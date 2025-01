Para los máximos implicados en Daryl Dixon: The Book of Carol (este lunes 27 a las 22 es el estreno por AMC) se trata del reinicio de una hermosa amistad, de su reencuentro fraternal o pasar a los bifes. Este spin off de The Walking Dead había sido proyectado como escape europeo para los veteranos cazadores de “zombies” y amantes platónicos que aparecen en el título (encarnados por Norman Reedus y Melissa McBride). Por cuestiones de agenda, la actriz tuvo que bajarse del proyecto en su primer arco. Por eso es que durante los primeros seis episodios solo apareció la mitad del dúo. El motoquero estuvo a resguardo de zombies afrancesados en un castillo medieval junto a Isabelle Carriere (Clémence Poésy) y con una nueva antagonista llamada Marion Genet (Anne Charrier).

Daryl Dixon: The Book of Carol acontece en el escenario de una Francia devastada por el apocalipsis con viejos conocidos y cuentas por saldar. Por ello es que la reaparición de Ms. Peletier significa una encomiable foja cero. Claro que es seductor ver al otrora hombre de la ballesta rompiendo cabezas con un mangual, pero mucho mejor si está la química con su vieja amigovia. Del otro lado del Atlántico pasó algo similar con Rick Grimes y Michonne en The Walking Dead: The Ones Who Live. Donde hubo walkers, cenizas quedan.