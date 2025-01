Los Juegos Olímpicos celebrados el año pasado en París reflejaron uno de los momentos más emocionantes, cuando la gimnasta estadounidense Simone Biles logró sumar tres medallas de oro y una de plata a su campaña estelar. Las imágenes no pasaron inadvertidas, a partir de lo que le tocó transitar a ella en los Juegos de Tokio, cuando decidió retirarse de la competencia por problemas psicológicos.

Biles exhibía su superación muy cerca de la Torre Eiffel, y al mismo tiempo en Buenos Aires se desarrollaba la obra de teatro "Consagrada", en la que se refleja los padecimientos que los deportistas jóvenes pueden atravesar. La protagonista, Gabriela Parigi, es una exatleta que representó al seleccionado argentino de gimnasia durante 16 años.

El espectáculo tuvo una gran aceptación del público, y se presentará en el Teatro Metropolitan de la Avenida Corrientes, los miércoles 22 y 29 de enero, desde las 20.15 horas, con entradas en venta por Plateanet.

"La temporada que tuvimos el año pasado, primero en el Galpón de Guevara y luego en Timbre 4, fue muy buena. Y sucedió al mismo tiempo que se desarrollaban los Juegos Olímpicos. La gente estaba muy enganchada con lo que estaba ocurriendo en el deporte de alta competencia", le cuenta Parigi a Página/12.

Consagrada completó más de 100 funciones en ese segundo escenario, y despertó el interés de los directores de programación del Metropolitan, que le ofrecieron hacer estas dos representaciones durante el primer mes del año.

"Estar en un teatro sobre Corrientes siempre tiene una vidriera especial, y si bien se cuadraron dos funciones hasta el momento, se puede llegar a continuar. Estar cerca de otras obras que van muy bien es espectacular para nosotros", agrega Parigi.

Ella transitó su carrera como gimnasta artística con múltiples factores que le fueron inculcando, para posicionarse entre las mejores del mundo, hasta que determinó que la alta competencia le estaba afectando valores que iban por carriles opuestos a los que le imponían. "En el alto rendimiento había normas con las cuales no estaba de acuerdo, ni en la lógica ni en la ética. Eso me hizo entrar mucho en crisis y me fue alejando de la actividad, en el nivel que la ejercía yo", remarca.

La obra, en ese aspecto, exhibe la parte más dramática de la presión que tuvo que soportar para mantenerse en la elite. Parigi se movilizó para reflejar arriba de un escenario, los padecimientos que los deportistas más pequeños pueden atravesar cuando la exigencia es extrema. En Consagrada, bajo la dirección de Florencia Micha, la protagonista lo hace posible con una exhibición de acrobacia, danza, actuación y circo.

Para Parigi, esta oportunidad en el Metropolitan "es la consagración de la obra en Argentina, de formato independiente, solo sostenida por haber ganado algún subsidio. Sin un productor que aporte dinero. Además, legitima mucho la obra, y dialoga con otros públicos de diferentes franjas etarias".

La destreza de la protagonista arriba del escenario.

El éxito de su actuación logró que tenga proyectado para este 2025 giras por Francia, España, México, Brasil y Uruguay. Precisamente, en este último país se presentará en la ciudad de La Paloma, en febrero, a través de Proyecto Migra, que es una cooperativa cultural de trabajo, una plataforma de teatro físico y circo contemporáneo. Desde ahí realizan proyectos pedagógicos, festivales y crean espectáculos.

"El gran trabajo que se hizo en Buenos Aires sirvió para instalarnos, y llegaron así muchas propuestas del exterior. Nos toca ahora hacer un laburo de internacionalización de la obra, sin descuidar lo que pasa en Argentina", aclara. Y va más allá: "Pudimos romper una barrera comunicacional y es excelente que la obra esté dando vuelta. Es un paso muy importante. Por eso, con los Juegos Olímpicos de París, tuvo un gran impacto por la temática y lo que ocurría en la sociedad".

Los meses de marzo y abril volverá a representar Consagrada en Timbre 4 (Av. Boedo 640 - México 3554, Caba), los domingos a las 20 horas, y las entradas se pueden adquirir en la web de Alternativa Teatral o en el propio teatro. Barcelona la recibirá en mayo, con dos festivales, al igual que en julio, y luego llegará una gira extensa por Perú.

Con la producción ejecutiva de Emilia Cortelletti y la iluminación de Laura Saban, la obra fue declarada de interés deportivo por la Legislatura Porteña en el año 2022 y en el 2023, y Parigi recibió el Premio a Actriz Revelación en los María Guerrero.

La resistencia en el campo popular

Parigi integra una familia muy comprometida políticamente, con mucha conciencia social, y con la obra se volvió a conectar con el deporte. Ella forma parte de Deportistas del Campo Popular, un espacio pensado en la construcción de la política dentro del mundo deportivo. "Soy entrenadora y hago docencia de acrobacia, y son pocos los lugares donde el alto rendimiento se trataba con una perspectiva humana", cuenta.



Las Copas ganadas en su carrera deportiva forman arte de la escenografía.

"La trama educacional del deporte es compleja, y la voz de los deportistas siempre fue muy callada. Este espacio me despertó ilusión, por eso me sumé", añade.

Parigi resalta que los deportistas son "hijos del sistema, y es frustrante contra lo que se está luchando. Es una batalla cultural de resistencia. En escena, Consagrada también viene a ponerle voz a un montón de cosas, y eso es parte de la militancia".

[email protected]