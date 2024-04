La cantante Taylor Swift estrenó este viernes su nuevo álbum, The Tortured Poets Department, compuesto por 16 canciones cargadas de poesía catártica, en el marco del duelo de su ruptura tras seis años de relación con el actor inglés Joe Alwyn. "Todo vale en el amor y la poesía...", señaló la artista en su cuenta de Instagram. Pero, fiel a su estilo, la estadounidense soprendió a sus fanáticos durante la madrugada con un anuncio inesperado: es un disco doble, compuesto por un total de 31 canciones.



"'The Tortured Poets Department' es un álbum doble secreto. Escribí muchísima poesía torturada en los últimos dos años y quería compartirlo con ustedes", explicó Swift minutos después de lanzar la primera parte de su decimoprimer disco, realizado con la ayuda de su inseparable productor Jack Antonoff. Así fue como, mientras muchos oyentes corrían a escuchar los primeros 16 temas, se publicaron otros 15 que completan la nueva obra de la galardonada compositora.

Según explicó la propia autora en sus redes, el álbum es "una antología de nuevas obras que reflejan eventos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista en el tiempo, uno que fue a la vez sensacional y doloroso a partes iguales".

La cantante y Alwyn se habían conocido por el 2016, y luego de seis años de noviazgo, un día se confirmó la noticia que muchos fanáticos anticipaban: "Simplemente terminaron y planean seguir siendo amigos”, reveló una fuente cercana a los medios de comunicación, en abril de 2023.

En su comunicado, Swift también remarca que ese período de su vida "ya está terminado, el capítulo cerrado y tapiado", por lo que "no hay nada que vengar, ni cuentas que ajustar una vez que las heridas han sanado", e incluso, sobre ese último punto, reflexiona: "un buen número de ellas resultaron ser autoinfligidas".

Cabe señalar que, desde hace unos meses, la artista de 34 años dio vuelta la página y blanqueó su nueva relación sentimental con la estrella del fútbol americano de Kansas City Chiefs, Travis Kelce, quien visitó la Argentina para asistir a uno de sus los shows del Eras Tour en River en noviembre pasado.

"Este escritor cree firmemente que nuestras lágrimas se vuelven santas en forma de tinta en una página. Una vez que hayamos contado nuestra historia más triste, podremos liberarnos de ella. Y luego lo único que queda es la poesía torturada", concluye Taylor.

El álbum cuenta con dos colaboraciones: por un lado, con el rapero Post Malone en la canción inicial, "Fortnight", y, por otro, con Florence + The Machine en la catártica "Florida!!!!".

El lanzamiento del disco había sido anunciado en febrero, durante la ceremonia de los Premios Grammy 2024, en la que la cantautora conquistó por cuarta vez el premio de Álbum del año. Con esta nueva obra, la cantante de 34 años que inició su carrera en el country apuesta por conquistar un quinto galardón.

Aunque no hay una explicación oficial por parte de la cantante, existe una teoría entre los fans que nunca fue desmentida en las redes --terreno en el que Swift se mueve como pez en el agua--, que señala que Alwyn, su ex, y los actores Paul Mescal y Andrew Scott tenían un chat grupal en WhatsApp llamado "The Tortured Man Club" (El Club del Hombre Torturado).