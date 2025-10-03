El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este viernes en la Ciudad y sus alrededores se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables, que irán de los 16 a los 26 grados, con viento del norte.

Para el sábado se espera una jornada calurosa, con nubosidad en aumento y una maxima de 28 grados, con viento del norte.

El domingo estará inestable. Se esperan tormentas fuertes por la mañana y lluvias durante el resto de la jornada, con una temperatura casi sin variaciones, que irán de los 19 a los 21 grados.