En las efemérides del 12 de enero sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1949. Nace Haruki Murakami

Nace Haruki Murakami en Kioto. Uno de los novelistas más populares en el mundo, y el de mayor proyección que ha dado Japón, es autor de libros como Tokio Blues (Norwegian Wood), Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, Kafka en la orilla, After Dark y 1Q84. También escribió ensayos como De qué hablo cuando hablo de escribir y Música, sólo música, junto al director de orquesta nipón Seiji Ozawa. Y gusta de correr carreras de atletismo, experiencia que contó en De qué hablo cuando hablo de correr. Su nombre figura siempre en las listas de candidatos al Premio Nobel. Su cuento "Drive my car" fue llevado al cine y ganó el Oscar al mejor film extranjero. Candidato, al Nobel, en 2023 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras.

1959. Hallazgo en Nerja

En Nerja, Málaga, un grupo de jóvenes entra a buscar murciélagos en una cueva y realiza uno de los mayores hallazgos del siglo al encontrar pinturas rupestres en las paredes, que habrían sido hechas por neandertales. También hallan restos orgánicos que se calculan en una antigüedad de 40 mil años, con lo que las pinturas podrían ser la obra de arte más antigua jamás descubierta.

1963. Muere Gómez de la Serna

Fallece en Buenos Aires el escritor español Ramón Gómez de la Serna. Tenía 74 años y se había exiliado tras el estallido de la Guerra Civil. Su obra es extensa e incluye títulos como la novela El caballero del hongo gris, Ismos, Greguerías y su autobiografía Automoribundia.

1969. Fallece Roberto Noble

En Córdoba muere a los 66 años Roberto Noble, el fundador de Clarín. Fue ministro del gobernador bonaerense Manuel Fresco en los años de la Década Infame, antes de fundar el matutino en 1945. Adhirió a Arturo Frondizi en 1958 y el diario mantuvo su adscripción al desarrollismo hasta varios años después de la muerte de su fundador.

1976. Muere Agatha Christie

A los 85 años, fallece la escritora británica Agatha Christie, una de las grandes escritoras de policiales del siglo XX. Había nacido en 1890 y dejó una extensa obra literaria, que fue llevada al cine y la televisión. Fue la creadora de personajes como Hércules Poirot y Miss Marple, a los que paseó por varias novelas. Entre sus libros destacan: El asesinato de Roger Ackroyd, Asesinato en el Expreso de Oriente, Muerte en el Nilo, Diez negritos, La casa torcida y Pasajero a Frankfurt. Además, escribió la exitosa obra teatral La ratonera. Su vida encierra un misterio digno de sus novelas: la desaparición durante once días a fines de 1926, que todavía intriga a sus biógrafos. Se la considera la novelista más vendida de todos los tiempos, con cerca de dos mil millones de ejemplares.

1977. Adiós a Henri-Georges Clouzot

A los 69 años muere el director de cine Henri-Georges Clouzot. Fue el responsable de clásicos como El salario del miedo y Las diabólicas. También dirigió, entre otras películas, El asesino vive en el 21, El cuervo, Manon y la inconclusa El infierno.

1998. Ramón Sampedro y el debate por la eutanasia

En la localidad gallega de Boiro se suicida un hombre que ha pasado casi treinta años postrado por una tetraplejía. Se llama Ramón Sampedro. Graba su muerte en un video, en el que explica sus motivos, luego de que la Justicia le negara la petición de morir: como para suicidarse precisa ayuda, y no hay legislación al respecto, se considera que sería un asesinato. Sampedro bebe un vaso con cianuro y pide que no se responsabilice a nadie. Una vez que ya no hubo posibilidad de querellar a nadie por prescripción judicial, una amiga admitió haberlo ayudado. El caso abrió un fuerte debate sobre la eutanasia y la muerte digna, y derivó en la película Mar adentro, protagonizada por Javier Bardem y dirigida por Alejandro Amenábar, que se alzó con el Oscar al mejor film extranjero.

2003. La muerte de Galtieri

A los 76 años, muere Leopoldo Fortunato Galtieri. Fue una pieza clave del Estado terrorista cuando condujo la represión como responsable del II Cuerpo, en la provincia de Santa Fe. Alcanzó la comandancia del Ejército a fines de 1980 y conspiró contra el dictador Roberto Viola. Tras el golpe interno llevó al país a su única guerra en el siglo XX, al ordenar el desembarco en las islas Malvinas. La derrota en el Atlántico Sur lo eyectó de la Rosada. Resultó absuelto en el Juicio a las Juntas, pero la justicia militar lo sentenció a doce años por su responsabilidad en la guerra contra los ingleses. Fue indultado por Carlos Menem y su muerte, pocos meses antes de la reapertura de las causas de lesa humanidad, impidió que volviera a pisar los tribunales.

Además, es el Año Nuevo Yennayer: la etnia de los bereberes, en África del Norte, celebra cada 12 de enero el inicio del calendario agrario.