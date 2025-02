El reconocido abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez salió al cruce del llamativo argumento de defensa de Javier Milei, funcionarios del Gobierno y dirigentes de La Libertad Avanza por la estafa del caso $LIBRA, luego de deslizaran que la publicación del Presidente en las redes había sido en carácter personal y no en su rol de jefe de Estado. Además, dijo qeu es prematuro avanzar en el pedido de juicio político.



Gil Domínguez fue tajante al afirmar que la defensa de Milei, diciendo que la recomendación de inversión, que resultó ser una estafa, la hizo a tono personal, no tiene ningún tipo de sentido legal.



“Hay que aclarar que un presidente lo es 24x7 desde el momento en el que jura y asume. No hay horarios. En segundo lugar, en todo acto que desarrolla está ejerciendo esta investidura. Mucho más aún cuando postea en su red social con la verificación para presidentes, gobiernos e instituciones reconocidas”, remarcó.

Y añadió: “Cando un presidente publicando un tweet induce a la compra de una criptomoneda, vinculándola al desarrollo de políticas públicas inexistentes y un supuesto apoyo a la pequeña y media empresa, esta conducta, donde hubo una intención real probada, choca contra la ley de ética pública y varios tipos penales”.

Entrevistado por Víctor Hugo Morales, consideró que se debe avanzar con procesos de investigación para recabar información y conocer de forma detallada cuáles fueron las normativas que se violaron con el escándalo que lleva ya casi una semana como noticia central en todos los medios.

“Ese es el encuadre. Después, la justicia penal deberá investigar y analizar estas circunstancias. Porque esta es una saga de capítulos sucesivos de hora a hora”, afirmó, enfatizando el foco sobre la investigación judicial.

En la vía de enfrente, sobre las otras instancias de investigación –en el Congreso, con el juicio político y la comisión investigadora; en el Ejecutivo con una autoevaluación–, sostuvo, se debe analizar en cada caso cuál es más efectiva y transparente.

“Investigar dentro del Poder Ejecutivo no parece muy eficaz ni transparente. El juicio político me parece prematuro. Porque primero hay que desandar otro tipo de camino para poder marcar el mal desempeño con mayor firmeza”, afirmó.

Y dijo. “Porque esto del juicio político se hace con una acusación, defensa, generar pruebas. Pero necesitas dos tercios de la Cámara de Diputados para formular la acusación. Si no lo tenés, no avanza. Es apresurado hablar de juicio político. Me parece más razonale una bicameral”.