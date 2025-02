TEATRO

Local/cito

Un pequeño local vive sus últimos días. El localcito se convirtió en hogar y alberga lo que queda de una familia; una viuda con sus dos hijos y una presencia inquietante. Todos necesitan amor. ¿El amor es una forma de resistencia? El camino a la felicidad presenta obstáculos, malos entendidos, secretos, sueños ocultos. ¿Quién no quiere irse a un lugar que no duela? Esta obra, que comienza a despuntar como uno de los grandes estrenos independientes de este año, cuenta en su elenco a Aymará Abramovich, Ezequiel Baquero y Agustín Daulte, entre otros, y la voz en off de Rafael Spregelburd. Pablo Castronovo prestó su colaboración artística, y el vestuario y la escenografía son de Gabriela Gerdelics. Escribió y dirige María Figueras.

Martes a las 20.30 y sábado a las 22 en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $14000.

Pasión, una tragedia argentina

Una madre se reencuentra con su hijo, quien llega para confesarle su traición en una última noche. Un hombre intenta aferrarse a su pasión para no hundirse en un profundo descreimiento sobre el mundo. Dos jóvenes recuerdan la lejana noche cuando se declararon un amor imposible. Una familia revive un viejo mito sobre un par de guantes mágicos mientras afuera se desata una guerra. Pasión, una tragedia argentina es la más reciente creación de la compañía Los Pipis Teatro. Esta obra concluye la trilogía que comenzó con El mecanismo de Alaska y continuó con La conquista de Alaska y representa el desembarco de la joven compañía en la escena de teatro oficial. Actúan Matilde Campilongo, Luis Longhi, Matías Milanese, Federico Lehmann, Camila Marino Alfonsin.

Miércoles a domingo a las 20.30 en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $10000.

MÚSICA

Andy (A Guy Like You)

Segundo simple anticipando el nuevo disco de estudio de The Waterboys, esperado para comienzos de abril, y cuyo título lo dice todo: Life, Death and Dennis Hopper. “Es su historia en canciones, y también la de su época y la nuestra”, anunció Mike Scott, cantante, compositor y líder del grupo escocés, en activo desde los años ‘80, y que desde hace una década viene sacando discos regularmente, todos dignos de ser escuchados y a la altura de su historia. Una historia que se ganó su lugar en los libros de texto del rock anglosajón en la segunda mitad de los ’80, con un hit incombustible como “The Whole Of The Moon” (1985) y un álbum clásico como Fisherman’s Blues (1988), donde incursionan en la música irlandesa. Este nuevo disco es el sucesor de All Souls Hill (2022) y anuncia invitados como Bruce Springsteen, Steve Earle o Fiona Apple. “Hopper’s On Top”, el primer simple, apareció a comienzos de enero, y ahora es el turno de este tema dedicado a Andy Warhol, amigo personal y gran influencia artística para el fotógrafo, actor y director homenajeado.

El equilibrista

Después de haber reunido el año pasado su grupo Tobogán Andaluz –tras la sorpresiva separación anunciada a fines de 2020– para presentar Poesía para edificios, el disco que la pandemia no les permitió tocar en vivo, Facu Tobogán ya tiene nuevas canciones. Oriundo de Pilar y nacido con el nombre de Facundo Prantera, Tobogán estuvo viviendo un tiempo en Europa, y su regreso lleva ahora el nombre de este EP intimista, grabado en Buenos Aires entre noviembre y enero, con invitados como Ignacio Kater en teclados, Joaquín Zuncal en guitarras y Juli Pérez en batería, y co-producido con Diego Acosta, que realizó también la mezcla y el mastering.

ONLINE

Efectos colaterales

La animación para adultos sigue siendo un subconjunto secundario en el gigantesco cosmos audiovisual, pero cada tanto aparecen producciones como esta serie, disponible en Max, que diseña una teoría conspirativa con consecuencias radicales y graciosas. Marshall Cuso (la voz le pertenece a Dave King) es un ciudadano antisistema con algo del viejo jipismo que descubre un hongo milagroso capaz de solucionar varios problemas de salud, desde una simple herida hasta el cáncer. Cuso vive muy contento en el bosque y es un especialista en esas lides medicinales, por lo que el descubrimiento en medio de la selva peruana de lo que no tarda en bautizar “Blue Angel” lo pone en éxtasis y en alerta, ya que no tardan en aparecer hombres misteriosos que parecen ir tras sus pasos. ¿Acaso la industria farmacéutica, temerosa de las posibilidades infinitas del hongo en cuestión, quieren silenciarlo a él y a los beneficios medicinales de la sustancia? Son diez capítulos en total, con estrenos todos los domingos.

