El debate por el Presupuesto 2025 trajo como colación el pedido de intendentes y legisladores de ir por una reforma de la ley que pone límites a las reelecciones indefinidas, una norma que trae dolores de cabeza a peces gordos de la política provincial. Es que el 60 por ciento de las y los jefes comunales, es decir 81 de los 135, no están en condiciones de ir por un nuevo mandato.

En la Legislatura hay opiniones dispares sobre el tema. Uno de los frenos que ponen algunos sectores tiene que ver con el impacto mediático que pueda tener la normativa, dado que creen que sería “dejárselo en bandeja” al presidente Javier Milei en el inicio de un año electoral que será por demás complejo. Por caso, desde el Poder Ejecutivo bonaerense señalaron "estar de acuerdo" con una reforma, pero marcando que no partirá de ese poder del Estado el proyecto para cambiar la legislación. "El gobernador es el único que no tiene reelección, no tendría sentido que sea él quien lo envíe", dijeron desde Calle 6 a este medio.

En 2016 se sancionó la ley 14.836, impulsada por el Frente Renovador y por Cambiemos. Para finales de 2021, ya bajo la administración de Axel Kicillof, se puso en debate la reforma y se reformó a partir de la ley 15.315. Esto dio un respiro a varios alcaldes y legisladores que se volvieron a presentar en 2023, pero ahora asoma un nuevo problema.

“Si nuestro bloque encuentra el consenso necesario, el Frente Renovador no va a ser un entorpecimiento. Si se consigue el número por fuera de los diez, nosotros no vamos a presentar algo que entorpezca eso que se consiguió a partir del consenso con los demás espacios”, dijo a Buenos Aires/12 el presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera.

Esto deja la puerta abierta a un cambio, pero aún es insuficiente. Por caso, los libertarios dialoguistas del bloque Unión Renovación y Fe, espacio al que acudió Unión por la Patria para buscar acuerdos a lo largo del año, ya avisó que no está de acuerdo con un cambio en la normativa. El PRO y La Libertad Avanza, tampoco.

Para la titular del bloque de Unión por la Patria en el Senado, Teresa García, “ha sido una barbaridad esa ley de María Eugenia Vidal”. En diálogo con este medio, la legisladora dijo que “cuando la gente ve que la gestión no es buena, no los vota, pero no se puede invalidar que se presenten”.

“Es una ley marketinera. Sé que hay sectores del radicalismo que están de acuerdo, pero la realidad política en algún momento los llevó puestos. Hay que reflexionar con todos, pero creo que hay que reformar la ley sí o sí”, sentenció.

Con todo, los interesados apuntan a conseguir apoyo en los dos espacios radicales (el de Maximiliano Abad y el del tándem Facundo Manes - Martín Lousteau). Una de las propuestas del radicalismo es ir directamente por una reforma de la Constitución que permita dar autonomía a los municipios y que sea cada jurisdicción la que defina internamente a través del Concejo Deliberante si avala o no una reelección. “No podemos estar cambiando la ley cada dos años, no es serio”, sentenció un legislador boina blanca.

Aun así, el senador bonaerense aliado a Emilio Monzó, Marcelo Daletto, que integra un bloque en coalición con la UCR, sostuvo que “las normas tienen que ser más importantes que las personas y a veces poner un límite está bien, pero también está la práctica: de 135 intendentes, 81 no pueden ser reelegidos, es un tema institucional, es un problema real".

Los eventuales cambios en la ley electoral deberán pasar por la Legislatura.

Sector por sector

Entre los 81 nombres afectados por la norma, destacan jefes y jefas comunales de peso en sus respectivos espacios políticos. Por caso, en Unión por la Patria son 52 los alcanzados por la legislación vigente.

Entre ellos se encuentran, por mencionar algunos, Mario Ishii (José C. Paz), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Mayra Mendoza (Quilmes); Gustavo Menéndez (Merlo); Julio Zamora (Tigre); Pablo Zurro (Pehuajó); Mario Secco (Ensenada); Jorge Ferraresi (Avellaneda); Andrés Watson (Florencio Varela); Gustavo Barrera (Villa Gesell), Sebastián Ianantuony (Miramar), María Celia Gianini (Carlos Tejedor) y Ricardo Alessandro (Salto).

Desde las filas del peronismo entienden que se trata de una ley que va en contra de la Constitución, por lo que incluso se puso en marcha la redacción de un documento para hacer una presentación ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, en caso de que no avancen las negociaciones en el Poder Legislativo. El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, otro de los que no tiene re-re, fue el que puso manos a la obra y presentó el texto ante el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Por ahora, eso quedó en pausa hasta ver cómo decantan las conversaciones en las próximas semanas.

La Unión Cívica Radical es otro de los espacios que pone varios nombres en riesgo para las próximas elecciones, ya que tiene la comandancia de 27 intendencias, de las cuales en 17 no podrán volver a presentarse por otro mandato los actuales alcaldes.

Maximiliano Suescun (Rauch); Érica Revilla (General Arenales); Salvador Serenal (Lincoln); Franco Flexas (General Viamonte); Miguel Lunghi (Tandil); Miguel Gragaglione (San Cayetano); Esteban Reino (Balcarce); Osvaldo Dinápoli (General Belgrano) y Esteban Santoro (General Madariaga) son algunos de los alcanzados en el partido centenario.

Completan la nómina boina blanca los intendentes Arnaldo Harispe (Lezama), Matías Rappallini (Maipú), Emilio Cordonnier (Ayacucho), José Castro (Monte), Martín Randazzo (General La Madrid), Javier Andrés (Adolfo Alsina), José Luis Salomón (Saladillo) y Ramón Capra (General Alvear).

El PRO, en tanto, tiene ocho hombres afectados por la norma para 2027. El espacio que comanda Mauricio Macri a nivel nacional está en contra de cualquier tipo de reforma de la legislación, ya que es una de las banderas del partido amarillo.

Sebastián Abella (Campana); Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Pablo Petrecca (Junín), Jorge Etcheverry (Lobos), Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Lisandro Matzkin (Coronel Pringles), Javier Martínez (Pergamino) y Francisco Ratto (San Antonio de Areco) son los nombres.

A ellos se suman actores de sectores vecinalistas como Guillermo Britos (Chivilcoy), Arturo Rojas (Necochea) y Carlos Bevilacqua (Villarino), además del intendente de San Miguel, Jaime Mendez, del Peronismo Republicano.