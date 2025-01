► JUEVES 30

This Will Destroy You en Uniclub, Guardia Vieja 3360. A las 19.

Pizza, Paranoia y Mujercitas Terror en el Festival Refresco, Niceto Club, Niceto Vega 5510. Desde las 20.

Fernando Cabrera en Café Berlín, Av. San Martín 6656. A las 20.30.

Elena Roger en el teatro El Nacional, Av. Corrientes 960. A las 20.30.

Sebastián Loiácono Quartet en Bebop Club, Uriarte 1658. A las 20.

Raventos-Delp-Perata-Bailo-Páez-García en Bebop Club, Uriarte 1658. A las 22.30.

Barbie Martínez & Román Ostrowski Trío y Ezequiel Dutil y Bruno Varela en Bajo Tierra by Bebop Club, Torres de Manantiales, Alberti 445, Mar del Plata. A las 21.

Minino Garay en Pez Volcán, Marcelo T. de Alvear 835, Córdoba. A las 21.

Atraco en Luzbelito Pool Bar, Buenos Aires 489, Córdoba. A las 21.

Wayra Iglesias en Wilys Bar, Mitre 1371, Luján de Cuyo, Mendoza. A las 22.

► VIERNES 31

Winona Riders en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. A las 19.

Los Instrumentales de Charly en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 20.

Ligia Piro en Bebop Club, Uriarte 1658. A las 20 y a las 22.30.

Billy Bond y la Pesada del Rock en el Teatro Gran Rex, Av. Corrientes 857. A las 21.

Caja de Cigarras, Aithor Campos, Piloto, Splangst, Vestido Roto, Lugia y Tunchi en La Cigale, 25 de Mayo 597. Desde las 20.

Santiago Arias y Mauro Ciavattini en Café Vinilo, Estados Unidos 2483. A las 21.

El Club Audiovisual en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. A las 19.30. Gratis.

Marcos Mendoza, King Drago, Soster y La Paez System en Galpón B, Cochabamba 2536. Desde las 21.

Ibiza Pareo y Kobra Kei en Ciudad de Gatos, 17 y 71, La Plata. A las 21.

Silvestre y la Naranja, El Zar, Lisandro Skar, Rusea y Soy Sofía en el Festival Turu, Torreón del Monje, P.º Jesús de Galindez s/n, Mar del Plata. Desde las 19.

Nos Miran Raro, Efra Comar & Los Bandicoots, El peligro de los vientos y Nell.wav en el CCAVE, Alberti 3723, Mar del Plata. A las 21.

Atraco y Sigue Pegando en Wachitas Bar, Ituzaingó 521, Córdoba. A las 21.

Wayra Iglesias en el Multiespacio Excelsior, Independencia 200, San Rafael, Mendoza. A las 22.

Los Pericos en el Anfiteatro Municipal, H. Cuadros 1251, Tunuyán, Mendoza. A las 21.

Abel Pintos en el Estadio Delmi, Ibazeta 1550, Salta. A las 21.

Militantes del Clímax en La Vieja Estación, Av. Gral. Belgrano 195, Centenario, Neuquén. A las 22.30.

► SÁBADO 1º

Sol Bassa Set Banda y Juan Pablo Fernández y los Techistas del Apocalipsis en Humboldt, Humboldt 1358. A las 21.30.

Toby Deltin en Niceto Bar, Niceto Vega 5507. A las 20.

La Fernández Fierro en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. A las 21.

Astrománticos en el Teatro Sergio Souza, Av. Rivadavia 1180. A las 21.

DJs Pareja, Gogó Dansey y Loló Gasparini en la Fiesta Fun Fun, The Shamrock Basement, Rodríguez Peña 1220. Desde la medianoche.

Nimrod, Von Die, Incompletos y En Terrero del Gurú en La Cigale, 25 de Mayo 597. Desde las 20.

DJ Richard Cure y DJ Inferno Elektra en La Cigale, 25 de Mayo 597. A la medianoche.

Fockas Band en Café Vinilo, Estados Unidos 2483. A las 21.

