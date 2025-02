No. No se trató de una serie mundial de la Copa Davis. Aunque parecía tener todos sus condimentos. La final del Argentina Open, el torneo de tenis más relevante del país, constituyó un Argentina-Brasil que quedó en manos del diamante en bruto Joao Fonseca, de 18 años: en su primera definición de nivel ATP, un escenario en el que será habitante permanente, se impuso por 6-4 y 7-5 frente al número uno local Francisco Cerúndolo (28°; ex 19°).

El niño del aura infinito, con halo de imbatible y con claro destino de campeón indeleble, no se dejó amedrentar aun inmerso en una biósfera bien similar a la de una serie caliente de Copa Davis. El sold out de 5.746 almas de la Tribuna Central Billoch Caride no le hizo ni cosquillas al joven de estirpe de gigante, que desplegó en el Court Central Guillermo Vilas un tenis tan completo que todavía asombra por su edad: saque y red, celeridad imparable, búsqueda constante de los flejes, cambios de direcciones con inaudita facilidad.

La génesis de la final fue la colisión de dos trenes de alta velocidad. Impacto. Aceleración. Un paso al frente y a tomar la iniciativa. En el arranque ninguno de los dos se midió: algunos yerros en los misiles de ambos lados hicieron que primero cediera su servicio Fran y, de inmediato, perdiera su turno de saque Fonseca.



A partir del 1-1 del primer parcial tanto Cerúndolo como el brasileño calibraron el velocímetro. Se volvió un buen partido, de gran nivel y con sólida paridad, pero con una diferencia sustancial, apoyada en un arma fundamental: Fonseca casi no conoce lo que es cometer errores, parece no saber tirarla afuera, y sostiene la eficacia incluso con definiciones en la red. No sólo es completo de los dos lados, sino que también maneja una volea prodigia. El clic fue en el 3-3: el brasileño llamado a ser el monarca del tour en los próximos años marcó el ritmo con el servicio de Fran para ponerse 4-3 y, en adelante, sostener el andar para sellar el parcial por 6-4.

Ya en el segundo capítulo Fran pudo salvar un break point en su primer game de servicio pero inició una dinámica que tendría resultado pronto: en todos sus turnos de saque comenzó abajo, cuando sacó en el 2-2, falló en su territorio más cómodo: el drive. Dos derechas anchas le dieron la ventaja a Fonseca, que jamás se movió del libreto: solidez, escasos errores, potencia inaudita, iniciativa.

En el game de servicio del 3-2 se enfrentó a un break point y definió con un punto que lo pinta de cuerpo entero: con el estadio en contra, en pleno impulso por incitar la recuperación de Fran, sacó abierto del lado impar, lo borró al argentino de la cancha y subió a volear con la facilidad con la que lo hicieron grandes exponentes del saque y red.

Pareció flaquear en dos momentos clave, en los que Fran capitalizó el impulso del público: sacó para partido tanto en el 5-4 como en el 6-5 y no pudo cerrarlo. Pero el tie break se volvió muy pronto en un monólogo: derechas a la carrera, reveses paralelos inexplicables, 7-1 y a besar el trofeo. Durante casi todo el encuentro el Cerúndolo que mató a palos a Alexander Zverev se vio obligado a jugar un par de metros por detrás de la línea

Desde este lunes Fonseca, que conquistó en Buenos Aires el primero del cúmulo de títulos que va a coleccionar, derribará una nueva barrera: con apenas 18 años será el número uno de Brasil en el ranking de la ATP y dejará debajo a su compatriota Thiago Seyboth Wild. “Quiero ganar Grand Slams y ser número uno del mundo”, soltó. Estará ubicado como el 68° del mundo, pero nadie tiene dudas: la cima aguarda por su escalada.

[email protected]