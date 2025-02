Emily Ceco, participante de Love is Blind, denunció penalmente a Santiago Martínez por violencia de género. La joven relató el calvario que vivió en manos de su esposo, a quien conoció y con quien se casó durante el reality. Un caso más que suma a una preocupante estadística que sigue en alza, mientras el Gobierno desmantela las políticas públicas de prevención y abordaje de la violencia contra las mujeres, y avala la idea de eliminar la figura del femicidio.

La denuncia, conocida públicamente este jueves, fue radicada en la comisaría de la mujer del partido de General Rodríguez el pasado 11 de febrero, cuando la víctima dio detalles de cómo se desencadenó la discusión que terminó con golpes en diferentes partes del cuerpo.

Según relató la joven, todo sucedió el 8 de febrero a las 4 de la madrugada, cuando volvió a su casa, en el partido bonaerense de Ituzaingó, tras una noche con amigas. Cuando entró a la habitación, con la intención de saludar a Santiago, éste comenzó a “referirle insultos y a denigrarla como mujer”.

“Tras esta situación, ella comenzó a juntar su ropa para retirarse de lugar, mientras él seguía denigrándola. La violencia iba escalando al punto que "Martínez comenzó a agredirla con puños en la cabeza”, según figura en el reporte policial.

Frente a esta secuencia, Ceco intentó salir del cuarto, pero su esposo se lo impidió: la empujó sobre la cama, luego él se tiró encima y le puso el brazo sobre su cuello haciendo fuerza.

Mientras Emily intentaba sacarselo de encima, él continuaba gritándole: “Hace 2 horas no pensabas en el pelotudo (por él), no llorabas. No te creo tus lágrimas de cocodrilo, no te victimices”.

Finalmente, la víctima logró correrlo dándole un golpe en su entrepierna e intentó irse de la habitación, pero el denunciado la sujetó con su mano sobre su boca y la arrojó nuevamente a la cama. Este se le avanzó encima suyo y comenzó a propinar golpes de puño en el rostro, dejándole lesiones a la altura de ambos ojos.

Tras la golpiza, el reporte policial dice que Emily se defendió escupiendo al denunciado y que logró alejarse de él para pedir ayuda. Mientras tanto, él seguía manifestándole insultos y denigrándola como mujer.

“¿No ves que sos una villera?“, es una de las frases que recordó la participante del reality en su denuncia. También dijo que esa misma noche Santiago le trabó la puerta de la casa para que no pudiera salir y le dijo que no se viera en el espejo por el hematoma que tenía. “En dos días se te va”, le habría dicho.

Tras el brutal episodio de violencia, tanto física como psicológica, Martínez le habría pedido perdón y le pidió que se acostaran juntos en la cama, relató la joven. “Ella accedió a recostarse con el denunciado, pero que por temor no durmió. Al día siguiente, en horas de la mañana tras despertar ambos en la habitación, él le rogaba que lo perdone, mencionándole que era la última vez que la iba a maltratar”, consta al final de la denuncia.

Y concluye: “Ella seguía temiendo por su vida y le hizo creer que lo perdonaba. En el horario de las 15:00 hs del domingo, aproximadamente, convenció a Martínez de que ordenara la habitación y ella aprovechó que el denunciado estaba en el cuarto y escapó de la vivienda”.

De acuerdo a su relato, Emily huyó con ayuda de su hermana, a quien había pedido auxilio anteriormente. Tras el episodio, dijo a la Policía que su esposo no la amenazó, aunque sí admitió tener miedo de que se acercara a ella. En consecuencia, pidió una restricción perimetral, que Martínez le devuelva sus pertenencias y que cese su hostigamiento.

En primera instancia, la causa fue derivada a UFI 10 de General Rodríguez, especializada en Violencia Familiar y de Género y a cargo de la fiscal Florencia Toscano. No obstante, como el hecho fue en Ituzaingó, se tomaron las primeras medidas y luego el caso se remitió a la jurisdicción de Morón, donde continuará la investigación de lo ocurrido.

En alerta

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que depende de la Corte Suprema, comunicó que en enero aumentaron un 8 por ciento las denuncias, a pesar de la feria judicial. Un crecimiento que podría vincularse con la "legitimación de la violencia" que se desprende de los discursos discriminatorios de Casa Rosada. Y que, además, se ve reflejado en la acción directa de este Gobierno que dejó casi en 0 por ciento los programas de apoyo para las personas violentadas.

De acuerdo al informe de enero de la OVD, sus equipos interdisciplinarios evaluaron la situación de 1129 personas afectadas en las presentaciones recibidas. "El grupo más afectado fue el de las mujeres de 18 años y más (60%); seguido por el de niñas, niños y adolescentes (27%) y el de varones de 18 años y más (13%)", remarcaron y pusieron el énfasis especialmente en que "el 47% de las personas afectadas tenían un vínculo de pareja o expareja con la persona denunciada (34% exparejas y 13% parejas actuales); un 33% tenían vínculo filial con las personas denunciadas (sus progenitores o hijos); 9%, otros vínculos; en el 7% de los casos, las personas denunciadas eran otros familiares hasta 4° grado de parentesco, y en el 4% tenían un vínculo fraternal".

Año a año, las denuncias de violencia intrafamiliar son las que llevan la delantera en las estadísticas. Pese a estos datos concretos, el presidente Javier Milei impone y promueve un discurso negacionista: durante el Foro de Davos, sostuvo que se está llegando a un punto en el que "la vida de una mujer valga más que la de un hombre", negando así cualquier tipo de desigualdad hoy amparada por las leyes y tratados internacionales a los que Argentina suscribe.

“Llegamos, incluso, al punto de normalizar que muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama ‘femicidio’, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre sólo por el sexo de la víctima. Legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”, dijo Milei.

Las nuevas cifras de la OVD lo desmienten una vez más y refuerzan la necesidad de que se retomen políticas desmanteladas.

Desde que asumió Milei, se recortó casi un 100% (98,6%) el Programa Acompañar (el programa más importante de apoyo económico para las personas en situación de violencia con riesgo alto para sus vidas). El programa había alcanzado a 352.300 víctimas de violencia desde su creación en 2021 hasta diciembre de 2023. En el primer trimestre de 2023 fueron asistidas 34.023 personas, mientras que en el primer trimestre de 2024 fueron asistidas apenas 434 personas.

La línea 144 corrió la misma suerte: el seguimiento de casos se redujo 25% y las perspectivas para 2025 son peores: por primera vez en 7 años no cuenta con presupuesto específico para 2025.