En la Casa Rosada están molestos por el apuro que el expresidente Mauricio Macri busca imprimirle a las negociaciones electorales y su insistencia con la "mesa de diálogo" que le propuso al presidente Javier Milei la semana pasada para -entienden cerca del mandatario- inmiscuirse en cuestiones de la gestión. Desde el oficialismo siguen sin responder los pedidos de Macri, por más que la noche del lunes el exmandatario volvió a insistir con la conformación de la supuesta mesa. Esta vez lo hizo mediante un comunicado que publicó en nombre del PRO. Después de decir que el gobierno tenía una "visión autoritaria donde no hay espacio para el debate ni la construcción conjunta", indicó: "reiteramos la propuesta de conformar un equipo de trabajo entre el PRO y el partido gobernante". "Siempre una de más", se quejan en la Casa Rosada y se muestran fastidiosos. Consideran que el partido amarillo quiere condicionar y evaluar la gestión y, mientras tanto, por atrás hacen todo para boicotearlos y "petardear" al gobierno.

"Lo de las comisiones y los grupos negociadores es algo que todavía está por verse. Nosotros, como espacio político, no hemos todavía considerado la posibilidad de armar una comisión, veremos en las próximas semanas cómo evoluciona", salió a decir el jefe de gabinete, Guillermo Francos, sobre el asunto. De esa forma confirmó lo que venían diciendo cerca del mandatario en off the record: que no habrá respuesta formal para Mauricio Macri y que esa mesa solo puede existir recién en abril o mayo, cuando el oficialismo quiera debatir las candidaturas. Allí, según comentan en el entorno íntimo del Presidente, podrían llegar a sentarse, además de Francos, Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem. Los últimos dos están junto con el titular de la cámara de Diputados, Martín Menem, en la ciudad de Mar del Plata planificando los próximos pasos para las elecciones de este año en territorio bonaerense.

Uno de los puntos con los que, esta vez, el PRO trató de arrinconar a la Casa Rosada es con el Presupuesto 2025. El partido que lidera Macri sabe que LLA necesita su apoyo parlamentario porque el bloque de Diputados oficialista tiene solo 39 bancas. El Ejecutivo está trabajando para eliminar las PASO y desde el PRO aclararon que, si bien celebraban algunos proyectos de la lista de temas, estaban muy en desacuerdo con la no incorporación del Presupuesto 2025. De esa forma, el partido amarillo se unió al pedido que hizo el bloque de Unión por la Patria, parte del de la UCR y parte del bloque de Encuentro Federal. También piden por el Presupuesto todos los gobernadores, que quieren contar con esa norma para tener cierta previsibilidad en un contexto de gran incertidumbre y recortes para las provincias.

En el gobierno tomaron a mal el reclamo del PRO y aseguraron que el Presupuesto 2025 no fue incorporado en extraordinarias porque los gobernadores "tiraron de la piola" pidiendo más plata de la que ellos estaban dispuestos a entregar y que, además, con la lista de reclamos que los mandatarios provinciales hacían iban a quebrar el deseo de Milei de ir por el "déficit cero".

Distintos gobernadores salieron a cuestionar la definición. Francos, como respuesta, defendió al Ejecutivo y, en una entrevista radial, expresó que ellos enviaron "en tiempo y forma el proyecto y ahí fue discutido, pero luego comenzaron los intentos de modificación para poner más gastos a la provincia". En esa línea, desmintió lo que argumentan varios gobernadores, que dicen que la lista de reclamos que ellos hicieron no modificaba el equilibrio fiscal.

Desde la Casa Rosada siguen despotricando: "se negaron a tratar el Presupuesto en sesiones ordinarias y ahora pretenden hacerlo en extraordinarias", dicen y aseguran que los gobernadores y la oposición presiona para conseguir partidas "que implican un déficit de tres puntos del PBI". El resto de los temas que el Ejecutivo envió en el decreto 23/2025 al Congreso para tratar en sesiones extraordinarias no son de interés para los gobernadores.

Martín Menem, que seguramente participará de las reuniones con los presidentes de los bloques amigables que hará Guillermo Francos en la Casa Rosada, este martes estuvo en Mar del Plata con Karina Milei para participar de una actividad proselitista. En ese contexto, Menem se refirió a un eventual acuerdo electoral entre LLA y el PRO, y apuntó: "Hemos trabajado todo el año con el PRO y tenemos las mismas ideas. Seguramente vamos a trabajar juntos y está la voluntad de hacerlo, pero falta tiempo todavía y es una falta de respeto hablar de listas en estos momentos".

Lo cierto es que, más allá de las declaraciones bien intencionadas de Milei, Francos y Menem, en La Libertad Avanza no tienen interés en llegar a un verdadero acuerdo. Consideran que el PRO ya no mide lo que supo medir y quieren terminar de absorberlo en las próximas elecciones para quedarse con su electorado. Dentro del PRO, incluso, hay quienes cuestionan el rol que está tomando Macri. Uno de ellos fue el diputado Fernando Iglesias, que salió a decir que "no es autoritario no tratar el Presupuesto en extraordinarias". “Macri dice que es opositor pero el resto del PRO quiere ser oficialista”, aseguran los oficialistas que ya están pintados de violeta y añaden que “el 90 por ciento del PRO quiere una alianza y arreglar con la Casa Rosada”.

Por último, en el gobierno consideran que el PRO se va a diluir de todas formas si se opone a LLA sin argumentos. "Por ahora nos interesa ver cómo buscamos los acuerdos para los temas que hemos planteado para las sesiones extraordinarias. Después veremos", cerró el debate Francos en un intento por sacarse de encima la propuesta de la mesa de diálogo. Por si fuera poco, antes de que termine el día, el vocero presidencial Manuel Adorni echó más leña al fuego: "Lo que descoloca a la política rancia detenida en la decadencia de otros tiempos es que por primera vez un Presidente de la Nación cumple con lo prometido durante su campaña electoral, lo que representa para todos ellos un terreno absolutamente hostil e incomprensible", dijo.