Envidiosa

La segunda temporada de la exitosa serie de Netflix no tardó en aparecer y ya se promete una tercera. La vida de Vicky, el personaje interpretado por Griselda Siciliani, continúa con sus picos y, sobre todo, sus mesetas en esta saga que remeda a las viejas tiras cómicas de Adrián Suar, quien no casualmente oficia de productor. En gran medida, el sostén de la serie es el reparto de talentos locales, entre otros Esteban Lamothe, Benjamín Vicuña, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Lorena Vega y Bárbara Lombardo, herramientas con rostro y voz para un relato que vuelve por enésima vez a estereotipos y lugares comunes de rancia e inmortal estirpe. Al director Gabriel Medina se le suma Fernanda Heredia.

CINE

Maria Callas

El chileno Pablo Larraín cierra lo que parece una trilogía de largometrajes centrados en grandes figuras femeninas del siglo XX –integrada por Jackie (2016), dedicada a la viuda del presidente Kennedy, y Spencer (2021), centrada en Lady Di– con este estudio de personaje con mucho de elegía, enfocado en los últimos días de vida de la gran cantante de ópera greco-americana. Notable actuación mimética de Angelina Jolie, quien encarna a la soprano con energía y pulsión de muerte. Si bien el relato no se amolda en gran medida a los típicos recursos de la biopic convencional –aquí la realidad se mezcla con la fantasía– hay espacio para un puñado de flashbacks, puntualmente al encuentro con el magnate Aristóteles Onassis y a varias de sus performances más rutilantes sobre las tablas. Respecto de la actuación central, Larraín declaró que “la forma de hacerla creíble era con Angelina cantando realmente en voz alta con todo su corazón. Esa fue la mejor manera para que ella se acercara al personaje”.

La hermandad silenciosa

Basada en el libro de investigación The Silent Brotherhood, la película del australiano Justin Kurzel (La verdadera historia de la banda de Kelly) encuentra a Jude Law en el rol de un experimentado investigador del FBI que llega a un nuevo destino rural, sólo tranquilo en apariencia. Muy pronto deberá ponerse tras los pasos de un grupo de supremacistas arios liderados por un tal Bob Mathews (otro gran papel de Nicholas Hoult), cuyo carisma no deja de sumar miembros al clan neonazi. Con dejos del cine de William Friedkin, la trama transcurre en los años 80, cuando “La Orden” cometió varios crímenes en la costa este de los Estados Unidos. Disponible en Prime Video, sin pasar por salas de cine.

TV

Camilo Superstar

Alejandro Jato es el responsable de darle vida a Camilo Sesto, el cantante español que se transformó en pasión de multitudes en la década de 1970. La miniserie, de apenas cuatro capítulos, se concentra en una etapa particular y puntual en la vida y la carrera de la estrella: el período durante el cual intentó llevar adelante una versión local de la ópera rock Jesucristo Superstar, en los últimos tiempos del franquismo, plena decadencia del gobierno, pero aún con algunos dientes censores afilados. La sinopsis oficial destaca, además, que “la serie se adentra en el alma del artista y explora qué le llevó a arriesgar su patrimonio y su carrera en un contexto tan complicado, y a renunciar a él, en pleno éxito, con un gesto definitivo: afeitarse la barba para un anuncio y donar el importe a un orfanato”. Acompañan en el reparto Elena Rivera como Paloma San Basilio y Javier Godino en el papel de Jaime Azpilicueta, director de la puesta dentro de la ficción.

Hoy y mañana a las 23.30, por A3Series.

El príncipe Ivandoe

El título completo de esta serie de animación danesa-británica es un poco más extenso: Las heroicas aventuras del valiente príncipe Ivandoe. Basada libremente en la novela del escritor escocés Walter Scott Ivanhoe, los dieciséis capítulos de diez minutos siguen al joven protagonista en la búsqueda de la Pluma Dorada del Rey Águila, a pedido de su padre, el poderoso Mighty Stag. Hacia la aventura parte Ivanhoe junto a su escudero, un pequeño pájaro de nombre Bert, con quien descubrirá terrenos vírgenes del bosque y un verdadero bestiario de seres extraños. Los lectores de Scott reconocerán las referencias, desde luego pasadas por el tamiz de la parodia.

Lunes a las 18, por Cartoon Network.