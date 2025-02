En medio de la negación del Presidente Javier Milei de que el dólar está atrasado artificialmente por la intervención del Gobierno, una entidad de la Mesa de Enlace salió con una posición fuerte sobre el tema, confirmando el consenso general de que el nivel de la divisa no les sirve a las actividades productivas. "El dólar está atrasado, no somos competitivos, aún con la baja de retenciones", dijo la titular de Federación Agraria (FAA), Andrea Sarnari. La dirigenta, la primera mujer al frente de la entidad en más de 120 años de historia, y alertó sobre que, en la frontera, productos agrícolas que entran de Brasil y Paraguay, están destruyendo a los productores locales.

“Hubo un pedido de retenciones cero al Gobierno, ellos dicen que no tienen plata… entendemos la situación, pero no nos convence, no nos sirve que la baja de retenciones sea temporaria”, expresó Sarnari, en declaraciones a Futurock. En esa línea, aclaró que “no pretendemos que sean cero, mañana, pero sí que lleguemos con un esquema de retiro paulatino”.

A continuación, consultada por el debate que se está dando entre el Gobierno, los economistas y los empresarios sobre el nivel del tipo de cambio, expresó que “todavía nos falta que el dólar tenga un precio más adecuado, creemos que seguimos siendo caros en dólares. En las operaciones que hacemos, notamos al dólar atrasado, está atrasado, no somos competitivos. Hay una brecha que todavía no se terminó de ajustar. Lo sentimos en el bolsillo, no somos competitivos contra los productores de la región”.

Allí, hizo ejemplos concretos de este desfasaje al manifestar que, “sin ir más lejos, no somos competitivos con los productores uruguayos, con los paraguayos, con los brasileros, aún con la baja de retenciones”. Citó que “nosotros estamos con 26 de retenciones a la soja, cuando los países vecinos tienen cero”. Siguió diciendo que “lo vemos en producciones del norte, están entrando productos que hacen que la yerba argentina sea más cara en Misiones que el mismo producto ingresado de Paraguay o Brasil. Es inconcebible, se está afectando gravemente la producción, lo mismo ocurre con la banana en Formosa”.

“Ellos necesitan que entren dólares”

La titular de FAA fue una de las que estuvo sentada, en la reunión de Hacienda, con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el resto de sus colegas de la Mesa de Enlace. Fue un mitín en el cual se hablaron cuestiones técnicas de la baja de retenciones, pero, sobre todo, los productores usaron el evento para presionar al Gobierno para retenciones cero. Lo que, según supo Página I12, enojó al propio Caputo.

“No sé si se enojaron por las críticas, pero cada uno tiene que poner sobre la mesa las condiciones claras”, dijo Sarnari. Y blanqueó que la intención oficial de la medida fue conseguir divisas rápidas ante la demora del cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Ellos están necesitando que entren dólares a Argentina y contar con más recursos, claramente tiene una finalidad económica para el Estado, un fin recaudatorio. Ya hemos tenido medidas similares, como el dólar soja”. Justamente esta frase, esta parte de la crítica, es la que más molestó al Gobierno: que se compare la baja de retenciones con las variantes de un dólar intermedio que dispuso el Gobierno cuando Sergio Massa era ministro de Economía.

Por otra parte, Sarnari fue consultada respecto a si, como espera el Gobierno, habrá un fuerte ingreso de dólares producto de las ventas de soja de los productores, aprovechando la baja de las retenciones. Sobre ese punto, la titular de FAA aseguró que “el productor va a vender la soja siempre que lo considere necesario. El productor de FAA ya la vendió el año pasado, no tiene más, ahora no va a vender. El desembolso el Gobierno lo puede esperar de la soja guardada, que no la tienen los productores sino los exportadores”.

“No hay poder adquisitivo”

Hace unos días, un informe técnico de la Fundación Encuentro mostró números de caídas de entre 10 y 20 por ciento en las ventas de yerba, carne y lácteos, tres productos básicos de la mesa de los argentinos.

Según la presidenta de FAA, “el consumo interno se ha retraído, lo vemos como productores”. Sarnari agregó que “se nota en leche, en yerba y en carne, que sigue bajando. También está bajando el consumo de harina”.

Para la dirigente rural, esto ocurre porque “no hay poder adquisitivo para comprar y eso resiente la cadena”.