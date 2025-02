Desde hace unos meses, el gobierno sostiene que los salarios registrados privados en términos reales mejoraron respecto del momento de la asunción, a finales de 2023. Sin embargo, este indicador no se condice con los datos de consumo:

* Las ventas de supermercados muestran una caída interanual acumulada a noviembre de 2024 de 11,9%.

* Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, el consumo lácteo per cápita acumulado en 2024 cerró con una retracción interanual de 9,9%

*Se registra el peor nivel de consumo interno per cápita de carne vacuna de los últimos 26 años, con una caída de 9,0% en 2024.

*El consumo interno de yerba mate en 2024 registró una caída de 9,3% respecto de 2023 y se ubicó en el peor nivel desde 2017 según datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate.

En términos teóricos, convalidar la tesis oficial implicaría aceptar que buena parte de la sociedad está en condiciones de consumir los mismos bienes que en noviembre de 2023 (leche, carne, yerba, canasta de bienes de consumo masivo), pero elige no hacerlo.

Medición

Tal como venimos sosteniendo, la causa de esta divergencia es otra. La medición de inflación del Indec, por la que se deflacta los salarios, no representa los verdaderos consumos de los argentinos porque subpondera el peso de servicios, tales como luz, gas y transporte. La clave son los ponderadores que, si se actualizaran con la Encuesta de Gasto de Hogares 2017-2018 del INDEC, darían como resultado 8,5% más de inflación desde la asunción de Milei.

Una relación lineal permite identificar la vinculación entre dos variables. Para analizar el grado de vinculación, se analiza el coeficiente de determinación (r2): un valor cercano a 1 implica fuerte vinculación entre las variables, mientras que un valor cercano a 0 significa que prácticamente no hay relación entre ellas.

El coeficiente de determinación (r2) entre la serie del promedio de salarios registrados privados sin estacionalidad (SIPA, proyectado a nov-24 por RIPTE) y las ventas de supermercados INDEC (precios constantes desestacionalizada) es de 0,702 entre enero de 2017 y noviembre de 2023, es decir, muestra una fuerte correlación. En la práctica, esto significa algo muy básico: que cuando el salario real crece, crece el consumo en supermercados. Y cuando cae, se reducen las cantidades vendidas.

Lo que hemos detectado es que desde diciembre de 2023 a noviembre de 2024, el comportamiento cambia sustancialmente: la fuerza de la correlación (el coeficiente de determinación r2) pasa a ser de 0,003. Es decir, los consumos de supermercados se escinden del comportamiento del salario real.





¿Cómo se explica esta divergencia? La razón es que la medición de inflación actual no representa la canasta de consumo de los argentinos. Refleja una recuperación salarial distorsionada.

Lo interesante es que, si se deflacta la evolución salarial desde noviembre de 2023 por el IPC con ponderadores actualizados por la ENGHo 2017/2018, las ventas de supermercados correlacionan mucho mejor con el salario real deflactado, es decir, se recupera la fuerte correlación existente hasta noviembre 2023.

Inflación

Hay tres cuestiones que vale la pena mencionar: primero, que la inflación está bien calculada de acuerdo a la metodología vigente; segundo, que el indicador, con esta canasta, no es representativo del consumo de los argentinos; y tercero, que el Indec debería corregir la evidente limitación de representación que implica la forma actual de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En efecto, el debate sobre el costo de vida no supone poner en duda la veracidad del dato que arroja el Instituto oficial de estadísticas. En todo caso, se trata de analizar dicha metodología, preguntándonos si efectivamente la inflación es representativa de los aumentos que han registrado los rubros de mayor peso en el gasto actual de los argentinos y argentinas, y si, eventualmente, el Indec podría corregir esta cuestión.

La clave son los ponderadores. Estos dan cuenta de la importancia relativa de los bienes y servicios en el promedio de gasto de los hogares, por consiguiente, se construyen a partir de una encuesta de gastos.

Canasta

Para medir la inflación, el Indec primero construye una “canasta” de gastos, a partir de una “Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares” (ENGHo), en la que se determina qué bienes y servicios consumen los hogares en promedio y qué porcentaje del total del gasto se destina a cada bien y servicio. A ese porcentaje se lo denomina ponderador.

¿Qué ponderadores se usan hoy? Hoy se utilizan los ponderadores del IPC base diciembre 2016=100 que, como sostiene el Indec: “parten de los gastos de los hogares urbanos de la ENGHO 2004/05 por región y de las variedades que se relevaban en diciembre de 2015, con precios corridos a la fecha de diciembre 2016, es decir, a la fecha de implementación de la metodología actual”.

Para la actualización mencionada, el Indec procedió a estimar el gasto promedio de los hogares por variedad relevada y se construyó así la estructura de ponderadores con gasto en 2004/05 (período de referencia de los ponderadores originales), ello con la selección de bienes y servicios que se consumían a diciembre de 2015. Es por ello que las ponderaciones de los IPC tienen un carácter “híbrido”: toman las cantidades del período de referencia de las encuestas de gasto de los hogares y le aplican los precios medios del período base del índice”.

Ajustes

Cabe señalar que, frente a la necesidad de ajustar patrones de consumo, el Indec hizo “algunos ajustes ad-hoc”. Un ejemplo es el servicio telefónico: según la Encuesta 2004/05, los hogares destinaban mayor proporción de gasto a la telefonía fija que a la telefonía móvil, pero hoy en día la situación es exactamente la contraria. A la inversa, el gasto asociado al servicio de Internet domiciliario era menor en el año 2004/05. Para corregir estas distorsiones que podrían reflejar una estructura de gastos más antigua, el Indec reponderó la participación de los servicios de telefonía fija, móvil e Internet domiciliaria.

