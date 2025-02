2024 fue el año de Chappell Roan, la compositora y cantante de tan solo 26 años, que tomó por sorpresa al mundo con sus increíbles canciones que combinan pop y unas letras creativas, sinceras y autobiográficas de sus ganas en convertirse una artista reconocida. Y tras ganar el premio a "Mejor Artista Nuevo" en los premios Grammy 2025, dio un impactante discurso en el que exigió un salario mínimo y seguro social para los artistas en desarrollo.

Reconocida por apoyar fervientemente a la comunidad LGBTIQ+, Roan adelantó que si triunfaba en la gala "daría un discurso impactante" y que "iba a dar que hablar", cuando supo de sus seis nominaciones a los galardones de la Academia de la Grabación. Y dicho y hecho, cumplió con su promesa.

La intérprete de Hot To Go y compositora del exitoso album The Rise and Fall of a Midwest Princess comenzó su discurso en el escenario del Crypto.com Arena, agradeciendo a quienes la eligieron para este reconocimiento. Pero no dejó pasar mucho tiempo, apoyó su gramófono en el suelo y comenzó a leer las palabras escritas en un cuaderno.

“Me dije a mí misma que si alguna vez ganaba un Grammy y me paraba aquí frente a las personas más poderosas de la música, exigiría que las discográficas de la industria que se benefician millones de dólares de los artistas ofrecieran un salario digno y atención médica, especialmente a los artistas en desarrollo”, sostuvo Roan y decenas de sus colegas comenzaron a ovacionarla.

En esta línea confesó que fue contratada siendo menor de edad —en 2015 con 16 años y con la compañía Atlantic Records—. “Me contrataron muy joven, siendo menor de edad. Cuando me despidieron, no tenía experiencia laboral y, como la mayoría de la gente, me resultó muy difícil encontrar trabajo durante la pandemia y no podía pagar el seguro”, recordó.

La cantante fue despedida en 2020, cuando todo el mundo estaba en cuarentena y con toda la incertidumbre que se vivió durante esos meses. Luego, firmó con el sello independiente del ganador del Grammy a "Productor del Año", Daniel Nigro, y la distribución de Island Records.

“Fue devastador sentirme tan comprometida con mi arte y sentirme tan traicionada por un sistema deshumanizado. Si mi sello lo hubiera priorizado, podría haber recibido atención médica de una empresa a la que le estaba dando todo. Los sellos discográficos deben tratar a sus artistas como empleados valiosos con un salario digno y seguro médico y protección”, completó.

Por último, cerró con una pregunta: "Sellos discográficos, nosotros los apoyamos… ¿Pero ustedes nos apoyan?".

Su apoyo inquebrantable con la comunidad trans

Donald Trump comenzó a destilar odio y está obsesionado en ir contra la diversidad sexual y sobre todo, con la comunidad trans. Recientemente, el republicano prohibió que las mujeres trans cumplan su pena en cárceles para reclusas femeninas, y firmó una orden ejecutiva en la que prohíbe al Gobierno federal “financiar, patrocinar, promover, asistir o apoyar” los procedimientos de transición para los menores de 19 años.

Chappell Roan reconoce cada vez que puede la influencia de los hombres y las mujeres trans, así como a drag-queens y lesbianas a la hora de expresar su arte. Y en la alfombra roja, lo dejó claro con un gran mensaje. “Es brutal en este momento, pero las personas trans siempre han existido y existirán por siempre, y nunca, pase lo que pase, les quitarán la alegría a las personas trans y eso debe protegerse más que nada”, afirmó.

“No estaría aquí sin las chicas trans. Solo quiero que sepan que la música pop piensa en ustedes y se preocupa por ustedes y estoy haciendo todo lo posible para defenderlas”, sentenció la talentosa compositora de Good Luck, Babe!.

La emocionante actuación de "Pink Pony Club" de Chappell Roan

