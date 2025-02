Hamas anunció este martes que liberará los últimos seis rehenes vivos incluidos en la primera fase del acuerdo de alto el fuego el sábado, previo a lo cual prevé entregar a Israel cuatro cuerpos sin vida el jueves, entre los cuales figuran los miembros restantes de la familia israelí-argentina Bibas, según adelantó el jefe de la delegación negociadora del movimiento islamista. La familia de los rehenes, a pesar de mostrarse "conmocionada" por la noticia, disputó no haber recibido confirmación oficial de sus muertes.

"Hemos decidido entregar el jueves los cuerpos de cuatro prisioneros de la ocupación como parte de los preparativos para la segunda fase de las negociaciones del acuerdo", comunicó para Al Aqsa TV Jalil al Haya, alto cargo del grupo islamista, antes de agregar que los otros cuatro cadáveres restantes serán entregados la semana que viene. Supuestamente, entre los cuerpos que Hamás entregará este jueves a Israel figuran los de Shiri Bibas, de origen argentino, y sus dos hijos, Ariel y Kfir, de dos y cinco años respectivamente.

Entre los seis rehenes cuya liberación está prevista para el 22 de febrero se encuentran el etíope-israelí Ebra Magnesto y el beduino Hisham al Sayed, quienes llevaban una década en cautiverio tras haber ingresado voluntariamente a Gaza. También serán liberados Eliya Cohen, Tal Shoham, Omer Shem Tov y Omer Wenkert. según anuncios de Al Haya recogidos por el diario palestino Filastin.

Cada uno de los liberados será intercambiado por 77 presos palestinos, según estipula el acuerdo. Entre ellos, se incluyen 47 individuos que fueron excarcelados en el acuerdo de Shalit, en 2011, pero posteriormente volvieron a ser arrestados.

Un símbolo de los rehenes

Los tres rehenes argentino-israelíes, cuyos cuerpos serían supuestamente entregados este sábado, se han convertido en estandarte de los israelíes capturados en el enclave, al ser Ariel y Kfir los únicos dos menores secuestrados que aún permanecen en Gaza. El hermano menor fue el rehén más joven en ser secuestrado aquel 7 de octubre de 2023, con tan solo 9 meses, del kibbutz Niz Or, ubicado a sólo un kilómetro y medio de la frontera.

Ya en noviembre de 2023, el brazo armado de Hamas, las Brigadas Al Qasam, habían anunciado que Shiri y sus dos hijos habían muerto en un bombardeo del Ejército israelí contra el enclave, pero no aportaron ninguna prueba, por lo que la información nunca fue confirmada.

La familia de los argentinos, sin embargo, aseguró el martes que no habían recibido "confirmación oficial" de sus muertes, previo al anuncio de la potencial devolución de sus cuerpos. "Estamos conmocionados tras el anuncio del portavoz de Hamas sobre la restitución prevista de nuestros Shiri, Ariel y Kfir este jueves", indicó la familia en un comunicado, en el que aclararon que aún no habían sido notificados por las autoridades. "Hasta que no recibamos una confirmación definitiva, nuestro viaje no ha terminado", añadieron.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos organizó actos en Tel Aviv para recordar los cumpleaños de Ariel y Kfir durante su cautiverio y exigir la liberación de todos los cautivos. Cuando el menor cumplió un año, Yosi Shnaider, primo de Shiri y portavoz de la familia, dijo que los más de 100 días de cautiverio representaban "toda una vida para el bebé". A casi 500 días de su secuestro, el optimismo aún no disminuye para Shnaider. "De alguna manera puedo sentir que siguen vivos. No puedo explicarlo, pero es lo que siento. No tengo otra opción", aseguró.

El padre de los niños, Yarden Bibas, fue liberado con vida el pasado 1 de febrero. Su liberación se vivió con sentimientos encontrados, ya que, según las condiciones del acuerdo, Hamás debía dar prioridad a mujeres y menores en sus liberaciones semanales. "Yarden está decidido a luchar por su regreso y se siente obligado a hacer todo lo posible para que nadie se quede atrás", expresó su familia tras su alta hospitalaria la semana pasada.

Por su parte, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó en su cuenta en la red social X que "en las negociaciones en El Cairo se llegó a un acuerdo según el cual los seis rehenes vivos de la primera fase serán liberados el sábado". Además, ratificó que "cuatro rehenes fallecidos serán entregados este jueves a Israel" y que, según lo pactado, se espera la entrega de otros cuatro cuerpos la semana siguiente.

El ex director del Ministro de Exteriores israelí, Alon Liel señaló que, aunque el Ejército israelí ha recuperado cuerpos de cautivos en Gaza durante sus operaciones militares, nunca antes Hamas había entregado cuerpos como parte de un acuerdo de intercambio. "Será un día de duelo en Israel que conmocionará a la población", comentó Liel a Al Jazeera, aunque aclaró que es mejor que no recibir nada. "Queremos recuperar a todos los rehenes vivos y los cuerpos lo antes posible", añadió.

Segunda Fase

Durante su discurso, Al Haya expresó que todas estas liberaciones, que marcan el fin de los intercambios de la primera fase del acuerdo, buscan hacer de esta etapa "un éxito" y "prepararse para conversar sobre la segunda fase". A su vez, el delegado acusó al Gobierno israelí de "procrastinar" y de intentar evadir los compromisos humanitarios del alto al fuego, como permitir la entrada de refugios y viviendas prefabricadas.

El funcionario aseguró que Hamas sigue trabajando junto a los países mediadores para obligar a Israel a permitir la entrada de maquinaria pesada para desescombrar y otros suministros de ayuda humanitaria contemplada en el acuerdo de alto al fuego.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó el martes que las conversaciones sobre la prolongación de la tregua se retomarán esta semana y reiteró la exigencia de "la desmilitarización total de Gaza" tras la guerra como condición para la paz.

El lunes, Netanyahu reunió a su gabinete de seguridad para definir el curso de la segunda fase del acuerdo, que debería haber comenzado a negociarse en febrero, con el objetivo de poner fin a la guerra y liberar al resto de los rehenes vivos. En paralelo, abordó un plan propuesto recientemente por Donald Trump plantea que Estados Unidos asuma el control de Gaza y reubique a sus 2,4 millones de habitantes.

"Así como me comprometí a que no haya más Hamás ni Autoridad Palestina, debo respetar el plan de Trump para la creación de una Gaza diferente", declaró Netanyahu el lunes. Un día después, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció la creación de una "agencia especial" para promover la "salida voluntaria" de los habitantes de Gaza.

Sin embargo, la comunidad palestina y los países mediadores han rechazado la idea de un nuevo desplazamiento masivo. Catar, mediador en el conflicto, insistió en que el futuro de Gaza es "una cuestión palestina". En esa línea, Arabia Saudita acogerá este viernes una minicumbre árabe para debatir la propuesta de Trump. Una cumbre extraordinaria de la Liga Árabe sobre el asunto, prevista para finales de febrero, se aplazó al 4 de marzo.