Una docena de trabajadores de Pami Rosario no pudieron ingresar a sus puestos, en el marco de una nueva ola de despidos en todo el país. Los trabajadores tomaron contacto con la noticia al ver bloqueados los sistemas de accesos, cuando pretendían comenzar la jornada laboral. En principio serían once anestesistas y dos médicos del Pami II, pero hubo más cesanteados en la región, entre ellos personal de atención al público. De todos modos, muchos esperan todavía el telegrama, ya que no fueron debidamente notificados.

"Hubo despidos en los Policlínicos Pami I y II. Específicamente despidieron a los médicos anestesistas de ambos efectores; lo que originó la suspensión de las cirugías", confirmaron a Rosario3 desde el instituto y los gremios involucrados.

"Me acaban de notificar de la recesión de mi cargo en el Policlínico a partir de hoy, ha sido un placer trabajar con todos ustedes", escribió un anestesiólogo de Pami II a sus compañeros este martes y llovieron los mensajes del mismo tono en los diferentes grupos de trabajo. "Me acaban de informar que no se dan más turnos para anestesia en el anexo porque no los renuevan contratos. Y se suspenden cirugías", avisó otro de los profesionales. Además, hubo despidos en la región. Dos operadoras de atención al público fueron cesanteadas en Las Parejas y en Villa Constitución.

"Buenas tardes compañer@s, se confirmó hace un rato de manera oficial el despido de 180 trabajadores de todo el país, planta permanente del Instituto, ingresados durante la gestión de Volnovich. La medida fue solicitada por el ministro de Salud y por supuesto las autoridades del Pami las aplicaron inmediatamente", fue el mensaje que recibieron los trabajadores de parte de los gremios.

El mensaje del gremio tuvo sus repercusiones internas y sus críticas, porque argumentan que en el policlínico echaron a algunos médicos que hacía mucho tiempo que trabajaban, desde antes de la gestión anterior.

Estos casos en la ciudad y la región se suman al centenar de trabajadores de Pami, en la sede central, que no pudo ingresar a sus puestos de trabajo en el organismo.

Según fuentes allegadas a Noticias Argentinas, serían 200 los empleados desafectados; 50 de ellos, que se hicieron presentes como todos los días y quisieron fichar, se encontraron con que el sistema “no les toma las huellas” para permitir el ingreso al edificio.