Dicho esto, los ponderadores 2004-2005 actualizados a diciembre de 2016 (momento del pasaje del IPC GBA al IPC actual), implicaban que los hogares argentinos destinaban el 27% del total de sus gastos a alimentos y bebidas no alcohólicas, el 11% a transportarse y el 9,9% a vestirse, entre los principales rubros. Pero estos no son los ponderadores que se aplican en la actualidad, dado que el INDEC adicionalmente actualizó por precio la incidencia de cada rubro, cambiando de esta forma el ponderador final, de ahí el carácter híbrido.

Por ejemplo, los datos actualizados a noviembre 2023 por la variación de precios arrojan una menor ponderación en Vivienda y Transporte (se reduce de 9,4% y 11% respectivamente en diciembre 2016 a 6,3% y 10,1% en noviembre 2023) y una mayor ponderación en alimentos y bebidas, pasando de 27% a 30,8% a noviembre 2023.

"No la ve"

Cabe señalar que las actualizaciones de los ponderadores vía precios hacen que las variaciones relativas, aquellas que no son bruscas, tiendan a “compensarse” en el tiempo. Pero es importante mencionar que esto no salva el problema metodológico que se produce cuando hay cambios repentinos en las cantidades consumidas o en la estructura de gastos. El Indec no llega a medir eso, es decir, “no la ve”.

Supongamos que una persona solo consume tomate y el tomate aumenta 100%: mi inflación sería de 100%. Pero si eso sucediera, probablemente yo dejaría de consumir tomate y consumiría lechuga. El Indec no logra mensurar ese cambio en el comportamiento.

Otro caso: en lo referido a la estructura de gastos, si por ejemplo la luz tiene un aumento de 500% de un mes a otro, el dinero del gasto total destinado a ese rubro se incrementa sustancialmente. El Indec no lo registra dado que su corrección por precio se produce al mes siguiente, es decir, llega tarde.

Si eventualmente en los meses subsiguientes pasara lo contrario, es decir, el resto de los rubros aumentase 500% mientras que servicios no siguiera el mismo curso, el indicador tendería a compensar esas diferencias. Pero la magnitud del salto (500%) impide que eso suceda, consolidando la distribución del gasto promedio entre cada uno de los rubros.

Limitación

En resumen, ¿cuál es la limitación de usar ponderadores fijos que se actualizan en cada ENGHo? Que no están preparados para cambios sustantivos en corto plazo de las pautas de consumo. Las pautas de consumo determinan el nivel de la inflación y los aumentos significativos de precios en servicios y transporte no están bien medidos en el indicador.

A esta altura del análisis es posible preguntarse ¿Por qué no hacer una nueva medición de Encuesta de Hogares? La respuesta es muy concreta: mensurar el consumo de la población no resulta una tarea sencilla, es un proceso costoso y lleva mucho tiempo. Dicho de manera simple: no se puede ir calculando todos los meses cuánto gastamos y en qué cosa. Tampoco es razonable estimar, de manera arbitraria, cuáles son los ponderadores que representan los consumos promedios de la sociedad.

Sin embargo, el Indec cuenta hoy con una herramienta para mejorar la problemática: los resultados de la última Encuesta Nacional de Gastos de Hogares 2017/2018 (ENGHO 2017/2018).

Revisión

El Indec realizó una nueva medición de la ENGHo para el periodo 2017/2018, la cual exhibió cambios sustantivos en la canasta de consumo, pero no la aplica actualmente. Allí se registró: un crecimiento del porcentaje de gasto que los hogares destinan a los servicios como agua, electricidad y gas desde 9,4% - si consideramos los valores originales a 2016 - a 14,5%; un incremento en “Transporte” de 11% a 14,3%; un aumento en “Comunicaciones” de 2,8% a 5,2%; una reducción de la ponderación de los alimentos de 27% a 22,7%.

Esta ENGHo, aunque tiene ya varios años, sin dudas refleja más acabadamente los consumos promedios de la sociedad. El Indec debe ponerla en funcionamiento.

¿Desde cuándo debe aplicarse? Debería aplicarse desde el momento previo a los reacomodamientos sustanciales de precios relativos, es decir, por ejemplo, en noviembre de 2023. Esto permitiría captar, de forma más acabada, los importantes aumentos sufridos en los rubros mencionados anteriormente.

Si aplicamos los ponderadores de 2017/2018, los resultados son contundentes: 8,5% más de inflación desde la asunción de Milei. Las subas más drásticas con la nueva medición se concentran en dos meses: febrero y abril de 2024, cuando los precios del rubro “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” aumentaron significativamente por encima del promedio (20,2% en febrero 2024 vs 13,2% del índice general y 35,6% en abril 2024 vs 8,8% del índice general). A esto se suma el mismo fenómeno en el rubro “Transporte” en el mes de febrero de 2024 (21,6% vs 13,2% del índice general).

Pero, ¿qué pretende el gobierno? Que la actualización se haga a partir de ahora, de modo de evitar captar la corrección de precios de los meses previos y de esta forma ahorrarse el costo político que significaría un aumento en los guarismos de inflación de 2024. Siendo la inflación a la baja su principal carta de validación ante la sociedad, la resistencia a la aplicación de la Encuesta de Hogares a finales de 2023 se convierte en una bandera política innegociable.

¿Por qué le preocupa tanto al gobierno este tema? ¿Es importante la diferencia en la aplicación del indicador? Si. En el período noviembre 2023-octubre 2024, mientras que con los ponderadores actuales, la inflación acumulada fue de 159,8%, si aplicáramos los ponderadores de la ENGHO 2017/18, la inflación acumulada sería de 181,9%. La diferencia resulta significativa: 22,1 puntos porcentuales en la gestión Milei, o lo que es lo mismo, 8,5% de inflación adicional acumulada.

*CEPA