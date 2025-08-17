Ari, Mili, Noa y Cappe son los protagonistas de la historia imaginada por la autora cordobesa Virginia Beccaría Canelo, La Hermandad de los Pelos de Punta (Siglo XXI Editores).

Los amigos disfrutan de sus vacaciones de invierno y se juntan en la plaza para tomar helados gigantes hasta que la atmósfera empieza a enrarecerse y todo se vuelve un poco terrorífico.

Este miércoles a las 17, en el marco del Día de las Infancias, algo misterioso sucederá en Rapanui Palermo (Malabia 2014). La autora estará junto al ilustrador Rodrigo Folgueira para descubrir al fantasma de la heladería. Lxs chicxs podrán llevar su libro al encuentro y llevarse un helado de regalo. La entrada es libre y gratuita.