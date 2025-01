Este lunes comenzará el periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación y en el oficialismo no tienen certeza si contarán con los votos necesarios para aprobar los proyectos que enviaron en el temario. En busca de lograr consensos e intentar convencer a los opositores amigables, Guillermo Francos la semana pasada llamó por teléfono a los titulares de los bloques del PRO, Cristian Ritondo, de la UCR, Rodrigo de Loredo, y de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, para invitarlos a un encuentro en la Casa Rosada con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El jefe de gabinete propuso que la reunión sea el martes, pero si bien Ritondo y de Loredo confirmaron asistencia, Pichetto dijo que no y pidió que el encuentro sea en el Congreso.

El miércoles de la semana pasada Francos llamó a Pichetto para invitarlo al encuentro. En un almuerzo que el presidente del bloque Encuentro Federal tuvo con Emilio Monzó y Oscar Agost Carreño les dijo que lo mejor iba a ser no ir para no quedar tan pegados al oficialismo como sí lo están de Loredo y Ritondo. Luego de tomar esa definición, todos ellos se reunieron con Martín Menem, que recién llegaba de la gira partidaria por Mar del Plata que hizo con Karina Milei y le transmitieron ese mensaje: que no querían romper ni dejar de dialogar, pero que les parecía que lo más correcto era que el jefe de gabinete vaya al Congreso para que Menem sea el que encabece la reunión y no mostrarse todos juntos en Casa Rosada. Menos si era con los otros presidentes de bloque. No querían aparecer en esa foto y ser los nuevos diputados "con peluca".

Desde el bloque de Pichetto, al igual que desde otros bloques opositores, reclaman que el Ejecutivo incorpore al temario de extraordinarias el Presupuesto 2025. Desde el oficialismo, sin embargo, se niegan de manera rotunda y dicen que es "un tema saldado". "A los gobernadores Toto los recibe de manera frecuente y las provincias nunca tuvieron más plata que en este momento", dicen provocadores cerca de Milei y añaden que "están forrados en guita porque la actividad está creciendo". Luego se victimizan y subrayan que "los únicos que no tenemos plata somos nosotros". Además, añaden que los gobernadores aliados al gobierno "se dieron cuenta que es mejor no tener presupuesto". El resto, claro, quedará librado a su suerte. "Ellos quieren usar su plata para lo que quieran y que nosotros les paguemos las obras. Eso no va", rematan desde Balcarce 50 sobre el tema.

Lo que más le importa al gobierno de todo el temario, más allá de que son siete los proyectos que presentaron en el temario, son los pliegos de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Quieren que los senadores voten el ingreso de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla al máximo tribunal. Para ambos, sin embargo, todavía no contarían con los consensos necesarios.

Los legisladores también debatirán una reforma electoral que busca la eliminación de las PASO. Para realizar ese tipo de modificaciones el oficialismo necesita una mayoría absoluta, es decir, logrará quórum si logra sentar a 129 diputados en sus bancas. Por ahora no los tiene por más que sume sus 39 diputados, los 37 del PRO y los 20 de la UCR, que son con quienes se reunirá Francos el martes.

El bloque de la UCR del que es miembro Facundo Manes ya dijo que no acompañará la eliminación de las PASO. Dentro del bloque de Pichetto la mayoría de los diputados está dispuesto a discutir el tema, López Murphy, Monzó y Florencio Randazzo son los que están más reacios. Algunos están en contra de la eliminación de las primarias porque creen que sin PASO las lapiceras en los espacios más importantes las terminarán teniendo CFK y Milei y la discusión se tornará "muy porteña". Además, opinan que la supuesta eliminación hará que sean candidatos "los más obsecuentes".

El bloque de UxP, que cuenta con 98 diputados, no es parte de las negociaciones. El gobierno directamente los ignora. Sin embargo, puede que haya rupturas y que, con ayuda de los gobernadores, el oficialismo logre algunos votos para la eliminación de las PASO. La Casa Rosada tampoco tiene diálogo con el Frente de Izquierda, cuyo bloque tiene 5 diputados.

Otro proyecto que se prestará para la polémica es el de Ficha Limpia. Un texto con el que los distintos espacios de derecha, con el PRO y La Libertad Avanza a la cabeza, buscarán proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Según el texto que finalmente presentaron la semana pasada desde el oficialismo la diferencia sustancial con el escrito que había propuesto el PRO es que contempla que las condenas no pueden ser en año electoral porque sino la proscripción vale para la elección siguiente. Es decir, CFK, como está condenada en doble instancia en 2024, quedaría inhabilitada.

Ante la consulta de si no les preocupa quedar como el gobierno que proscribió a su principal opositora, desde el entorno de Milei dicen: "la que se proscribió a sí misma fue CFK robándose medio país", y se atajan: "no es un proyecto en contra de ella por más que ella se va a victimizar". Desde el bloque de Pichetto las aguas se dividen sobre el proyecto de Ficha Limpia. Cerca de la mitad del bloque considera que será un problema y que, en caso de aprobarse, esa ley abonará más a la judicialización de la política. Tal como publicó este diario el proyecto de Ficha Limpia es inconstitucional y, en caso de aprobarse, hay jurisprudencia de la Corte Suprema en el caso de Carlos Menem que CFK podría utilizar para ser candidata de todas formas.