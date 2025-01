Es una realidad que este 2025 tuvo un inicio cargado de discursos homo y transodiantes. Desde el flamante presidente de Estados Unidos Donald Trump hasta Javier Milei, se nota que las ultraderechas apuntaron a esa vieja obsesión y a un nuevo objetivo para destilar todo su veneno: la comunidad LGBTIQ+. En este contexto -de frases y políticas del horror- el anuncio que dio un poco de respiro y luz fue la nominación de Karla Sofía Gascón, como Mejor Actriz en los próximos Premios Oscar 2025, convirtiéndose en la primera mujer trans en recibir una terna de este tipo.



Gascón recibió este honor por protagonizar Emilia Pérez —nominada a Mejor Película—, la galardonada y muy bien recibida cinta dirigida por el francés Jacques Audiard y con un elenco plagado de estrellas como Selena Gómez, Zoe Saldaña —nominada a Mejor Actriz de Reparto—, Adriana Paz y Edgar Ramírez. En total, la película se convirtió en la más nominada de la edición con 13 consideraciones.

Pero la reconocida actriz sostuvo en una entrevista que todo el amor y el odio que recibe en redes sociales por su condición es "todo lo que necesita para seguir triunfando y disfrutando este momento" por el cuál estuvo luchando.

Zoe Saldaña, junto a Karla Sofía Gascón.

"Hay una parte de la sociedad que vive del odio, que vive de vender odio, y hay otra parte que quiere vivir en la esperanza, con los mismos derechos, todos nosotros en paz y con respeto. Siempre lo veo como una lucha entre la luz y la oscuridad: cuanto más brillante es la luz, más oscuras son las sombras. Y yo soy la enemiga pública número uno en este momento en el mundo para mucha gente", expresó en declaraciones con The Hollywood Reporter.



Y añadió: "Me he acostumbrado. Pero de hecho, me encanta. Es mi gasolina. Cuanto más me odian, cuantos más mensajes insultantes me envían, más digo 'gracias' y más voy a disfrutar de este momento".

Galán de telenovelas y un libro de memorias que le cambió la vida

Karla Sofía Gascón tiene actualmente 52 años y oriunda de Alcobendas (España). Está casada con su pareja de toda la vida, Marisa Gutiérrez, a quien conoció cuando tenía 19 años, y juntas tuvieron a su hija Victoria, que ya tiene 14 años.

Durante sus primeros años de carrera trabajó en Londres, en una serie de la BBC para el aprendizaje del idioma español, y en Milán prestando su voz a títeres para programas infantiles. Su ambición la llevó a más: primero, arrancó con algunas series en su España natal, y para 2009, terminar por establecerse en México, donde protagonizó telenovelas y tiras, convirtiéndose eventualmente en un "galán".

Sin embargo, su cuerpo, su cabeza y sus sentimientos expresaban otra cosa. "Lo sé desde que tengo 4 años. Veía a otras niñas y decía: 'Quiero ser así'. O veía a una niña en la televisión y me identificaba más con ese personaje”, aseguró en entrevistas.

La intérprete se considera "mexicana por adopción" luego de las puertas que se le abrieron en el continente americano y en la reconocida nación donde reinan las telenovelas. Pero también México fue el marco perfecto para que Karla Sofía Gascón pudiera vivir bajos sus propios términos, pero sobre todas las cosas, bajo su propia identidad.



La liberación comenzó cuando mantuvo una relación extramatrimonial con una senadora local, según su relato. Pero todo fue una decepción, porque a pesar de revelarle a su pareja sus ganas de vivir como mujer, Gascón se sintió "abandonada". "La persona con la que estaba me dijo que me ayudaría, y no fue así. Me dijo que estaría conmigo para siempre, y no fue así".

La soledad y la angustia la llevaron a tener pensamientos suicidas. Las ideas "no la dejaban en paz", relató. En ese contexto, comenzó a pensar "cómo llevaría a cabo su muerte" pero en vez concretarlo, lo escribió. Escribió tanto que se transformó en un proceso de introspección, reflexión y autodescubrimiento.

El producto final fue un libro de memorias de realismo mágico y con muchas analogías y metáforas. La historia cuenta que la narradora muere colgada con un cinturón, mientras revive toda su vida: infancia, la disforia sexual, la muerte de un ser querido y el desamor. La publicación se llamó Karsia, una historia extraordinaria, que fue firmado con su nombre de nacimiento, Carlos Gascón, en 2018.



Sin embargo, sirvió como anuncio de su nueva identidad luego de haber completado gran parte de su transición, con ayuda del sistema de salud del Gobierno español. La contraportada revelaba cómo quería ser llamada: Karla Sofía Gascón.

El boom de Emilia Pérez

Selena Gómez, Zoe Saldaña y Karla Sofía Gascón.

El llamado del director Jacques Audiard le cambió la vida a Gascón. El francés tenía un guion y una trama muy parecida a la historia que quedó en la película, pero con edades más jóvenes. Pero a pesar de las decenas de audiciones, Audiard no estuvo conforme al 100 por ciento, hasta que su supervisor musical Pierre-Marie Dru le dijo que había visto a una actriz trans en España. Finalmente, fue ella.



"Lo más importante para mí fue la motivación del cambio de sexo del protagonista", remarcó Karla Sofía. En este sentido, la película musical cuenta con el apoyo de Netflix, la TV Pública Francesa y la casa Saint Laurent como principales productores.

Sobre la trama, Gascón interpreta a Emilia Pérez / Juan "Manitas" Del Monte, un capo del cartel mexicano que contrata a una abogada corporativa (Saldaña) para que lo ayude a hacer la transición a una nueva vida como mujer, fingir su muerte y reubicar a su esposa (Selena Gomez) y sus hijos en Suiza.

Y la actriz tuvo el poder para hacer cambios en la historia que fuesen más genuinos con una persona trans. En este sentido, relató que sentía que la sexualidad de Emilia "estaba mal definida". Una de las escenas más impactante es la primera relación sexual de la protagonista luego de transicionar.



Gascón consideró que una escena "divertida de hacer" pero que dejaba a Emilia Pérez con un aire "promiscuo" y no correspondía con la historia que había vivido la propia intérprete. Finalmente, Jacques Audiard hizo sus cambios. "Suavizó considerablemente su personaje, la hizo más agradable y más empática", expresó la ahora nominada al Oscar.

Las 13 nominaciones de Emilia Pérez

Finalmente, la exitosa película tuvo 13 nominaciones. Mejor Actriz para Karla Sofía Gascón; Mejor Actriz de Reparto para Zoe Saldaña; Mejor Dirección para Jacques Audiard; Mejor Película Extranjera; Mejor guión adaptado; Mejor montaje cinematográfico; Mejor sonido; Mejor fotografía; Mejor maquillaje; y Mejor fotografía.



Y las últimas dos fueron para dos mejores "Canciones Originales": primero El Mal, interpretada por Saldaña; y "El Camino", cantada por Selena Gómez.

Ahora solo queda esperar a la gala del próximo 2 de marzo. Allí se sabrá la verdad y si finalmente, se hace historia con Karla Sofía Gascón a la cabeza, en medio de discursos de odio, noticias falsas y desinformación.

"La luz siempre triunfa sobre la oscuridad. Pueden encarcelarnos, pueden golpearnos, pero nunca podrán quitarnos nuestra alma, nuestra resistencia o nuestra identidad. Quiero decirles, alcen la voz y digan que gané, que soy quien soy, no quien ustedes quieren que sea”, había cerrado la actriz cuando Emilia ganó el Globo de Oro a Mejor Película.



