Después de dos intentos frustrados, la Cámara de Diputados tratará nuevamente el proyecto denominado "Ficha Limpia", que busca impedir las candidaturas de aquellas personas que tengan una condena de segunda instancia por delitos como corrupción, entre otros. En una reunión del presidente de la Cámara, Martín Menem, con los integrantes de los bloques aliados y los opositores "dialoguistas" se logró un principio de acuerdo: se cambió una cláusula impulsada por el ministro de Defensa, Luis Petri, que establecía que la decisión judicial debía producirse antes del inicio del año electoral. En reemplazo, se fijó que la prohibición de postularse correrá cuando la condena sea anterior a la publicación del padrón provisorio, es decir 180 días antes de la elección general. Desde Unión por la Patria ya habían adelantado su rechazo porque la iniciativa está diseñada para proscribir a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.



Hasta el despacho de Martín Menem en el primer piso del Palacio Legislativo se acercaron Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz y Nadia Márquez (La Libertad Avanza); Silvia Lospennato y Silvana Giudici (PRO); Pamela Verasay y Karina Banfi (UCR); Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal); Carla Carrizo y Marcela Coli (Democracia para Siempre); Carlos Fernández y Daniel Vancsik (Innovación Federal) y Juan Manuel López (Coalición Cívica). También asistieron Oscar Zago y María Cecilia Ibañez (MID), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo) y Lourdes Arrieta (FE). Son el núcleo que podría apoyar la iniciativa, que debe juntar 129 voluntades, tanto para iniciar la sesión como para para su aprobación al momento de la votación.



A fines del año pasado, el oficialismo no había apoyado la aprobación, producto de diferencias con el texto impulsado por la macrista Silvia Lospenatto. En aquel momento, desde la cúpula del PRO acusaron a los libertarios de mantener un "pacto" de impunidad con el kirchnerismo. Fue el reconocimiento de que la iniciativa, en verdad, tenía nombre y apellido: Cristina Kirchner.



"El Gobierno boicoteó la aprobación de Ficha Limpia el año pasado y fue un grave error. Yo creo que no hay que cambiar las reglas electorales en el año electoral. Pero bueno, será el Gobierno el que tendrá que explicar eso y por qué influye o no influye con Cristina Fernández Kirchner, ya que fue el que boicoteó las sesiones anteriores", consideró Agost Carreño al salir de la reunión en el despacho de Menem.



"Vamos a esperar al nuevo texto del artículo primero que está ahora redactando el Ejecutivo. Queremos un nuevo texto sin arbitrariedades como son los plazos que había enviado el Ejecutivo", dijo Carla Carrizo luego dle encuentro.



Si bien existe un debate sobre la posibilidad de que la ley, de aprobarse, pueda aplicarse retroactivamente a la expresidenta, el objetivo de un sector del oficialismo y sus aliados es dejar fuera de carrera a la presidenta del Partido Justicialista, principal partido de la oposición, dado que tiene una condena de segunda instancia en la causa Vialidad, del 13 de noviembre pasado.



Desde Unión por la Patria ya dejaron en claro que sólo con la decisión de la Corte Suprema una condena queda firme y, mientras ésto no ocurra, debe regir el principio de inocencia establecido en la Constitución Nacional. Es una posición que acompañan otros diputados como Miguel Pichetto, jefe del bloque Encuentro Federal. Este espacio, sin embargo, no tiene una posición unificada.



Otro de los puntos que genera controversias es la cantidad de delitos que están incluidos. Diputados como los del bloque Innovación Federal, que responde a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, consideran que también deberían contemplarse la prohibición en el caso de delitos contra la integridad sexual, por ejemplo.



Si bien el oficialismo se mostraba confiado en que contaría con el apoyo para iniciar la sesión, existía todavía la incertidumbre sobre el tratamiento del proyecto en el debante en particular. Si alguno de los artículos no obtiene el voto de la mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara, éste no quedaría aprobado.



Además, en última instancia, queda pendiente su tratamiento en el Senado, donde el escenario es todavía más adverso.