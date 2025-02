"Su padre torpedea todo". Un verborrágico Javier Milei enunció esas palabras para tratar de justificar la salida de Sonia Cavallo, representante argentina en la OEA que en la mañana del lunes se enteró que se quedaba sin trabajo. La declaración presidencial llegó horas después de que el padre de la funcionaria y también padre de la criatura que incubó la crisis del 2001 le aconsejara al jefe de Estado, a través de su blog, que devaluara antes de las elecciones legislativas. Milei no lo soportó y decidió que se vaya Cavallo (h) con un mero sincericidio: el despido se debe, únicamente, a la opinión de su progenitor.

Pero lo que queda destapado con la salida de Sonita no es solo la furia presidencial -el foco que eligieron los grandes medios- sino la confesión que en el gobierno libertario, la "casta" de familiares y amigos goza de buena salud. A donde no llega la motosierra no estaba solo la hija de Cavallo, sino también figuran contratos para el primo del ministro de Economía, asesorías para el hermano del vocero presidencial y hasta un clan entero metido entre Casa Rosada y el Congreso.

La hija de su padre

Sonia Runde Cavallo es la única mujer de los tres hijos del matrimonio entre Domingo Cavallo y Sonia Abrazian. Es cordobesa, tiene 51 años y con su último empleo consiguió mantener una rutina de hace muchos años: vivir en Estados Unidos. Es que su designación como embajadora ante la OEA hizo que no tuviera que pasar migraciones y quedarse en el distrito de Washigton para decir presente en la Casa de las Américas.

Cuando su padre y el resto del gobierno de Fernando de la Rúa provocaban el estallido que dejó 39 muertos en todo el país, ella se había casado con Daniel Fitzgerald Runde, uno de los popes de una organización vinculada al Partido Republicano y especializado en temas de seguridad. Su casamiento no quedó ajeno al sentir de esos años: Domingo Cavallo debió llegar con el auto empapado de huevos que le tiraban los empleados de Aerolíneas Argentinas y el hotel Alvear estuvo rodeado por policías. Para esa época, Sonita había bajado su perfil: ya no asesoraba a su madre -quien De La Rúa la imaginaba como candidata a senadora- y se quedaba con sus trabajos en CIPPEC, de la que fue miembro fundadora.

Los negocios de Sonia cubrieron distintas ramas, pero la visión económica estuvo marcada por su padre. De hecho, escribió con él dos libros: “Historia Económica de la Argentina” (2018) y “Argentina’s Economic Reforms of the 1990s in Contemporary and Historical Perspective” (2019).

Milei la eligió para la OEA y en mayo del 2024, el Senado aprobó su pliego. No pertenece al cuerpo diplomático, sino que directamente respondía al jefe de Estado. De ella no se supo mucho más hasta este lunes, cuando bien temprano por la mañana -antes de que abran los mercados- Milei llegó hasta los estudios nuevos de A24, en la calle Niceto. Lo hizo antes de que abran los mercados y con una única consigna: evitar los rumores de devaluación. Y, de paso, se despachó contra quien era su ídolo, Domingo Cavallo, al considerarlo "un impresentable".

La que pagó los platos rotos fue Sonia. Manuel Adorni comunicó su despido y a la hija de su padre se le terminó el contrato (de varios miles de dólares) que la unía con el Estado argentino.

.Luego, en otra charla radial, Milei completó su explicación de la salida: sin ningún tipo de prurito, dijo que el despido de funcionaria se debía a lo que Cavallo había volcado en su blog. Para el presidente, esa opinión no colabora con las negociaciones del Gobierno con el FMI por un nuevo préstamo. Sobre el desempeño de la representante de la OEA, ni una sola palabra.

Mi primo, el "Toto"

El caso Cavallo resonó por los protagonistas y por el sincericidio de Milei, al anunciar que importaban más las opiniones del economimsta que la labor de su hija en la OEA. Pero no es el único. Ni el más escandaloso.

Por caso, en las últimas semanas un decreto en el Boletín Oficial anunciaba la constitución de los nuevos directivos de la empresa binacional Yacyretá. Allí se confirmaba a Diego Luis Adúriz como consejero la compañía, organismo que depende de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. Si el nombre de Adúriz no dice nada, sí lo confiesa su árbol genealógico: es nada menos que primo de Luis Caputo, a cargo de Hacienda, y exsocio de Flavio y Hugo Caputo, hermanos de "Toto" en una empresa bursátil.