Andrés Boiarsky & Hernán Jacinto Cuarteto en Bebop Club, Uriarte 1658. A las 20.

Nicolás Mateo, Eve Calletti y Fradi en Ifigenia Café, César Díaz 2249. Desde las 18.

Tipas en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. A las 19.30.

A.N.T. en City Bar, Av. Fondo de la Legua 2550, Martínez. A las 21.

Facundo Mohrr, Peces Raros, Noncitizens y Nico Cano en Corona Sunset, La Rural, Ruta 80 altura rotonda del aeropuerto, Bariloche, Río Negro. Desde las 18.

Científicos del Palo en Club TRI, 20 de Septiembre 2650, Mar del Plata. A las 21.

Guasones en GAP, Av. Constitución 5780, Mar del Plata. A las 21.

Mariano Mellino y Audioholics en Mute Club, Rotonda del Faro Punta Mogotes, Mar del Plata. A las 23.

Turf en Summer Car Show, Ruta 11 km 407, Villa Gesell. A las 19.

Raly Barrionuevo en Casa C, Pasaje Ricardo Stagnaro 40, Villa General Belgrano, Córdoba. A las 20.

CA7RIEL y Paco Amoroso en el playón de Boca Unidos, Costanera Sur y Lamadrid, Corrientes. A las 20.

La Renga en el Polideportivo Municipal, San Rafael, Mendoza. A las 21.

Militantes del Clímax en Wesley Tap Garden, Av. Exequiel Bustillo 15500, Bariloche, Río Negro. A las 19.

► DOMINGO 2

Juan Bautista en Espacio Studio, Club Temple, Av. Corrientes 1660. A las 21.

Hikaru Iwakawa en Café Vinilo, Estados Unidos 2483. A las 21.

Marilia Camposs en Bebop Club, Uriarte 1658. A las 20.

Cuarteto Cedrón en Hasta Trilce, Maza 177. A las 20.

Juan Bautistas Derrasaga en Espacio Studio-Club Temple, Av. Corrientes 1660. A las 21.

Hernán Jacinto-Flavio Romero-Minino Garay en Bebop Club, Uriarte 1658. A las 21.30.

Santi Celli en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. A las 18. Gratis.

Gato e' Monte, Orquesta Popular Barrilete San Pedro Bonfim, In-Correcto y O.P.B. en Buenos Aires Bronca, Otra Historia, Estomba 851. Desde las 20.

El Chasky Pum y El Super Quinteto en Cultura Cocina, Plaza Ejército de los Andes, Av. Luro 5720, Laferrere. A las 21. Gratis.

Militantes del Clímax en Bardo, Av. Arrayanes 450, Villa La Angostura, Neuquén. A las 21.

► LUNES 3

La Bomba de Tiempo en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. A las 20.

Mariana Melero en Bebop Club, Uriarte 1658. A las 20.

Funky Torinos en Bebop Club, Uriarte 1658. A las 22.30.

Marki y Rancho Grande en Cervecería Ogham, San Martín 490, Bariloche, Río Negro. A las 21.

Militantes del Clímax en Espacio Trama, Gral. Roca 310, San Martín de Los Andes, Neuquén. A las 21.

► MARTES 4

Mortiis y Nytt Land en Casa Colombo, Gallo 557. A las 18.30.

Alvaro Torres y Gillespi en Bebop Club, Uriarte 1658. A las 22.30.

► MIÉRCOLES 5

Juana Luna en Bebop Club, Uriarte 1658. A las 20.

Emilio Del Guercio en Bebop Club, Uriarte 1658. A las 22.30.

Bacilos en el Teatro Gran Rivadavia, Av. Rivadavia 8636. A las 20.

El mató a un policía motorizado y Vinocio en el Festival Camping Bariloche, Cirse Club de Lago, Av. Ezequiel Bustillo 14500, Bariloche, Río Negro. A las 19.

Tomi Lago en La Vieja Estación, Av. Gral. Belgrano 195, Centenario, Neuquén. A las 20.





