"Yo no lo promocioné, solo lo difundí". Ya al inicio de su tan esperada entrevista, Javier Milei sacó a relucir el manual de excusas para desligarse de la estafa con criptomonedas. En la amistosa charla, el presidente usó como chivo expiatorio a su examigo trader Mauricio Novelli, quien visitó varias veces Casa Rosada, y dijo que lo único que cambiará será en armar "una muralla" para filtrar a sus visitantes.

"Yo no lo promocioné, lo difundí. Soy un tecno-optimista fanático; tengo una pasión por la tecnología y quiero que Argentina se convierta en un hack tecnológico. Entonces, toda propuesta que encuentre que pueda mejorar el financiamiento para emprendedores tecnológicos, como es este caso, la voy a tomar", relató Milei, durante el discurso de su armada defensa.

"Yo obré de buena fe", reafirmó y luego amplió una suerte de meaculpa: "En el pos, si miro las repercusiones políticas y toda la miserabilidad política digo 'tengo algo que aprender'. Quizás la lección mas importante es que yo asumí la presidencia y seguí siendo el Javier Milei de siempre, se accedía a mi de la misma manera que cuando no era presidente. Lamentablemente, ésto lo que me demuestra es que tengo que levantar los filtros. No puede ser tan fácil llegar a mí. Será cuestión de levantar murallas", sostuvo.

Consultado sobre cómo conoció a Hayden Davis, el Presidente recordó que fue durante una fintech que organizó Mauricio Novelli, a quien definió como "un tipo super creativo". "En ese evento conocí a un montón de gente", afirmó Milei.

Asimismo, sobre la responsabilidad del titular de la firma Kelsier en esta megaestafa, y si debe ser considerado como el principal responsable, Milei respondió que "eso lo decidirá la Justicia".

Noticia en desarrollo