Durante las audiencia pública para readecuar las tarifas de gas natural, que se realizaron este jueves, las compañías prestadoras de los servicios públicos en transporte y distribución solicitaron al Gobierno nacional un incremento de entre el 45 y 50 por ciento. El mismo tendría un impacto de entre el 15 y 20 por ciento en el pago del consumidor final aunque desde el Ejecutivo estimaron que la suba en las boletas rondará el 10 por ciento anual. El aumento no contempla la quita de subsidios que, aunque de manera gradual, ocurrirá este mismo año.

La modificación en el precio de lo que abonan los usuarios por el servicio se gas correría desde finales de marzo 2025, de acuerdo con el pedido de las firmas del sector durante le encuentro presidido por el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Carlos Casares.

El Enargas, a cargo de la audiencia que fija los nuevos precios de las tarifas de transporte y distribución de gas, escuchó las iniciativas de las empresas que solicitaron subas aproximadas del 50 por ciento. La cifra fue cuestionada por las asociaciones en defensa de usuarios y consumidores presentes en el recinto.

Al mismo tiempo, el organismo recibió propuestas sobre la metodología de futuros ajustes. En ese sentido, las empresas reclamaron la implementación de variaciones mensuales atadas al dato de inflación "para poder garantizar rentabilidad y fondos destinados a inversiones". Según lo anunciado por las compañías, en los siguientes cinco años, tienen planificadas inversiones por 1.000 millones de dólares.

La instancia participativa, que reúne al Enargas, las prestatarias y la ciudadanía, se da en el marco del actual procedimiento de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) que abarca todas las licenciatarias de transporte y de distribución de gas de Argentina. El mismo incluye las modificaciones en los cuadros tarifarios entre 2025-2029 y los planes de obras para generar mejoras en el servicio.

"Si sale la RQT, la expectativa es que se duplique la inversión de MetroGAS en lo que queda del año respecto al año pasado", afirmó Sebastián Mazzucchelli, director general de la distribuidora. A la vez, pidió la extención de la licencia por 20 años más. Vence en 2027.

MetroGas, con más de 2 millones de clientes entre Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, reclamó una suba del 22 y 23 por ciento.

El Ejecutivo nacional, por su parte, manifestó la intención de poner un tope a los aumentos de tarifas. Sería del 9,9 por ciento final para los usuarios. Si la postura oficial prospera, las presentaciones de las empresas deberían ser rechazadas. En ese caso, de acuerdo a lo que calcularon tendrán que reveer los planes de inversión previstos.

La firma Transportadora Gas del Norte (TGN) expresó quejas porque en los últimos cinco años operaron "con tarifas por debajo de sus costos debido a la inflación y devaluación del peso". Y en continuado recordaron que "en 2024 se aprobó un ajuste tarifario que mejorará la ecuación económica de la empresa".

En tanto que, Camuzzi propuso correcciones para el sistema de Zona Fría que garanticen la neutralidad del IVA y les permita recuperar el costo de transporte en las localidades abastecidas con GLP o GNC.

Transportadora Gas del Sur (TGS) pidió que la suba fuera del 22,7 por ciento sobre las tarifas de enero 2025, con el argumento de que el costo de transporte impacta 16 por ciento en la factura promedio.

Desde Naturgy Ban y Natury NOA estimaron que el aumento tendrá una incidencia muy menor en las boletas finales y sugirieron la simplificación de la estructura tarifaria de los clientes residenciales. Además, reclamaron el ruteo de transporte en todos los tramos y capacidad del Gasoducto Perito Moreno -ex Gasoducto Néstor Kirchner- para cubrir la demanda.

El ente oficial planteó cambios en la reglamentación: las compañías no podrán cortar el servicio a los usuarios que no abonen "conceptos ajenos" como las tasas municipales incluidas en las facturas. La iniciativa no fue bien aceptada por el sector.