El pianista, tecladista, compositor, arreglista y director de banda Erik Deutsch se presentará en Buenos Aires. Será en formato de trío, junto a Quintino Cinalli y César Franov, el 15 de febrero en Virasoro (doble función, a las 20.30 y 23) hs.

El músico presentará material de su último disco, La nuite blanche, y temas de su próximo álbum, This was then.

Deutsch lidera su propia banda y fue miembro fundador de Fat Mama. Ha colaborado con Nora Jones, John Scofield, Aerosmith, entre otros, y trabajado con la banda The Black Crowes.