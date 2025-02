En la continuidad del juicio por el beso no consentido que el ex presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, le propinó a Jennifer Hermoso tras ganar el Mundial de Sidney 2023, llegó el turno de la declaración de Luis de la Fuente, el director técnico de la selección española de fútbol masculino.

Este martes, en un tribunal cerca de la ciudad de Madrid y al iniciar el segundo día de declaraciones en el juicio contra el ex presidente del fútbol español, De la Fuente aseguró no haber sido "consciente de la dimensión" del escándalo protagonizado por Rubiales instantes después de que España ganara el Mundial de fútbol femenino por primera vez en su historia.

El seleccionador español, quien fue nombrado en su cargo por el mismo Rubiales, fue parte de la delegación que viajó el 20 de agosto de 2023 a Sidney, con motivo de la final en la que derrotaron a Inglaterra por 1 a 0 para coronarse campeonas del mundo. En los festejos por el campeonato del mundo fue cuando ocurrió el beso sin consentimiento.

Al momento de premiar a las jugadores con las medallas, Rubiales quedó frente a frente con Jennifer Hermoso, una de las jugadores más importantes y portadora de la camiseta número 10. En ese instante el ahora ex presidente del fútbol español le dio un beso en la boca sin su consentimiento y con el agravante de ser su jefe. El video del hecho se hizo viral e indignó tanto dentro como fuera de España. Por si fuera poco, empañó un notable triunfo del deporte español y uno de los días más importantes en la vida profesional de las jugadoras, sobre todo de Hermoso.

"No participo", dijo el DT al ser consultado por su participación en la gestión de los hechos que hizo la federación española de fútbol. "Ni me hablaron ni me consultaron", redobló la apuesta cuando le preguntaron por el vuelo de vuelta. Es que desde allí la RFEF le atribuyó a Hermoso frases en donde le quitaba importancia a lo ocurrido en los festejos. Por último, De la Fuente aseguró no haber participado tampoco en una reunión de crisis unos días más tarde.

La declaración de De la Fuente era una de las más esperadas ya que en un principio, cuando Rubiales se negaba a renunciar a su cargo, el entrenador lo felicitó por su decisión, aunque luego se disculpó.

La otra declaración importante del día era la de Pablo García Cuervo, el ex director de Comunicación de la RFEF. Él sí defendió el comunicado atribuido a la jugadora donde le restaba importancia al beso no consentido. García Cuervo afirmó que se basaba en las declaraciones que la jugadora realizó para un programa de radio.

Además, confesó que se negó a hablar con Hermoso para realizar un video exculpatorio en relación a Rubiales, ya que para el ex director de Comunicación ella no es una persona confiable. En ese sentido, García Cuervo declaró que Hermoso "es una persona bastante influenciable y bastante manipulable, entonces puede cambiar de opinión".

Rubiales se encuentra acusado de agresión sexual por el beso forzado y de coacciones por forzar a la futbolista a que disculpara el gesto. Por estos delitos la fiscalía pidió 2 años y medio de cárcel.









Madrid, 4 feb (EFE).- El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, negó este martes que participara en la reunión de crisis celebrada en el despacho del que era presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, después del beso que éste dio a la futbolista Jenni Hermoso tras la final del Mundial en 2023.

El seleccionador nacional de fútbol declaró hoy como testigo en el segundo día del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional española contra Rubiales, acusado de los delitos de agresión sexual y coacciones a Hermoso en relación al beso que le dio tras la final del Mundial de 2023 y que ella asegura que no consintió, y por lo que afronta una petición de dos años y medio de cárcel.

De la Fuente, recién renovado al frente del combinado masculino, rechazó que el 23 de agosto de 2023 estuviera en esa reunión, tal como ayer le ubicó la responsable de prensa de la selección femenina, Patricia Pérez, y se desmarcó de cualquier gestión realizada en la Federación respecto del comportamiento de Rubiales.

Pérez afirmó ayer que en esa reunión, a la que calificó como "encerrona", Rubiales le fue indicando frases que podía añadir a sus respuestas en un informe interno de la Federación sobre el beso, después del escándalo que este hecho provocó en la sociedad española.

En su declaración como testigo en el juicio a Rubiales y a tres ex altos cargos de la Federación, Luis de la Fuente se desvinculó de las gestiones realizadas a nivel interno a raíz de lo ocurrido, donde la Fiscalía ve una señal de las coacciones que atribuye a los acusados.

Afirmó también que el expresidente de la Federación entraba y salía de su despacho y le atendía cuando tenía posibilidad, pero negó saber de qué trataban dentro, ni haber cruzado una palabra con Patricia Pérez; sólo sabe que ella asistió a dicha reunión, dijo, pero "nunca" escuchó a Rubiales leer sus preguntas y respuestas.

De la Fuente manifestó que no fue consciente de la "dimensión" de lo ocurrido hasta que llegó a España, y rechazó haber sido testigo de las idas y venidas que se produjeron en el avión de vuelta de Australia, porque estaba "muy cansado" y "estaba centrado en descansar".

La fiscal destacó entonces que en la instrucción del caso sí admitió haber escuchado en el avión algo acerca de la elaboración de un comunicado, y De La Fuente reconoció que en la zona donde estaba "seguramente" se hablaría algo de lo que estaban haciendo, pero negó "rotundamente" saber de qué.

La jugadora declaró ayer que después del beso llegaron las "incontables" peticiones para que hiciese un comunicado conjunto tratando de justificar a Rubiales, quien durante la escala en Doha de regreso a España se lo solicitó por sus hijas e incluso le llegó a decir algo que ella confesó que le dolió: "A ti y a mi nos gusta lo mismo".

La declaración de ayer de la responsable de prensa fue hoy respaldada en por el testimonio del entonces subdirector de Comunicación de la Federación, Rubén Yunta, quien subrayó la "situación de tensión y presión" vivida en aquella reunión del 23 de agosto y también situó a de la Fuente en el despacho de Rubiales.

Por su parte, Javier López Vallejo, el psicólogo que acompañó a la delegación femenina en el Mundial, explicó en su declaración de hoy que le leyeron el citado informe en el despacho de Rubiales y que lo consideró coherente "con lo que había vivido", aunque añadió o especificó ciertas cosas.

Su conclusión, tras hablar también con Hermoso, fue que ese beso, aunque poco edificante, era compatible con un acto de amistad y de efusividad por haber ganado un Mundial. EFE

na-mms/mcm/ma/jac