El presidente Donald Trump hizo un anuncio sorprendente este martes al afirmar que Estados Unidos "tomará el control" de la Franja de Gaza, una propuesta que podría "cambiar la historia", según el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El republicano volvió a pedir a los palestinos que abandonen el territorio asolado por la guerra y se vayan a vivir a países como Egipto y Jordania, a pesar de la oposición de estos últimos y de los propios palestinos. "Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza y también haremos un buen trabajo" en ella, aseguró el presidente estadounidense.

"La poseeremos"

"La poseeremos y seremos responsables de desmantelar todas las peligrosas bombas sin explotar y otras armas que hay en este lugar", afirmó junto a Netanyahu, con quien se reunió en la Casa Blanca.

Según él, Estados Unidos va a "nivelar el lugar y deshacerse de los edificios destruidos" para desarrollar económicamente el territorio y tener "una cantidad ilimitada de empleos y viviendas para la gente de la zona".

No especificó cómo piensa hacerlo. Se limitó a decir que es un proyecto "a largo plazo" y que otros países le comentaron que están encantados con la idea. "No es una decisión tomada a la ligera", sostuvo, y aseguró que le gustaría convertir el territorio en "la Costa Azul de Oriente Medio". Pero pareció sugerir que no serían los palestinos quienes regresarían.

"A otros países"

"No debería pasar por un proceso de reconstrucción y ocupación por las mismas personas que realmente estuvieron allí y lucharon por ella y vivieron allí y murieron allí y vivieron una existencia miserable allí", dijo. En su opinión, los dos millones de habitantes de Gaza deberían "ir a otros países".

Netanyahu, que calificó a Trump como el "mejor amigo que Israel haya tenido nunca", cree que el plan de Washington para Gaza podría "cambiar la historia" y que vale la pena "prestarle atención". Afirmó además que un acuerdo de normalización de las relaciones entre Arabia Saudita e Israel "tendrá lugar".

Hace unos días Trump indignó a parte de la comunidad internacional proponiendo "limpiar" la Franja de Gaza con el traslado de los palestinos a lugares "más seguros" como Jordania y Egipto, que lo han descartado de plano. El enviado palestino ante la ONU recalcó que los dirigentes mundiales deben "respetar" los deseos de los palestinos.

Los habitantes de Gaza también han denunciado la idea. "Trump piensa que Gaza es un montón de basura, por supuesto que no", declaró Hatem Azam, de 34 años, un habitante de la ciudad sureña de Rafah.

El presidente estadounidense se ha atribuido el mérito de la primera fase de seis semanas de la tregua alcanzada entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, después de más de 15 meses de combates y bombardeos.

"Vamos a intentarlo"

"Vamos a intentarlo", declaró Netanyahu cuando se le preguntó si era optimista sobre el paso a la segunda etapa. Horas antes de la visita, Israel anunció que enviaba un equipo a Catar, país que ejerce de mediador, para abordar la segunda fase del acuerdo. Según Hamás, las negociaciones han comenzado.

En virtud de la primera fase, israelíes y palestinos han emprendido un canje de rehenes. Dieciocho retenidos han sido liberados hasta ahora a cambio de unos 600 prisioneros, en su mayoría palestinos, de las cárceles israelíes. La tregua ha permitido aumentar los alimentos, el combustible y la asistencia médica en Gaza, y el regreso de los desplazados al norte del territorio palestino.

Desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza el 19 de enero, Israel ha lanzado una operación contra militantes en el norte de la Cisjordania ocupada.

La guerra comenzó después de que Hamás atacara a Israel el 7 de octubre de 2023, provocando la muerte de 1.210 personas, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales. Además llevaron a Gaza a 251 rehenes, 76 de los cuales todavía están retenidos en territorio palestino, incluidos 34 que el ejército israelí cree que están muertos.

Israel respondió con una campaña aérea y terrestre contra Gaza que ha devastado el territorio y dejado al menos 47.487 muertos, según datos del ministerio de Salud del gobierno de Hamás, que la ONU considera fiables.