La Academia de la Grabación celebra la nueva edición de los Premios Grammy 2025 este domingo 2 de febrero en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Las estrellas con más nominaciones son Beyoncé, Charli XCX, Post Malone, Chapell Roan, Kendrick Lamar, Taylor Swift y Sabrina Carpenter. La transmisión en vivo se realizará por TNT y Max desde las 20 (hora de Argentina).

La estadounidense Beyoncé, con su álbum country Cowboy Carter, que homenajea a la cultura negra en su país, llega a la cabeza con 11 nominaciones a los premios.

La megaestrella texana, de 43 años, es la más exitosa en la historia de los Grammys , con mayor número de estatuillas y de nominaciones, pero nunca pudo conquistar los prestigiosos trofeos al Álbum y a la Grabación del año. Esta situación reaviva las críticas contra la Academia de la Grabación, a la que se acusa frecuentemente de dejar de lado el trabajo de los artistas negros.





De acuerdo con Beyoncé, Cowboy Carter es una crítica a la visión rígida del género country, primordialmente caucácico y masculino, y homenajea a las raíces negras y sureñas la identidad de esa música.

Por otra parte, Taylor Swift llega a la gala con seis nominaciones gracias al disco The Tortured Poets Department. Billie Eilish, otra rival consistente, pelea en siete categorías, al igual que el condecorado artista del hip-hop, Kendrick Lamar, cuyo feudo lírico con Drake derivó en "Now Like Us", uno de los mayores éxitos del año pasado.

La estrella británica Charli XCX y el rapero estadounidense Post Malone, quien cuenta en recientes colaboraciones trabajos con Beyoncé y Swift, en ocho cada uno.





Mientras que las nuevas sensaciones del pop, Sabrina Carpenter y Chappell Roan, se llevaron seis nominaciones cada una.

Carpenter y Roan llegan tras un año de éxitos como favoritas en otra de las grandes categorías de la noche, la que reconoce al mejor artista revelación.

También compite Shaboozey, cuyo pegajoso éxito "A Bar Song (Tipsy)" encabezó durante semanas la lista de canciones de moda en Estados Unidos y busca el Grammy a la mejor composición.

Las nominaciones a los Grammy 2025

Álbum del año

"New Blue Sun" - André 3000

"Cowboy Carter" - Beyoncé

"Short n' Sweet" - Sabrina Carpenter

"Brat" - Charli XCX

"Djesse Vol. 4" - Jacob Collier

"Hit Me Hard and Soft" - Billie Eilish

"The Rise and Fall of a Midwest Princess" - Chappell Roan

"The Tortured Poets Department" - Taylor Swift

Grabación del año, que reconoce la interpretación general de una canción

"Now and Then" - The Beatles

"Texas Hold 'Em" - Beyoncé

"Espresso" - Sabrina Carpenter

"360" - Charli XCX

"Birds of a Feather" - Billie Eilish

"Not Like Us" - Kendrick Lamar

"Good Luck, Babe!" - Chappell Roan

"Fortnight" - Taylor Swift, presentando a Post Malone

Canción del año, reconocimiento a una composición

"A Bar Song (Tipsy)" - Sean Cook, Jerrel Jones, Joe Kent, Shaboozey, Nevin Sastry & Mark Williams, compositores (Shaboozey)

"Birds of a Feather" - Billie Eilish and Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish)

"Die with a Smile" - Dernst 'D'Mile' Emile II, James Fauntleroy, Lady Gaga, Bruno Mars & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga & Bruno Mars)

"Fortnight" - Jack Antonoff, Post Malone & Taylor Swift, compositores (Taylor Swift presentando a Post Malone)

"Good Luck, Babe!" - Chappell Roan, Daniel Nigro & Justin Tranter, comprositores (Chappell Roan)

"Not Like Us" - Kendrick Lamar, compositor (Kendrick Lamar)

"Please Please Please" - Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)

"Texas Hold 'Em" - Brian Bates, Beyoncé, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bulow, Nate Ferraro & Raphael Saadiq, compositores (Beyoncé)

