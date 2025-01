Mientras la ultraderecha israelí aplaudió la propuesta, las autoridades palestinas, junto con las de Jordania y Egipto, manifestaron este domingo su rotundo rechazo a la iniciativa planteada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para "limpiar" la Franja de Gaza. Es que el mandatario republicano sugirió reubicar a todos los palestinos del enclave hacia Egipto y Jordania, como "una forma de alcanzar la paz" en Medio Oriente.

"Estamos hablando de un millón y medio de personas, y simplemente limpiaremos todo eso", dijo Trump a los periodistas que lo acompañaban a bordo del avión presidencial, el Air Force One. El mandatario explicó que su administración no contempla un límite específico para la estancia de los potenciales desplazados.

"Podría ser algo temporal o a largo plazo", añadió el magnate, quien justificó su propuesta como un modo de proporcionar un refugio seguro mientras la Franja, a la que se refirió como un "sitio de demolición", es limpiada por completo.

Trump mencionó que había hablado con el rey de Jordania, Abdalá II, y que tenía previsto conversar con el presidente egipcio, Abdelfatah Al Sisi, para discutir la posibilidad de construir viviendas para los gazatíes en sus países. "Algo tiene que ocurrir, Gaza está literalmente demolida. Casi todo está destruido y la gente está muriendo, así que preferiría aliarme con algunas de las naciones árabes y construir alojamiento en un lugar diferente", dijo Trump ante la CNN.

La mayoría de los 2,4 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados, algunos de ellos varias veces, debido a la guerra en la Franja de Gaza desde su inicio, el 7 de octubre de 2023.

"Una excelente idea"

Figuras clave de la ultraderecha en Israel fueron rápidos en mostrar su apoyo a la propuesta de desplazamiento de los palestinos. El ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, saludó este domingo la idea del presidente estadounidense.

El ministro, que vive en un asentamiento israelí en Cisjordania ocupada, publicó un comunicado en el que calificó la iniciativa de Trump de una "solución" innovadora. “La propuesta de ayudarles a encontrar otros lugares donde empezar una vida es una excelente idea. Después de años de glorificar el terrorismo, los palestinos podrán iniciar una nueva vida en otros lugares”, manifestó Smotrich. En su opinión, las soluciones tradicionales como la creación de un Estado palestino no son viables, ya que pondrían en riesgo la seguridad de Israel.

"Sólo un pensamiento original con nuevas soluciones aportará una solución de paz y seguridad. Trabajaré, con la ayuda de Dios, con el primer ministro y el gabinete para garantizar que haya un plan operativo para implementarlo lo antes posible", agregó Smotrich, cuyo partido - el Partido Sionista Religioso- forma parte esencial del gobierno de coalición de Benjamin Netanyahu.

El ex ministro de Seguridad Nacional, el también colono Itamar Ben-Gvir, secundó el plan de Trump en un mensaje en redes sociales, en el que resaltó que la iniciativa concuerda con sus exigencias pasadas a Netanyahu de "promover la emigración voluntaria" para los palestinos.

"Cuando el presidente de la mayor potencia del mundo, Trump, plantea la idea él mismo, el gobierno israelí debería implementarla: ¡fomentando la inmigración ahora!", escribió Ben-Gvir, que abandonó el Gobierno la semana pasada por su oposición al acuerdo de tregua y liberación de rehenes con Hamás.

La voz de los palestinos

Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) expresó mediante un comunicado firmado por su presidente, Mahmud Abbas, su rechazo de la propuesta de Trump. "Recalcamos que el pueblo palestino nunca abandonará su tierra ni sus lugares sagrados, y no permitiremos que se repitan las catástrofres de 1948 y 1967", escribió Abás en referencia a las 'Nakbas' (tragedias en árabe) tras las cuales más de un millón de palestinos se vieron forzados a abandonar sus hogares.

"Nuestro pueblo permanecerá firme y no abandonará su patria", comunicó la presidencia palestina, en un comunicado divulgado por la agencia oficial palestina WAFA. Además, el mandatario subrayó que estas insinuaciones constituyen "una violación de las líneas rojas" del acuerdo de paz, y reiteró su rechazo a cualquier política o acción dirigida a socavar la unidad de Palestina.

En cambio, la presidencia de la ANP instó a Trump a concentrarse en mantener y consolidar el alto el fuego entre Israel y Hamas -que entró en vigor el 19 de enero- garantizando la retirada total del Ejército israelí y permitiendo la formación de una Autoridad Palestina "en un Estado palestino independiente".

A su vez, el miembro del buró político de Hamas, Basem Naim, aseguró que los palestinos "no aceptarán ninguna propuesta o solución bajo el disfraz de la reconstrucción", como la propuesta por Trump. "Nuestro pueblo ha desbaratado todos los planes de desplazamiento y tierras alternativas durante décadas, y también rechazará tales proyectos", dijo Naim.

"Llamamos a la administración estadounidense a detener estas propuestas que están en línea con los planes israelíes y chocan con los derechos y las libertades de nuestro pueblo", recogió el grupo islamista en un comunicado, en el que apeló a los países árabes e islámicos, especialmente Egipto y Jordania, a "afirmar sus firmes posiciones de rechazo al desplazamiento y deportación", así como a proveer de asistencia a los gazatíes.

"Palestina es para los palestinos"

A pesar de su presunta conversación con el rey jordano, la iniciativa de Trump parece no haber calado en el gobierno de los países que propuso como huéspedes: tanto Egipto como Jordania la rechazaron de pleno.

El Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio expidió un comunicado oficial en el que reafirmó "la adhesión de Egipto a la solución política de la cuestión palestina", que requiere el "fin a la ocupación y la devolución del territorio usurpado al pueblo palestino", para garantizar su derecho legítimo a su tierra, junto con "la implementación real de la solución de dos Estados".

"El deplazamiento de los palestinos no es una opción, y si eso ocurriera, ya no existiría una razón para hablar de un pueblo palestino: la tierra seguiría ahí, pero la gente no", declaró a su vez el presidente egipcio, Al Sisi.

En términos similares, el ministro de Exteriores jordano, Ayman Al Safadi, se expresó en contra de la propuesta, al tiempo que reivindicó la creación del Estado de Palestina como camino para la paz en Medio Oriente, a la vez que aseguró que cualquier expulsión de palestinos representaría directamente "una declaración de guerra".

"Todo el mundo sabe que la solución de la causa palestina está dentro de Palestina. Jordania es para los jordanos, Palestina es para los palestinos", afirmó Al Safadi, antes de destacar que el camino para la seguridad y estabilidad regional pasa por que "el Estado palestino de soberanía viva en y paz al lado de Israel de acuerdo con la solución de los dos estados".