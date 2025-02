Hay para todos los gustos. Las razones que explican que el modelo económico de Javier Milei haya generado el éxodo, el cierre o la crisis de gigantes empresarios, son variadas. En las últimas horas, Sancor y los grandes del agro Los Grobo y Agrofina se presentaron a concurso de acreedores, afectados por los precios internacionales y la caída en las ventas, quedando ambas al borde de una crisis financiera casi terminal. En ese grupo también hay que listar a la firma Red Surcos, que también a última hora envió una nota a la Comisión Nacional de Valores (CNV) avisando que está concursada.

En paralelo, la recesión y el dólar congelado pusieron a otro pelotón de firmas a importar casi todo (sector textil y recientemente la automotríz Nissan), perdiendo la producción; y al resto de los sectores buscando la salida. En lo que va del Gobierno libertario cerraron 12000 empresas, con la particularidad que no fueron solo pymes las afectadas, sino también grandes capitales. Hay más de una decena de firmas de peso, de todos los rubros, que tomaron decisiones drásticas por la crisis.

En el listado de salidas aparecen ENAP, Fresenius, Procter and Gamble, Xerox, Clorox, Prudential y el HSBC. En tanto que se achicaron muchas otras, con casos emblema como Whirlpool y la firma de sanitarios FV, que suspendió a fines del año pasado a 800 trabajadores. Esta situación que evidencia que no sólo la caída en las ventas explica el fenómeno, sino que el supuesto orden macro no parece ser tan sólido como se vende.

El caso particular de las firmas del agro, además, es un fenómeno 100 por ciento Milei. Un informe de la consultora Vectorial, que preside el ex viceministro Haroldo Montagu, precisó sobre el tema que "el default de Los Grobo y Agrofina ya es calificado por algunos sectorialistas y medios especializados «megadefault» y comparable con el default de Vicentín". Agregan, además, que "el episodio solo permite una lectura: con este tipo de cambio, este nivel de precios internacionales y estos costos internos (en dólares), la actividad no es rentable".

Sancor, acorralada

Si bien Sancor viene de una crisis de años, en el Gobierno de Milei terminó de tumbarla la caída de ventas internas. Si uno observa los informes de exportaciones de la cadena láctea, los números no son del todo malos, pero para las empresas mercadointernistas el escenario es de catátsrofe.

Así es que Sancor pidió ante la Justicia de Rafaela la apertura del concurso. Días antes, cabe recordar, ya había echado a más de 350 empleados y hasta la empresa estatal de energía de la provincia la tenía amenazada con cortarle el suministro eléctrico por falta de pagos.

Uno de los mayores inconvenientes que tiene Sancor es que la recesión y la caída de los salarios, que pegaron en las ventas, le impidieron tener flujo de dinero para afrontar la crisis. De hecho, junto con la carne y la yerba mate, la venta de lácteos es lo que más cayó en todo el 2024.

Un comunicado con las razones

Para explicar por qué se llegó a esta situación, la empresa de lácteos emitió un comunicado bastante detallado. Aseguran que "tras atravesar una profunda crisis en 2017, la Cooperativa inició un proceso de reestructuración que fue cumpliendo distintas etapas. Este plan incluyó una instancia extrajudicial, así como la venta y cierre de varias dependencias productivas, comerciales y administrativas".

Asimismo, precisaron que "estas medidas permitieron una paulatina estabilización de la situación que transitaba la Cooperativa. Con el paso del tiempo, SanCor evaluó diferentes alternativas y mantuvo negociaciones con un grupo empresarial interesado en desarrollar un fideicomiso que impulsara su recuperación. Sin embargo, luego de dos años, esa iniciativa no prosperó, lo que marcó un punto crítico en el camino de la Cooperativa".

En último término, la cooperativa explicó que "afines de 2023 hasta agosto de 2024, SanCor por razones que son de público conocimiento, vio reducida sustancialmente su operatoria, afectando su recuperación. A pesar de este panorama, SanCor continuó dialogando con nuevos interlocutores interesados en participar del negocio, logrando progresos significativos en dichas gestiones. Sin embargo, antes de avanzar con cualquier iniciativa concreta, la Cooperativa debe resolver los problemas derivados de sus deudas y otras circunstancias que podrían frustrar futuras negociaciones. En este contexto, y con el objetivo de ofrecer una solución a todos los interesados, SanCor decidió dar este paso judicial".

El default de Los Grobo y Agrofina

El rojo de 200 millones de dólares llevó a Los Grobo -la empresa que hoy está en manos de Victoria Capital Partners y con un 10 por ciento en manos de los hermanos Gustavo y Matilde Grobocopatel- a pedir en la Justicia comercial un concurso de acreedores. También está concursada Agrofina, firma de fertilizantes que pertenece al mismo grupo, que consechaba cantidades de cheques rechazados, entre otros pasivos importantes.

"Las compañías van a seguir operativas y trabajando en una solución integral que ordene la situación del negocio y su capacidad financiera. Priorizaremos nuestro compromiso con productores, proveedores, colaboradores y clientes y continuaremos operando hasta la resolución de este concurso", expresaron las compañías por medio de un comunicado.

El corazón del problema de los Grobo es que no pudieron cerrar convenios con sus acreedores, en su mayoría bancos de la talla del Galicia, HSBC, Bapro, Supervielle, Hipotecario y Macro. Los Grobo se hizo conocida cuando Gustavo Grobocopatel empezó a ser denominado como "El Rey de la Soja", y de allí creció de manera exponencia. Entre sus activos se listan 16 plantas de acopio y procesamiento de granos, operaciones en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos. Además de 34 sucursales y 27 depósitos de insumos.