La Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) anunció un paro de colectivos que afectará a los usuarios del AMBA. La medida, que afectará el servicio el próximo domingo 9 de febrero, responde a la falta de pago de compensaciones tarifarias, provocará la suspensión total del servicio ese día. A partir del lunes 10 de febrero, los colectivos operarán solo de 06 a 22.

El paro fue decidido por los empresarios del transporte, quienes exigen la actualización de los subsidios para cubrir los costos operativos. Según la CTPBA, las empresas de colectivos atraviesan una grave crisis financiera, ya que los costos del servicio no se ajustan a la realidad económica. Además, aseguran que las empresas operan con un 45% menos de los recursos necesarios, lo que pone en peligro su capacidad de funcionamiento.

Los empresarios apuntan al incumplimiento del pago de las compensaciones tarifarias, que deberían destinarse a los salarios de los trabajadores. A pesar de recibir subsidios del Estado, la falta de ajustes en las tarifas habría generado un clima de tensión en el sector.

DOTA no se adhiere al paro y asegura que los salarios están pagos

A diferencia de otros empresarios del sector, la empresa DOTA, que cuenta con 68 líneas en el AMBA, no se adherirá a la medida de fuerza. La compañía afirmó a Página 12 que abonó los salarios de sus trabajadores en tiempo y forma, por lo que no considera necesario recurrir a un paro. Según DOTA, no existen motivos para detener el servicio, dado que los pagos están al día y el conflicto debería resolverse de otra manera.

El paro afectará a las líneas desde la 201 hasta la 600

El paro anunciado por la CTPBA afectará a una gran parte de las líneas de colectivos que operan en la Provincia de Buenos Aires, pero no incluirá a DOTA.

Las líneas que quedarán fuera de servicio el 9 de febrero y operarán de manera reducida a partir del 10 de febrero van desde la 201 hasta la 600.

Los usuarios deberán reorganizar sus traslados, ya que el servicio no estará disponible en la totalidad del AMBA.