Mejor artista revelación

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Mejor interpretación pop solista

"Bodyguard" - Beyoncé

"Espresso" - Sabrina Carpenter

"Apple" - Charli XCX

"Birds of a Feather" - Billie Eilish

"Good Luck, Babe!" - Chappell Roan

Mejor álbum vocal pop

"Short n' Sweet" - Sabrina Carpenter

"Hit Me Hard and Soft" - Billie Eilish

"Eternal Sunshine" - Ariana Grande

"The Rise and Fall of a Midwest Princess" - Chappell Roan

"The Tortured Poets Department" - Taylor Swift

Mejor video musical

"Tailor Swif" - A$AP Rocky

"360" - Charli XCX

"Houdini" - Eminem

"Not Like Us" - Kendrick Lamar

"Fortnight" - Taylor Swift presentando a Post Malone

Mejor álbum de rap

"Might Delete Later" - J. Cole

"The Auditorium, Vol. 1" - Common y Pete Rock

"Alligator Bites Never Heal" - Doechii

"The Death of Slim Shady (Coup de Grace) - Eminem

"We Don't Trust You" - Future y Metro Boomin

Mejor álbum de rock

"Happiness Bastards" - The Black Crowes

"Romance" - Fontaines DC

"Saviors" - Green Day

"Tangk" - Idles

"Dark Matter" - Pearl Jam

"Hackney Diamonds" - The Rolling Stones

"No Name" - Jack White

Mejor álbum country

"Cowboy Carter" - Beyoncé

"F-1 Trillion" - Post Malone

"Deeper Well" - Kacey Musgraves

"Higher" - Chris Stapleton

"Whirlwind" - Lainey Wilson

Mejor interpretación country solista

"16 Carriages" - Beyoncé

"I Am Not Okay" - Jelly Roll

"The Architect" - Kacey Musgraves

"A Bar Song (Tipsy)" - Shaboozey

"It Takes a Woman" - Chris Stapleton

Mejor álbum de música global

"Alkebulan II" - Matt B presentando a la Royal Philharmonic Orchestra

"Paisajes" - Ciro Hurtado

"Heis" - Rema

"Historias de un Flamenco" - Antonio Rey

"Born in the Wild" - Tems

Artistas con más nominaciones

Beyoncé (11)

Charli XCX (8)

Post Malone (8)

Billie Eilish (7)

Kendrick Lamar (7)

Sabrina Carpenter (6)

Chappell Roan (6)

Taylor Swift (6)

Los Ángeles tras los incendios: cómo se organizan los Grammy

Mientras la ciudad californiana intenta recuperarse de los estragos causados por feroces incendios de las últimas semanas, los eventos y los espectáculos de alta categoría no paran. No obstante, en esta oportunidad, la premiación tuvo que adaptarse al contexto, y por ejemplo, no se realizarán las fiestas que usualmente organizan disqueras y gigantes de la industria como Spotify.

Los incendios de enero en los alrededores de Los Ángeles, los peores en décadas, dejaron miles de desplazados, más de 25 muertos y pérdidas por miles de millones de dólares. No obstante, la ceremonia se mantiene en pie en la Arena Crypto.com, según confirmó el director ejecutivo de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr..

El evento contará con homenajes a las víctimas y presentaciones especiales para lograr recaudar fondos para la emergencia, según afirmó.

La periodista argentina Eleonora Pérez Caressi, quien participará junto a Lety Sahagun del previa a la cermonia principal. (Imagen: redes sociales)

En tanto, por primera vez en la historia de los Grammy, una argentina formará parte del pre-show de la noche más importante de la música. Se trata de la periodista y conductora de televisión Eleonora Pérez Caressi, quien participará junto a Lety Sahagun del previa a la cermonia principal, con entrevistas exclusivas a los nominados y una cobertura especial desde la alfombra roja.



Durante la ceremonia oficial, el comediante Trevor Noah oficiará como presentador. Tambiéns se confirmó la participación de artistas como Shakira, Eilish, Roan, Charli XCX y Carpenter en los escenario, y un homenaje al fallecido productor Quincy Jones.