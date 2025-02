Hace dos décadas, el 14 de febrero de 2005, apareció en internet una nueva plataforma llamada YouTube con el objetivo de que la gente corriente la usara para compartir sus videos caseros, pero ni en los sueños más ambiciosos sus creadores hubiesen podido imaginar que la plataforma revolucionaría tanto el sector audiovisual como el del entretenimiento. Los nombres detrás de este concepto son los de Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim, tres exempleados de la empresa estadounidense de comercio electrónico PayPal.

El primer video fue un elefante en el zoo

El protagonista del primer video de la plataforma, 'Me at the Zoo' (Yo en el zoológico), se llamaba Karim. En un clip de menos de 20 segundos se ve al entonces veinteañero frente a la jaula de elefantes del zoológico de San Diego, California.

"Lo bueno (de los elefantes) es que tienen una trompa muy, muy, muy larga. Eso es genial, y eso es prácticamente todo lo que tengo que decir", explica Karim en su video, que fue subido el 23 de abril de 2005 y cuenta ahora con más de 348 millones de reproducciones. Esas cifras ya convierten el video en parte de la 'historia audiovisual'.

En la plataforma ya hay más de 14.000 millones (más de un video y medio por cada persona del planeta), según un estudio que la Universidad de Massachusetts (EE.UU.) hizo el año pasado.

En ese océano de videos se encuentran desde los populares tutoriales 'How to...?' (¿Cómo hacer..?) --que explican cómo cambiar una bombilla, cómo delinearse los ojos o los labios o cómo confeccionar un videotutorial--; hasta videoclips y covers o versiones. Los videos amateurs de YouTube fueron clave para lanzar al estrellato a artistas consagrados en la actualidad como Justin Bieber, Dua Lipa y Ed Sheeran, entre otros.

Hay espacio incluso para superproducciones como los del youtuber MrBeast, quien hace tres años recreó todas las pruebas de la serie 'Squid Game', en un video que cuenta con más de 742 millones de reproducciones.

Youtuber, una profesión

La importancia de esta plataforma ha crecido tanto que ha propiciado una nueva categoría profesional: la de creador de contenido de tiempo completo, función que se ha convertido en uno de los objetivos más populares entre los jóvenes. Ese trabajo tiene incluso un nombre propio: 'youtuber'.

Casi el 30% de los niños de entre 8 y 12 años indicaron que ser youtuber era su principal opción profesional, más del triple de los que eligieron ser un astronauta, según una encuesta mundial realizada en 2019 por Harris Poll y el fabricante de juguetes Lego.

El youtuber que cuenta con más seguidores --más de 360 millones, para ser exactos-- es Jimmy Donaldson, más conocido por su seudónimo MrBeast, un joven de 26 años que lleva desde 2016 subiendo videos. Hasta la fecha ha subido casi 850 videos, los últimos superproducciones millonarias.

Donaldson dijo a la revista Time en 2024 que su canal genera entre 600 y 700 millones de dólares al año. "Cada video genera un par de millones en ingresos por publicidad, un par de millones en acuerdos con marcas", aseguró el youtuber.

Pese a que las cuentas mundialmente más conocidas suelen ser estadounidenses, India también tiene mucho peso en la plataforma. El segundo canal con más suscriptores --286 millones- es T-Series, que es una compañía discográfica y productora cinematográfica de ese país.

Los nuevos rivales

El líder de búsquedas en internet, Google, compró la startup YouTube por 1.650 millones de dólares, en 2006. Entonces, la plataforma aún no era rentable y aquella compra fue la más cara de Google en sus primeros ocho años de historia. "Este es el siguiente paso en la evolución de internet", dijo tras la operación el entonces director ejecutivo de Google, Eric Schmidt.

Desde ese momento han surgido nuevas plataformas que le hacen cada vez más sombra a YouTube, como la de streaming Twitch --que pertenece al gigante Amazon-- o las redes sociales Instagram --ahora propiedad de Meta-- y TikTok --de la china ByteDance, cuyo futuro en EE.UU. es incierto--.