“Aplaudámonos entre nosotres” fue la frase que abrió la asamblea autoconvocada en Parque Lezama. No era para menos: en menos de 48 horas, miles de personas se reunieron luego de que Javier Milei escalara radicalmente la violencia contra femenidades y comunidad LGTBIQ+ en el Foro de Davos. El anfiteatro del Parque Lezama fue el espacio icónico del partido de la Libertad Avanza. Pero ayer por la tarde, otros colores y un llamado previo de boca en boca confluyó en una acción que pone en el centro una disputa que sobrevuela la batalla cultural: el llamado a la calle. Después de casi cinco horas de asamblea se decidió convocar a todos los sectores castigados por la política de Milei a una Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antiracista el próximo sábado 1 de febrero. La acción se replicó en decenas de ciudades del país.

“Las incitaciones al odio que el presidente pronunció en la Conferencia de Davos no son nuevas, pero sí marcan un antecedente en la radicalidad de su violencia, en su manifiesto deseo de exterminio”, decía el documento que se leyó para inaugurar la asamblea. A los pocos minutos un youtuber libertario, Marco Palazzo, se acercó a provocar a la plaza, luego de que el vocero presidencial publicara la convocatoria en sus redes sociales. Desde el micrófono llamaron a no responder a las provocaciones y a seguir el proceso asambleario.

El libertario Marco Palazzo, enviado por Milei a provocar. Fotos:Enrique Garcia Medina

“Por eso, atravesades por la inmediatez, la rabia y también el miedo, nos llamamos a dialogar, escucharnos desde lo que tenemos en común y en nuestras diferencias, para desde ahí articular respuestas colectivas a un problema colectivo”, decía el documento leído cerca de las 17:30. “El escenario tiene un antecedente que da cuenta de la lucha del movimiento LGTB en la Ciudad de Buenos Aires postdictadura, el 30 de junio de 1985 en el mismo parque se realizó un un volanteo por el “Día de la Liberación Gay” y “Día Internacional de la Dignidad Homosexual” impulsado por la CHA y el Grupo de Acción Gay con la consigna ⁠”El sexo al gobierno, el placer al poder ⁠”, cuenta Nicolás Cuello, historiador y activista queer.

El llamado a Parque Lezama surgió de una asamblea de boca en boca que se realizó el jueves inmediatamente después de la intervención del presidente en el Foro de Davos. “El plan económico de Milei exige precarizar aún más a quienes estamos precarizades: jubilades, personas con discapacidad, migrantes, trabajadorxs de la ciencia, la educación y la salud, estudiantes, personas viviendo con Vih, comunidades negras, trabajadoras sexuales, trabajadorxs de la cultura y el arte, trabajadores de espacios de memoria y tantas más”, decían desde un micrófono en el centro de las gradas. Alrededor, el anfiteatro repleto marcaba una temperatura de hartazgo, de rabia y sobre todo una consigna clave en la historia de la militancia lgtbiq+: al closet no volvemos nunca más.

“Los golpes no borraran la alegría de ser quienes somos” dijo la activista travesti Lara Maria Bertolini. Luego tomó la palabra Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR (Sindicato de Trabajadorxs Sexuales de Argentina) quien celebró la convocatoria y llamó a volver a la calle: “Cuando la policía detiene a las compañeras travestis en Constitución, no les reconoce su identidad de género, ni tampoco cuando van a buscar un medicamento. La Ley de Identidad de Género hay que defenderla en la calle” concluyó.



Participaron organizaciones lgtbiq+, feministas, de izquierda, peronistas, asambleas barriales, organizaciones de jubiladxs, estudiantes, trabajadorxs de los espacios de memoria y despedidxs del Estado, desde distintos puntos del conurbano se acercaron a la asamblea. Era tal el entusiasmo que hasta se barajó la posibilidad de salir a marchar en ese mismo momento. Las intervenciones llamaban a una organización a largo plazo, a poder confluir con los distintos sectores y poder organizar una acción masiva que finalmente se acordó que sea el próximo sábado desde la Plaza de los Dos Congresos hasta Plaza de Mayo a las 16hs.

Una multitud contra Milei. Foto: Enrique Garcia Medina

“Las derechas globales organizan los poderes a través de la financiarización de la vida, de los capitales concentrados y gobiernan a través de la democracia. Para concretar sus planes de liberalismo económico, necesitan instalar la idea de terrorismo y crear varios perfiles renovados de enemigos internos, o sea todxs aquellxs que cortan el flujo del libre mercado” dice Alejandra Rodriguez, integrante del Colectivo Yo No Fui y parte de la Columna Mostri.

Se mueven los hilos de la calle

“Nuevas insurgencias, nuevos quiebres, nuevas audacias”, dice la artista trans Susy Shock que repone la necesidad de construir a partir de la enorme historia de militancia LGTBIQ+ que tiene el país: “La necesidad de sumar la voz lgtbiq+ antifachista como nucleador absoluto que nos pare en un nuevo tiempo de unidad frente a este gobierno violento” dijo y agregó: “Sin nuestros pisos travasfeministas ninguna dirigencia que surja (estamos en año electoral, a no olvidarse) va a ser el eslabón de lo nuevo, hay que discutir, hay que proponer, hay que hacerles el ejercicio de memoria”.

Otra de las definiciones de la asamblea fue que la marcha la encabecen personas trans y travestis, ante las propuestas, las decisiones se tomaron por ovación. Manos levantadas, aplausos y gritos fueron la clave para mostrar un tipo de organización heredada de los 40 años de Encuentros Plurinacionales, un entrenamiento aprendido que tienen los transfeminismos calados en los cuerpos.

“Milei construye discursivamente un enemigo, porque su plan económico no cierra si no es con crueldad. Con el hambre de todxs, aunque él solo nos esté señalando a nosotrxs” dice Ese Montenegro, militante transmasculino, parte de la Columna Mostri y agrega : “A la vez, y no desconocemos eso, su discurso hace sentido en muchxs sectores de la sociedad, donde se habilita la deshumanización, donde el enemigo es el de al lado, la piba que sube a vender colitas de pelo al subte o el tipo que está en situación de calle”.



Cerca de las 9 de la noche, la asamblea conovocó a una reunión de organización el miércoles 29 de enero, en la misma plaza a la que momentáneamente Pancho Casas, militante chileno de las Yeguas del Apocalipisis, renombró Nestor Perlongher.



Foto: Enrique Garcia Medina