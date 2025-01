El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió en Casa Rosada a los bloques de diputados aliados del PRO y UCR, para destrabar las sesiones extraordinarias en el Congreso. Francos dejó en claro que el Gobierno no incorporará el Presupuesto 2025 al temario –que reclama el grueso del arco opositor– y que su prioridad para el debate será la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Además, impulsa la reforma política, a la que también le puso fecha, con un tratamiento en comisiones para el 4 y 5 de febrero y así llevarlo al recinto de la cámara baja para el jueves 6. Aunque el ministro coordinador le bajó el precio al faltazo del interbloque de Encuentro Federal que conduce Miguel Pichetto (que rechazó el convite fuera del ámbito del Congreso) y se mostró optimista con sumar a Unión por la Patria a la eliminación de las primarias, la resistencia del principal bloque opositor a la agenda “electoralista” del Ejecutivo complica las aspiraciones del gobierno libertario. Necesita de una mayoría calificada –la mitad más uno de los miembros de ambas Cámaras– que hasta ahora no tiene. Por lo que Francos deja abierta una ventana de dos semanas para sellar acuerdos –incluso en el Senado— que incluyan los otros seis puntos de la agenda en un intento por despejar un camino complicado de transitar para LLA.

La reunión en el Salón de los Escudos de la Casa de Gobierno duró poco más de una hora. Con Francos de anfitrión, allí estuvieron los jefes de los bloques del PRO, Cristian Ritondo; de la UCR, Rodrigo De Loredo; Gabriel Bornoroni por La Libertad Avanza; y Oscar Zago por el bloque satélite libertario del MID. Del lado del Gobierno también participaron el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán; el vicejefe, José Rolandi; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además de los secretarios de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Oscar Moscariello; y de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzabal.

Francos propuso un calendario para abrir en Diputados las postergadas extraordinarias. De acuerdo al esquema de trabajo, las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto se reunirán el 4 y 5 de febrero, y al día siguiente se realizaría la sesión para debatir la reforma electoral que incluye la derogación de las PASO. A pesar de la prioridad que le asigna, el Gobierno está lejos de conseguir los votos para su aprobación

La segunda sesión está estimada para el 11 de febrero, que incluiría los proyectos donde hay más acuerdo con los opositores dialoguistas: Juicio en Ausencia, Reforma del Código Procesal Penal sobre reiterancia y, posiblemente, Ficha Limpia. Esta última iniciativa tiene una fuerte resistencia de UxP porque apunta a la “proscripción electoral” de Cristina Fernández de Kirchner por fuera de la resolución judicial.

Prioridades y diferencias

Si bien no hubo declaraciones al término del encuentro, las diferencias se vieron en la previa, sobre todo por las PASO. Francos, por su parte, le bajó el tono al faltazo de Pichetto: "Tienen un bloque con distintas posiciones. Allá ellos si no quieren participar de estas reuniones preliminares", sentenció el ministro, que no desconoce que la relación con esa bancada dialoguista ya no es la misma que a comienzo del gobierno de Javier Milei. Además, volvió a esgrimir el argumento económico para justificar la supresión de las primarias y se mostró optimista a la hora de sumar voluntades: "en el tema de eliminación de las PASO podría haber acuerdo no solamente con los bloques más amigos, sino también con la oposición más fuerte, con el bloque de Unión por la Patria", afirmó en declaraciones radiales.

"El tema que interesa mucho al Gobierno es un tema sobre el cual nosotros no tenemos todavía una postura unificada, que es el de las PASO", dijo De Loredo sobra la pequeña diferencia con la administración de LLA y agregó: "La mayoría del radicalismo considera que las PASO las podemos hacer más baratas, las podemos hacer mucho más simples, ya que son una herramienta que mejora la calidad democrática e institucional de la Argentina”. Desde el bloque oficial de la UCR –que se reunirá hoy para definir postura-- admitieron a Página/12 que “si el gobierno junta mayoría para suspenderlas podrían apoyar”, pero no eliminarlas. Tampoco avalarían la parte del proyecto que propone quitar el financiamiento de las campañas electorales y los espacios publicitarios audiovisuales, sobre los cuales la Casa Rosada hace silencio.

En cambio, De Loredo blanqueó que una de las propuestas revolucionarias del radicalismo es votar el Presupuesto "a libro cerrado". Explicó que su bloque ofreció levantar la mano –sin modificar ni un ápice– para votar el proyecto enviado por Javier Milei debido a la "gran preocupación por la carencia de un presupuesto dispuesto por ley". El diputado cordobés consideró que, ante el avance de la Casa Rosada en su intención de prorrogar por segundo año consecutivo el presupuesto nacional, la idea del radicalismo de votar sin debate es "reformista y constructiva". "Disponer de 25 billones de pesos, de forma discrecional, conjugado con los superpoderes, hace que la imposibilidad de controlador del Congreso sea muy grande", señaló De Loredo, quien no dejó de marcar que la posición de la UCR será, como desde el inicio del gobierno de La Libertad Avanza, la de "un bloque que coopera".

Ritondo, en tanto, señaló que para el PRO hay dos temas "claves" que son los proyectos de reforma del Código Procesal Penal sobre reiterancia y el de Juicio en Ausencia. Pero puso reparos en la eliminación de las PASO: "no solo son las primarias, sino el financiamiento de los partidos políticos, el porcentaje, con lo cual no solo es el tema de la designación de candidatos", señaló. Negó que el tema divida posturas en el bloque y remarcó que la posición de la mayoría de los legisladores es ir por la suspensión, que es la misma posición que se planteó el partido amarillo en la Ciudad de Buenos Aires.

Fuera del convite oficialista, UxP también expresó sus cuestionamientos. “No hay ninguna hoja de ruta trazada para abordar un temario que es un despropósito. Poner esos temas y no poner el Presupuesto es un despropósito. Es más una bomba de humo”, afirmó el jefe del bloque de diputados, Germán Martínez, en diálogo con la AM750. “Parece un temario para tratar de generar diferencias preelectorales más que de buscar respuestas para los argentinos”, dijo Martínez a la par que recordó que “más allá del carril republicano y democrático”, es el presupuesto donde “están los aspectos de la gestión”.

“Lo que tenemos que dejar en claro es que este es un temario que no contiene nuestras expectativas. Y tenemos que dar esa discusión con los compañeros de bloque”, insistió el diputado santafesino, aunque adelantó cuál será la posible medida que adopte la bancada peronista: “Nosotros no hemos dado quórum en ninguna de las ocasiones. No sería una novedad que no demos quórum a este temario”.