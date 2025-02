La excanciller de Alemania, Angela Merkel , volvió a defender su política migratoria de "puertas abiertas" después de que el nuevo líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Friederich Merz, la considerara "fundamentalmente errónea". Para la dirigente, que emplazó este régimen en 2015 en medio de la crisis de refugiados, la disposición no fue un error, aunque reconoció que debe ser actualizada, pero sin recurrir al apoyo de la ultraderecha, como sucedió la semana anterior en el Bundestag (Parlamento alemán).

"No creo que la política de refugiados de los últimos 10 años haya sido un error. Sin embargo, diría que nuestro trabajo no terminó y que aún queda mucho por hacer", expresó Merkel en un debate con el diario Die Zeit, antes de agregar que "esto no debería hacerse a costa del apoyo de un partido contrario a nuestro sistema democrático", en alusión al partido extremista Alternativa para Alemania (AfD).

La exmandataria, que encabezó el gobierno alemán por 16 años, mostró su rechazo hacia la decisión del nuevo líder de la CDU de colaborar con la agrupación ultraderechista. "Incluso en condiciones difíciles, no se deberían conseguir mayorías con la ayuda de AfD", recalcó Mekel, quien desde el comienzo se mostró crítica de la iniciativa de Merz de modificar la política migratoria contando con el apoyo del partido que lidera Alice Weidel, objeto de un "cordón sanitario" que busca limitar su influencia en el gobierno.

Merke subrayó que, desde su posición como ciudadana, no le parecía adecuado permanecer en silencio frente a una situación "tan decisiva" como es contar con el apoyo parlamentario de la ultraderecha. Merz, que figura como favorito en las encuestas de cara a las elecciones adelantadas del 23 de febrero, consiguió sacar adelante una de las tres mociones presentadas en el Bundestag gracias al apoyo de la AfD, un hecho que no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial.

La excanciller también respondió a la acusación de Merz, quien señaló que la CDU tiene una parte de responsabilidad en la entrada de AfD al Bundestag en 2017, así como en su crecimiento actual, que alcanza el 20 por ciento de intención de voto para los comicios. Merkel recordó que AfD surgió a raíz de la crisis del euro y, si bien reconoció que la crisis de los refugiados ayudó a fortalecer a la ultraderecha, también señaló que las disputas dentro de la coalición conservadora sobre la política migratoria contribuyeron al ascenso de AfD.