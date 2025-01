2 niños, 10 mujeres, 11 ancianos y otros 11 hombres menores de 50 años figuran en una lista entregada por Hamas a Israel con los nombres de los 34 rehenes que liberaría en una primera fase de un acuerdo de alto el fuego. Hamas filtró el documento completo al diario saudí Al Sharq, en el que figuran los 34 nombres de los secuestrados y su edad. El gobierno de Benjamin Netanyahu dijo que la lista ya se había conocido meses atrás. En el documento figura la familia israelí-argentina Bibas: Shiri Silberman Bibas, de origen argentino, su marido Yarden Bibas, y sus hijos, Ariel y Kfir Bibas, que cumplieron 5 años y 1 en cautiverio respectivamente.

Un responsable de Hamas declaró a la agencia AFP que el grupo "aceptó liberar a 34 prisioneros israelíes de una lista facilitada por Israel en la primera fase de un acuerdo de canje de prisioneros". Ese listado incluye "a un conjunto de mujeres, enfermos, niños y personas mayores israelíes" entre los retenidos. "Hamas y los grupos de resistencia necesitan alrededor de una semana de calma para comunicarse con los secuestradores e identificar a los (rehenes) vivos o muertos", agregó el responsable, que pidió el anonimato.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó por su parte en un comunicado que "la lista de secuestrados publicada en los medios de comunicación no fue transferida a Israel por Hamas, sino que fue transferida originalmente desde Israel a intermediarios ya en julio de 2024". La oficina argumentó que "hasta ahora Israel no ha recibido ninguna confirmación o indicación de Hamas sobre la condición de las personas secuestradas cuyos nombres aparecen en la lista".

"No tenemos más tiempo que perder"

Según el medio saudí Al Sharq, Hamas necesitará una semana para confirmar en qué estado están estos rehenes y dónde, ya que algunos están en manos de otros grupos armados dentro de la Franja, como la Yihad Islámica. Las familias de los rehenes afirmaron en un comunicado conjunto estar "profundamente conmocionadas y angustiadas por la lista publicada esta mañana".

"Llegó el momento de alcanzar un acuerdo integral que permita el regreso de todos los rehenes: más de la mitad siguen con vida y necesitan rehabilitación, mientras que los asesinados deben ser devueltos para su entierro. No tenemos más tiempo que perder. ¡Debe sellarse ya un acuerdo de alto el fuego para los rehenes!", instaron los familiares.

En la lista de rehenes a ser liberados por Hamas sobresale el del argentino-israelí Kfir Bibas, que fue secuestrado del kibutz de Nir Oz con solo nueve meses y cumpliría dos años este 18 de enero. En noviembre de 2023, la Yihad Islámica aseguró que Shiri Bibas y sus dos hijos, Kfir y Ariel, habían muerto en un ataque israelí, pero el Ejército nunca pudo confirmar esa información, aunque fueron los únicos menores que no fueron liberados durante la tregua que se alcanzó ese mes, lo que despertó dudas.

El otro argentino en la lista es Yair Horn, ingeniero de software de 46 años y padre de dos hijos, que fue capturado el 7 de octubre de 2023 mientras visitaba a su madre en una comunidad cercana a la frontera con Gaza. Su familia llevó adelante una campaña para visibilizar su situación, apelando tanto a las autoridades israelíes como a la comunidad internacional. Sin embargo la ausencia de su hermano, Eitan Horn, entre los nombres publicados por Hamas genera incertidumbre sobre su paradero.

"Tenemos esperanza de que algo pueda ser diferente esta vez. Aunque soy consciente de que lidiamos con una organización terrorista demoníaca. Practican el terror psicológico, no quiero confiarme", afirmó a la agencia EFE Michael Levy, hermano del secuestrado Or Levy, cuyo nombre aparece en la lista. Or, de 34 años, fue secuestrado en el festival de música Nova, al que llegó poco antes de que empezara el ataque de Hamas del 7 de octubre, y vio como sus hombres mataban a su esposa ante sus ojos antes de llevárselo cautivo. Tiene un hijo de dos años.

Avanzan las negociaciones para una tregua

Delegaciones de Israel y Hamas retomaron este fin de semana las negociaciones en Qatar, después de que estas naufragaran de nuevo el mes pasado, y el jefe del Mosad David Barnea, que lidera el equipo negociador israelí, llegó este lunes a Doha para continuar el diálogo. Netanyahu se reunió el domingo por la noche con los principales ministros de su gobierno, así como con el equipo negociador, para discutir el progreso en las conversaciones, que según indicó un oficial israelí a medios hebreos son "prometedoras".

Varios oficiales de Hamas también se refirieron en los últimos días al buen rumbo de las conversaciones y destacaron que están en un momento "decisivo". En casi 15 meses de guerra las partes solo lograron un acuerdo de tregua de una semana, a finales de noviembre de 2023, en el que se intercambiaron 105 rehenes por 240 prisioneros palestinos, además de frenar los combates. De los 251 rehenes que Hamas hizo cautivos el 7 de octubre, quedan dentro de la Franja 96, 34 de ellos confirmados muertos. Mientras tanto 117 salieron con vida, solo 8 en operaciones militares, y 38 cuerpos fueron rescatados por la tropas en el enclave.

Esta nueva ronda de negociaciones se produce a escasos días de la investidura el 20 de enero del presidente electo estadounidense, Donald Trump, que ya ejerció presión sobre Hamas. Entre los principales puntos de bloqueo hasta ahora figuran el carácter permanente del alto el fuego y la gobernanza de Gaza tras la guerra. Israel se opone a que el movimiento islamista, que gobierna el territorio desde 2007, vuelva a dirigir el enclave.

A la espera de un posible acuerdo, la violencia se recrudeció desde hace varios días en el asediado territorio palestino, devastado por casi 15 meses de conflicto. Al menos 48 palestinos murieron en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas por ataques israelíes, con lo que la cifra total de víctimas mortales en 15 meses de guerra asciende a 45.854, entre ellos casi 18 mil niños, según los datos del ministerio de Sanidad del enclave. Los heridos desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó la guerra tras el ataque de Hamas en Israel que dejó unos 1.200 muertos y 251 secuestrados, son 109.139.

Fuentes médicas palestinas confirmaron haber recibido a seis muertos en los hospitales de Jan Yunis, en el sur de la Franja, como resultado de bombardeos en la cercana ciudad de Rafah, incluidos dos niños atacados por un dron. También se reportaron en las últimas horas del lunes ataques con disparos y artillería en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave, donde el domingo un ataque con dron en pleno campamento contra una reunión de ciudadanos causó 19 heridos que fueron atendidos en el hospital Al Awda.

Ese mismo hospital recibió siete heridos a causa de otro ataque en el cercano campo de refugiados de Bureij, en el que además murieron en el acto tres personas de la misma familia, un niño y sus padres. También se dieron reportes de ataques dentro de ciudad de Gaza, donde una mujer y su hijo murieron por un bombardeo sobre la mezquita Al Omari en el Al Daraj, barrio del centro de Ciudad de Gaza. Por último el bebé Yousef Anwar Klubb, que solo tenía 35 días de vida, murió por hipotermia en Gaza, convirtiéndose en la octava víctima mortal del frío en las últimas semanas.