Los vínculos comerciales y familiares entre los clanes Adúriz y Caputo datan de varias décadas, siempre con idas y vueltas. Al punto que ahora Luis designa a su primo, años atrás, el padre de Diego Adúriz -Manuel, del mismo apellido- denunciaba a los dos hermano de Toto por defraudación de confianza en la empresa que regenteaban con su primo.

Los hermanos sean unidos

En octubre, el Gobierno salió a promocionar lo que vendieron como un decreto anti nepotismo. Pero que en la práctica no se aplica. Porque no sólo Javier Milei consiguió darle un cargo a su hermana Karina en la secretaría de presidencia -algo hasta lógico por tratarse de su persona de confianza- sino que Manuel Adorni consiguió que su hermano pase de ser funcionario del Consejo de la Magistratura bonaerense a que el Estado nacional le abone los trabajos del contador Francisco -hermano del vocero- en el ministerio de Defensa que comanda Luis Petri. La justificación de la contratación del "otro" Adorni fue escasa: entre los supuestos fundamentos de la elección solo dice que es “necesario” “en virtud de específicas razones de servicio de este Ministerio”.

Entre los sueldos de los Milei y los Adorni, el Estado abona alrededor de 20 millones de pesos. Por mes.

Hay otros hermanos privilegiados. Sebastián Pareja, armador libertario en la Provincia de Buenos Aires y director del desfinanciado Fondo de Integración Socio Urbana, cuenta con el privilegio que ni Javier Milei, ni el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger ni cualquier otro funcionario vea "un curro" al considerar que su hermana María Eugenia fue nombrada coordinadora de Gestión de Medios de la Secretaría que comanda Adorni. Pareja, en tanto, parece tener todos los números para ocupar una silla en la jefatura de Gabinete. La misma suerte corre para los Irazabal Murphy, un clan cercano a Santiago Caputo. María, en la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo fue una pieza clave para articular la Ley Bases, aquella que le da luz verde a Milei para la privatización de empresas públicas. El otro Irazabal Murphy, Santiago, está -nada menos- que en la Secretaría de Transporte.

Otro caso que escapa de los flahses es el del apellido Pinedo. Federico, exdirigente del PRO, selló un amplísimo arco narrativo al pasar de ser desarrollista a designado por los Milei como embajador frente al G-20. Tuvo la suerte de que en el medio, el Gobierno nacional designe a su hermano Enrique en la Subsecretaría de Evaluación Presupuestaria.

El clan

El poder que acumula Karina Milei no es ninguna novedad. La Secretaria de Presidencia divide sus horas entre la función pública y el armado de La Libertad Avanza como un partido nacional con la mira en las elecciones de 2025. Para delegar, la extarotista eligió como hombre de confianza a Eduardo "Lule" Menem, ex senador, que está a cargo de la rosca con distintos factores de poder bajo el cargo de subsecretario de Gestión Institucional.

Pero el apellido Menem rebota en casi todas las dependencias del Estado argentino. Al frente de la Cámara de Diputados está nada menos que el sobrino de Lule, Martín Menem, que no solo no duda en hacer campaña para ser el nuevo gobernador de La Rioja sino que tampoco pareció titubear cuando tuvo que explicar la designación del Sharif Menem, de solo 22 años, como Director General de la Secretaría Presidencial de la Cámara Baja: “No es mi sobrino directo, sino un sobrino segundo”, dijo.

Por su labor, el jovencito Sharif cobra más de dos millones de pesos por mes.

La lista sigue: Amado Omar Menem fue puesto al frente de la delegación del Pami, Amalia Menem, hermana de Lule, está como planta permanente del Congreso, y recientemente sumaron acciones en la Aduana, con el nombramiento de Jorge Horacio Menem -primo de Eduardo- como nuevo director de Reingeniería de Procesos Aduaneros de la Dirección General de Aduanas, en reemplazo de Maximiliano Miguel Luengo. Por su parte, Eduardo Menem, hermano de Carlos, fue beneficiado por la Corte con una jubilación de privilegio tras su paso en el Senado nacional.

Más casos