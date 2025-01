Miguel Tottis presenta el espectáculo Sinatra Forever, con Jorge Suarez en teclados. La propuesta es revivir la época de oro del repertorio de "La Voz", con sus personales y emotivas versiones de clásicos como 'Fly Me to the Moon', 'My Way' y 'Strangers in the Night' entre otros. Acompañado exquisitamente por los teclados, el artista hará que el público evoque la magia de Ol' Blue Eyes en una romántica velada de música y nostalgia (A las 20.30, en Beatmemo.)