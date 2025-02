“Señora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: muchísimas gracias por estar aquí nuevamente, literalmente, en esta frontera caliente”. El inicio del discurso del gobernador Gustavo Sáenz hizo referencia a los más de 40 grados que envolvieron la inauguración de un Sitio Seguro de Víctimas de Trata en Aguas Blancas, pueblo del departamento Orán que limita con la ciudad de Bermejo, en Bolivia.

No solo por las altas temperaturas estuvo caliente la mañana en la frontera. La ministra de Seguridad tuvo que soportar reclamos de familiares de gendarmes por los bajos sueldos. En cambio, las actividades oficiales fueron más llevaderas y Bullrich se permitió calzar una gorra de la Gendarmería y agarrar una pala para plantar el primer poste del alambrado que se instalará en la frontera con Bolivia como parte del Plan Güemes.

Lo hizo acompañada por el gobernador y el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán. Este poste formará parte del montaje del alambrado que recorrerá 200 metros entre la Terminal de Aguas Blancas y el Puerto de Chalanas, para impedir que se evadan los controles.

“Caminamos por la pared (que linda con el río Bermejo y permite acceder al Puerto de Chalanas) y es una pared fácil de pasar”, dijo Bullrich en declaraciones a la prensa al indicar que con el alambrado solo se quiere conducir al paso por los controles.

Ayer la visita también incluyó la firma del contrato con el único oferente, Pablo Sánchez Osadcia, a quien se le adjudicó la obra, que costará $36.121.505,97. Según indicó el interventor Zigarán, a partir de ayer el oferente tendrá 60 días corridos para terminar el alambrado.





En la base de Gendarmería en Aguas Blancas se entregó el equipamiento de reconocimiento biométrico de personas, "partir del trabajo conjunto entre el Ministerio Nacional y Homeland Security (la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos)" se informó. En el puesto de control fijo 28 de Julio de la Gendarmería, sobre la ruta nacional 50, verificaron un nuevo espacio con escáner para control que funciona desde ayer.

El acto oficial más importante se centró en la inauguración de una nueva oficina modular que funciona en la Oficina de Migraciones del Puerto de Chalanas como Sitio Seguro para Víctimas de Trata.

La ministra especificó que en este tiempo se registraron 55 causas y 87 procedimientos, de los cuales 46 están relacionados con la explotación sexual, en especial de menores de edad; 16 sonde explotación laboral y el resto está todavía por determinarse. “Hay criminales capaces de secuestrar chicos e inventar historias o a punta de pistola”, afirmó. “Por ello es un trabajo sensible en la zona de frontera de una de las formas más terribles de esclavitud”.

Por su parte, Sáenz sostuvo: "Nuestra frontera debe ser un área absolutamente segura; no hay lugar para los criminales, pero además, acá estamos para proteger a los más vulnerables”.

Asimismo, otra vez mostró su cercanía con el gobierno de Javier Milei. “Hoy que hay un Gobierno nacional que nos escucha, les pido a todos los dirigentes políticos que dejen de lado las banderías políticas y no usen cuestiones del narcotráfico, trata de personas y crimen organizado para hacer política. Tenemos que estar más unidos que nunca”.

Ninguno de los funcionarios hizo referencia a los hechos del pasado 18 de diciembre, cuando el trabajador de frontera Fernando Gómez fue asesinado en un procedimiento de la Gendarmería, un hecho que hasta el momento permanece sin esclarecer. En los incidentes que sobrevinieron resultaron heridos otros tres bagayeros.

“Téngame confianza”

Bajo ese mismo calor y con la humedad propia de las Yungas, a unos 47 kilómetros de Aguas Blancas, en la ciudad de Orán, familiares de gendarmes se manifestaron más temprano en la plaza San Martín.

“Estuvieron desde las 9.30 o 10”, contó a este diario, Raúl Sánchez, periodista de Radio A de Orán. El grupo de manifestantes se convocó a la espera de la ministra de Seguridad. Esperaban la llegada de la funcionaria a la inauguración de la sede de la Universidad Provincial de Administración, Tecnologías y Oficios (UPATECO). Pero Bullrich pasó directamente hacia Aguas Blancas.

De regreso, la ministra pasó por el Aeroclub de Orán. Ahí finalmente el padre de un gendarme la increpó: “No le alcanza el 5% señora”, insistía, en referencia al incremento que dio el gobierno nacional. “Usted tiene que confiar en nosotros”, le pidió Bullrich. El hombre dijo que sus dos nietos están con él porque su hijo gendarme “No tiene para comer. Le sale 450 mil (pesos) el alquiler”.

Del otro lado de la valla del aeropuerto la ministra le respondió: “Estamos trabajando para que nos den los planes PROCREAR”. “No quiero planes para mi hijo”, rechazó el hombre. Bullrich explicó que es un plan de viviendas, aunque no dijo que fue creado por el kirchnerismo. “Le juro por Dios que estamos haciendo un esfuerzo enorme", insistió a su vez. “Yo le juro que en la medida en que el país vaya in crescendo los vamos…", dejó la frase inconclusa y optó por pedir: "Téngame confianza porque yo estoy con ustedes”.

El padre le siguió reclamando: “el 5% no es nada, doctora. Gana 740 mil pesos por mes, paga 400 mil de alquiler”. Bullrich volvió sobre la idea: “los alquileres los vamos a ir cambiando por casas porque vamos a agarrar todos los planes PROCREAR”. “Ojalá que se componga esto porque tengo dos nietos en mi casa y no tienen para comer”, ratificó el desesperado reclamante.

“Le pedimos porque confiamos. Ella siempre veía por las fuerzas de seguridad”, dijo por su parte una de las familiares que estuvo en la marcha de la plaza oranense horas antes. "Es una vergüenza", se escandalizó otra madre: "Mi hija no vino de vacaciones porque no le alcanza el sueldo. Está en Buenos Aires y se caga de hambre. Acá estamos las madres porque nuestros hijos no pueden venir de vacaciones. No tienen ni para comer en Buenos Aires. Es una vergüenza. Por favor, pónganse la mano en el corazón”.

“Los jubilados tenemos que estar sosteniendo a los hijos porque están con hambre, los mandan a trabajar con hambre”, afirmó otra mujer. “Es fácil mandarlos a cubrir servicio a otro lado. ¿Quién le paga los alimentos para los chicos y esposa? A ellos les pagan dos pesos. Y después fomentan la separación de los chicos”, afirmó otro hombre.

La marihuana medicinal ¿afuera?

Por otro lado, en declaraciones a la prensa, la ministra se refirió a la continuidad del trabajo para controlar la frontera en distintos puntos del país, sobre todo en el Litoral, con el fin de evitar el ingreso de cocaína desde los países donde se produce mayor cantidad de coca.

Sostuvo que ante esta realidad se prevé ir a Perú en abril con el objetivo de acordar con las autoridades de ese país “erradicar” los campos de coca “que se transforman en cocaína”.

En ese marco, manifestó que en Argentina existe “gran problema interno que fue el descontrol total y absoluto de la marihuana medicinal”. En este punto, afirmó que en el Registro que incluye a quienes pueden acceder a este insumo hay 300 mil personas y más de 30 mil cultivadores. “Con lo cual hemos descubierto una desviación enorme. Estamos ordenando” el tema, afirmó.