar Perotti y el Movimiento Evita. A las repercusiones se sumó la renuncia del diputado nacional Eduardo Toniolli a la vicepresidencia del partido y la impugnación del Congreso por parte del perottismo, que reclamó anular las resoluciones adoptadas, bajo la advertencia de acudir a la Justicia.

En ese marco, este lunes la conducción del PJ salió a defender la validez y transparencia del Congreso. En declaraciones a Rosario/12, Cornaglia explicó que en la última reunión del partido, donde se definió la convocatoria al Congreso, se había establecido en el orden del día la posibilidad de autorizar al Consejo Ejecutivo a conformar alianzas y, a su vez, que la Mesa de Acción Política conforme listas. “Durante el Congreso, estos sectores que prefirieron alejarse pedían que el Partido Justicialista no se presente con lista propia, sino que se habilite a los distintos sectores a jugar de manera individual. Lo que dijimos en ese momento es que para incorporar una nueva moción se debían juntar los dos tercios del Congreso, que seguramente no tenían y por eso decidieron retirarse”, planteó.

Para el presidente del PJ, esa situación no le quita validez al encuentro, que siguió transcurriendo tras la salida de los sectores díscolos. “Fue un Congreso absolutamente legal y legítimo. Prueba de ello lo da la escribana pública que estuvo presente en el mismo, certificando y dando constancia de cada uno de los congresales existentes y presentes. Los tres o cuatro casos en que los congresales no dijeron a quién pertenecían, fueron eliminados del Congreso inmediatamente sin tener la oportunidad de emitir sufragio”, sostuvo y agregó: “Las personas que digan lo contrario tienen todo el derecho de acudir a donde sea, y nosotros la absoluta tranquilidad de poder demostrar la legalidad y legitimidad del mismo. Quedó claro que algunos sectores prefirieron jugar por fuera”.

No obstante, para Cornaglia la premisa sigue siendo “con todos adentro”, aunque reconoció que tampoco se puede forzar una integración con los sectores que no quieren formar parte de la línea oficial del partido. En ese sentido, el dirigente señaló que la Mesa de Acción Política se encuentra trabajando en la construcción de la lista de candidatos que cierra a principios de febrero y que tiene a la categoría de convencionales constituyentes como la gran novedad de la elección. “Al que hoy no quiera estar no podemos obligarlo”, sentenció. Por lo pronto, como se dictaminó en el Congreso, será esa mesa –con la actualización de algunos integrantes– la que definirá la conformación de los candidatos que compitan.

Ante ese escenario se abre otra discusión que ya generó ruido: la posible sanción partidaria hacia los sectores que jueguen por fuera del PJ. Al respecto, Cornaglia explicó que la carta orgánica del justicialismo habilita la conformación de un Tribunal de Disciplina, ante el cuestionamiento de los afiliados sobre determinadas acciones. “Como presidente del partido he presentado una nota al Tribunal de Disciplina por pedido de la Comisión Ejecutiva por las decisiones tomadas por el sector de Omar Perotti, cuando se habilitó el tratamiento de la reforma constitucional. De la misma manera podrá actuar, quien lo requiera, con el resto de los compañeros que decidieron moverse de manera diferente a la que el partido decidió tomar”, explicó.

Por último, el dirigente señaló que la división del peronismo solo beneficia al gobierno provincial y aseguró que está más enfocado en la organización del espacio, que en una posible candidatura. “Como encargado del partido quiero una reestructuración, una reorganización y una refundación del mismo. Lo haremos con los que quieran estar adentro, no podemos obligar a nadie”, expresó y agregó: “Quiero que el justicialismo vuelva a ser ese partido que mejoró la calidad de vida de nuestra ciudadanía. Estoy enfocado en eso, pero también a disposición de lo que decidan los compañeros y la propia conducción partidaria”.