Tras la entrevista floja de papeles del presidente Javier Milei en la que intentó minimizar el escándalo de la criptomoneda $Libra , el vocero Manuel Adorni salió a respaldar al mandatario y este martes por la mañana aseguró que el bochornoso episodio "no daña la palabra del Presidente". Además, el funcionario se refirió a la curiosa interrupción que tuvo el reportaje.

En declaraciones televisivas, Adorni sostuvo que Milei promocionó la criptomoneda $Libra "como difunde la inauguración de un supermercado" , como si la compra de activos financieros tuviera similitudes con la de alimentos. "Es un entusiasta de algunos temas en particular, la tecnología es una, la economía es otra", completó el vocero presidencial.

Al igual que el Presidente, Adorni coincidió en la necesidad de "levantar filtros" respecto a las personas que tienen acceso a reunirse con el mandatario. Hasta el momento, "toda la gente que llega la despacho del presidente llega por la buena de fe del presidente, porque siente que tiene algo para escuchar y del otro lado hay alguien que tiene algo para aportar", resumió el vocero y recalcó que el Presidente "siempre actuó de buena fe".

La llamativa interrupción que tuvo la entrevista

En el tramo filtrado del reportaje que Javier Milei le concedió a Jonathan Viale se puede ver una llamativa interrupción justo en el momento que el presidente explica el rol que tendría el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en su defensa judicial tras el escándalo con la criptomoneda $Libra.

Al respecto, el vocero intentó minimizar la situación. Dijo que él mismo estuvo presente durante la nota, que el Presidente "no está en lo fino jurídico" y que " Santiago Caputo corta la entrevista porque tiene el defecto de la excelencia ". En la misma línea, sostuvo que la interrupción en el reportaje se dio porque las declaraciones de Milei podían “prestar a la confusión a alguna parte de la audiencia”.

“Yo no la hubiese cortado la entrevista”, sentenció y, pese a lo que pudo verse, aseguró que al ser entrevistado “ el Presidente no sugiere una sola pregunta, no sugiere un solo tema (...) la dinámica es no cortar las notas por ningún aspecto".

Seguir leyendo: