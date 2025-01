“Salí a la esquina, levanté la vista y me invadió un horror tremendo”, contó a la 750 Alfredo Suhring, trabajador de la librería Zivals, ubicada en las avenidas Callao y Corrientes y autor de la portada de este martes de Página|12.



En la imagen se ve cómo en todo el muro que recorre la vidriera de la librería hay personas durmiendo sobre la calle. Una atrás de la otra, hasta donde alcanza la vista. Y más, porque también hay personas sobre Corrientes, en el lado B de una foto que desmonta cualquier relato.

Entrevistado por Víctor Hugo Morales, Suhring contó cómo surgió la imagen que se viralizó en las últimas horas: “Estaba trabajando. Salí a la esquina, levanté la vista y me invadió un horror tremendo”.



Si bien la imagen de personas durmiendo en la calle ya es habitual, explicó: “Esta vez se dio que todos los sectores estaban ocupados. Era plaza llena de ambos lados. Y no pude mirar al costado. Como ser humano me dolió muchísimo. Y lo que hice fue tener un reflejo de subirlo y a partir de ahí se viralizó”.

Claro, con tiempos de inteligencia artificial y noticias falsas, no faltaron quienes lo acusaron de haber hecho un montaje: “Vivimos momentos complejos. Me llamaron para preguntarme. Y dije que se tienen que quedar tranquilos. Trabajo acá hace 20 años y subí la imagen para compartir esto que parece ser una cosa normal”.

De todos modos, en un tono reflexivo, añadió al respecto: “Pero ese cuadro me pareció horroroso. Y la verdad es que no me extrañó que me pregunten si es real. Ojalá hubiese sido una mentira”.

“Eran las 9 de la mañana. Era muy temprano. No había gente, lo que potenció la vereda libre y toda esta gente que busca refugio porque no tiene dónde vivir. Creo que es dramática la cantidad de gente que se ve en la calle. Hay gente tirada con colchones, con chicos, viejos”, relató.

Y añadió: “Hay gente que se detiene. Me sorprende que sea la menor cantidad. La mayoría hace vista gorda como si fuese algo normal. Hay tanto despilfarro por ahí y tan poca atención a esto”.

“A mucha gente se le dio vuelta el mundo, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Si bien hay gente que se acostumbra a eso, hay gente que tuvo una mala racha y terminó en esta situación sin quererlo. Hay gente a la que simplemente le fue mal como le puede pasar a cualquiera”, finalizó.