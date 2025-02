Después de una semana en la que el Presidente y su hermana aplicaron "la guillotina" a varios de sus funcionarios, en Casa Rosada aclaran que el "plan" de Javier Milei para destruir al Estado --y por ende, a la gran mayoría de los argentinos-- consta de tres "etapas" o "reformas" y "lo tiene en la cabeza". Aclaran que esas "etapas" no se pueden saltear porque se concatenan una con la otra, y que, por eso, despidieron del gabinete a Mariano de los Heros: "por hablar de una reforma que es de tercera generación cuando vamos por las de primera". En el círculo íntimo del mandatario se quejan, no porque el extitular de ANSES haya dicho cosas falsas, sino porque adelantó (en un año electoral) varios puntos de los que quieren aplicar en una futura reforma previsional y que son antipáticos para la sociedad porque implicarían una suba de la edad jubilatoria y la pérdida de derechos, entre otras. En medio del debate por las sesiones extraordinarias, mientras tanto, el mandatario volverá a viajar a Estados Unidos en busca de un encuentro con Donald Trump. El gobierno está desesperado por cerrar un nuevo acuerdo con el FMI porque necesita dólares. Por ahora, no tiene éxito.

En el oficialismo dicen que Milei tiene muy claro el plan "motosierra" y que las tres etapas están bien delimitadas. Primero mencionan las "reformas de primera generación". Allí enumeran todo lo que vienen haciendo desde el comienzo de la gestión: la Ley Bases --que contó con el apoyo de amplios sectores de la oposición-- y los decretos que fueron desregulando distintas áreas, cerrando dependencias estatales y dejando a empleados públicos en la calle. Lo que continuaría a lo largo de este año.

En esa línea, Milei lanzó el decreto 70/2025 que salió la semana pasada, pero que se terminará de completar, según dicen en Balcarce 50, a fines de la semana próxima con un decreto que seguirá cerrando dependencias estatales y despidiendo trabajadores. Días atrás, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó la reestructuración y la llamó como “Motosierra 2.0″. “Consiste, ni más ni menos, en repasar la utilidad de cada área del Estado para discontinuar las que no encuadran en los objetivos que se fijó el Gobierno”, dijo el orquestador de varias de las reformas para justificar el cierre de la Secretaría de Hábitat y Vivienda.

También se avanzará este año, aseguran, con las privatizaciones. Por supuesto, no será en todas las que ellos quieren porque el Congreso rescató algunas empresas estatales de la Ley Bases. Insistirán en las que sí puedan hacerlo. El viernes, de hecho, anunciaron el comienzo de la privatización de Corredores Viales SA.

Luego de esa primera etapa de "reformas de primera generación", los laderos de Milei cuentan que no harán más modificaciones de peso para esperar que pasen las elecciones legislativas. En el oficialismo confían que tras los comicios lograrán mejorar los bloques parlamentarios en ambas cámaras, que el Congreso "se teñirá de violeta", y que eso les permitirá pasar a la siguiente parte del plan.

La etapa posterior, es decir las "reformas de segunda generación", contempla más privatizaciones y también una nueva reforma laboral. Al gobierno no le alcanzó con la reforma del mundo del trabajo --que elaboró junto con el radicalismo y que fue incorporada y votada dentro de la ley Bases-- y quiere avanzar de manera más agresiva sobre los derechos de los trabajadores. Dicen que la idea es ingresar al sistema formal a más de ocho millones de trabajadores informales, pero aclaran que eso se deberá hacer generando beneficios para los empresarios como, por ejemplo, fomentando que sean más fáciles los despidos y terminar con los "juicios laborales". En el oficialismo puntualizan que están teniendo conversaciones con los representantes del sindicalismo y que ellos "parecen entender que eso es necesario".

En lo que desde la Casa Rosada denominan "reformas de tercera generación" es donde se ubicaría la reforma previsional. El extitular de ANSES, Mariano de los Heros, que fue eyectado del gabinete por adelantarse --había declarado que esa reforma, para la que ya están trabajando desde la Casa de gobierno, implicará que “el que no llega a los 30 años de aportes, no tiene derecho a la jubilación”-- también confirmó que en marzo será el fin de las moratorias y anticipó que en la reforma previsional están pensando incorporar la creación de una "Prestación de Retiro Proporcional".

Milei se enteró que De los Heros había realizado esas declaraciones cuando lo vio en la tapa de los diarios y, dicen, se enfureció porque el titular de ANSES estaba salteando etapas y asustando --con la verdad-- a la población. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello le dijo a Milei que De los Heros ya venía haciendo ese tipo de declaraciones, entonces Milei le dijo que le busque un reemplazo. Así fue que ella propuso a Fernando Bearzi, quien hasta hoy se desempeñaba como titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS).

Como se trataba de un hombre cercano a Luis Caputo, Berazi está vinculado a Noctua Partners II LP, una firma offshore con sede en Islas Caimán que tuvo entre sus gestores al ministro de Economía. Milei le dijo que lo llame "a Toto". El titular de Hacienda le dio el "ok" a Pettovello y se realizó el anuncio. Cerca del Presidente insisten con algo que él dijo después del despido de De los Heros y es que "así como está el sistema jubilatorio no se sostiene", y que la única forma de mantenerlo es haciendo una reforma laboral.

Para llevar adelante la segunda y tercera etapa del plan "motosierra", en el oficialismo consideran que será necesario arrasar en las elecciones y llenar el Congreso de "puros", es decir, de libertarios que voten todas las reformas que el gobierno necesita. La estrategia de La Libertad Avanza es "reforzar el sello", para no tener que poner de candidatos a las pocas figuras conocidas que tienen --y que ocupan cargos importantes en la gestión-- como la hermana del presidente, el vocero Manuel Adorni, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre otros.

Un ejemplo son las elecciones de 2017, cuando Juntos por el Cambio le ganó al Kirchnerismo en las legislativas. "Ahí a Cristina le ganó el amarillo, no los candidatos que eran Gladys González y Esteban Bullrich", dicen. Lo que no tienen en cuenta en la Casa Rosada es que, si bien JxC ganó esas elecciones, luego quiso imponer una reforma previsional que no pudo ser aprobada y que generó un repudio social tan fuerte que empezó a desgastar al gobierno de Macri hasta llevarlo a la derrota de 2019 frente al peronismo.

Pero, además, el Gobierno necesitará conseguir dólares del FMI. Con esa urgencia el Presidente viajará a Estados Unidos. Por ahora, solo se cruzará con Trump en el congreso de ultraderecha de la CPAC, pero en Casa Rosada se esperanzan con que, más allá de que no sea común que la Casa Blanca de reuniones bilaterales en los primeros meses de gestión, los estadounidenses hagan una excepción.