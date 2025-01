Este miércoles se estrena en el Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343, CABA) Consagrada, el fracaso del éxito, protagonizada por la exgimnasta olímpica y actriz Gabriela Parigi y dirigida por Flor Micha. En este marco, la protagonista afirmó en la 750 que en la obra “se muestra el lado B de lo que significa el deporte de alto rendimiento y el camino hacia la consagración”.

Parigi explicó que este unipersonal nació en 2021 en el teatro El Galpón de Guevara, en el barrio porteño de Chacarita, y hoy lleva más de 100 funciones.

Consagrada, el fracaso del éxito es un biodrama que parte de la historia personal de Gabriela Parigi como exgimnasta olímpica y deportista de alto rendimiento de la Selección nacional Argentina.

En este sentido, Parigi señaló que la obra es una "supertragicomedia” que universaliza las temáticas de la meritocracia y la exigencia en el deporte en las infancias y adolescencias, la lógica del podio, de la competencia y el sacrificio. “Si bien es unipersonal, hago muchos personajes en escena”, remarcó.

“Estamos muy contentas de estrenar en calle Corrientes, porque sentimos que es un poco la consagración de la obra en Argentina”, sostuvo la actriz, ya que la pieza ya tuvo recorrido internacional.

Asimismo, señaló que la obra “muestra el lado B de lo que significa el deporte de alto rendimiento y el camino hacia la consagración”.



Por otra parte, recordó el origen de esta puesta en escena. “Yo hace mucho tenía ganas de hacer un unipersonal, de pasar por ese ejercicio escénico profesional y tenía ganas de hablar sobre esas temáticas. Me dedico a la docencia, soy entrenadora recibida y son temáticas que me conmovieron. Entonces le propuse a Flor Micha que me dirigiera en este unipersonal, pero yo no sabía que quería hablar desde mi historia personal. Sin embargo, a medida que íbamos avanzando en las improvisaciones y provocando estas temáticas, fue evidente que teníamos que hablar desde mi historia personal como deportista de alto rendimiento”, cerró.