DOMINGO 23

CINE

Festival Cannábico Este festival surge con la necesidad de ampliar las perspectivas culturales del cannabis a través del audiovisual como herramienta poderosa de transformación social, generadora de conciencia, reflexiones y comportamientos. Desde el 2019 el FICC, a través del cine y la cultura, contribuye a derribar prejuicios sobre el cannabis. En su última jornada se podrá ver una maratón de cortos, como Growing Pains, de Jack Curtis (foto). Rhea, de 13 años, es la cuidadora de su padre, que tiene daños neurológicos y se medica con cannabis. En su colegio descubren que la medicina de Martin es de cosecha propia y aparecen los problemas.

A las 16, en Woki Toki Espacio Cultural, Tacuarí 905. Gratis.

Hay una puerta ahí Se estrena el documental de los directores uruguayos Facundo y Juan Ponce de León. Fernando Sureda tiene ELA y quiere la eutanasia. Pelea por sacar la ley en Uruguay y por ser el primero en aplicarla. En ese camino, el 20 de octubre de 2019, tiene una charla por zoom con Enric Benito, un médico español especializado en cuidados paliativos. La vida sin embargo les tiene preparada una última sorpresa, una amistad muy especial y un viaje final que nadie imagina.

A las 19, en el Cine Arte Cacodelphia, Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150. Entrada: $8000.

Alemania Última chance para ver en pantalla grande la película de María Zanetti. Lola, una adolescente de 16 años, está rindiendo las materias que se llevó, cuando aparece la posibilidad de ir a estudiar un semestre en Alemania. Lola quiere viajar, pero su familia, absorbida por el trastorno mental de su hermana mayor, no quiere que haga el viaje. La inestabilidad y el desgaste en el vínculo familiar hacen que Lola persista con su idea y salga a buscar nuevas experiencias que le devuelven otra mirada sobre sí misma y las circunstancias que la rodean. Con Maite Aguilar, Miranda de la Serna y María Ucedo.

A las 19, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

MÚSICA

Guillo Espel El cuarteto conformado por Oscar Albrieu Roca en vibráfono, metales y parches; Alejandro Becerra en Cello; Coti Moroni en Clarinetes y Guillo Espel en guitarra, continúa su serie de recitales en Buenos Aires. Como parte de la programación de Música Popular del ex CCK, esta formación estará compartiendo las canciones de su último disco, Souvenir.

A las 17, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

Glasé Mari Pole en voz y flauta traversa, Aime Cantilo en guitarra eléctrica, Candela Delorenzi en teclado, Juana Gramigna en bajo y Cuki López en batería ofrecen un show en el que fusionan el jazz, el funk y el soul con canciones propias en las que hay lugar para la improvisación. Glasé se formó en 2024. Sus integrantes son músicas sesionistas de la escena local que generan ambientes chill y, junto a la voz de Mari, crean una propuesta sonora singular que invita al público a sumergirse en un mundo de emociones.

A las 18, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

LUNES 24

ARTE

Caro Linera Mancha estatua es la exposición que montó esta artista con curaduría de Clara Manetti. Además, Linera es docente de arte, egresada de la Escuela de Arte Leopoldo Marechal y formada en diferentes talleres y programas de artistas. Realizó dos exposiciones individuales y participó de muestras colectivas en diferentes galerías y espacios artísticos. Su práctica se vincula con el kitsch, el surrealismo, la poesía, el rock, la paleta del pop art, la moda, el cine y la tele de los '90. Con objetos cotidianos, y no tanto, construye escenas de fantasía evocando el humor absurdo, la ironía y la cruel realidad.

De lunes a viernes de 10 a 19 y sábados de 11 a 15, en Galerías Larreta, Florida 971. Gratis.

Jorge Macchi En las obras que forman parte de Esquema, el artista oscila entre la presencia y la ausencia, entre lo que se pone a la vista y lo que se sustrae. Con recursos simples, extraña la percepción de aquellos objetos cotidianos que nos rodean y, ahí donde parece haber una certeza, instaura un enigma. Los componentes poéticos y formales de cada una de las piezas de esta exhibición las vuelve irreductibles desde lo conceptual. Macchi se interesa por la presencia del vacío y el modo en que estas piezas consiguen presentar lo irrepresentable.

De lunes a viernes de 10 a 19 y sábados de 11 a 15, en Galerías Larreta, Florida 971. Gratis.

CINE

Aballay Como parte de su ciclo de homenajes, el Gaumont proyecta Aballay, el hombre sin miedo, a 15 años de su estreno. La película es de Fernando Spiner, con actuaciones de Pablo Cedrón, Nazareno Casero, Claudio Rissi y el Puma Goity. Tras matar a un hombre, Aballay cruza su mirada con la del hijo de su víctima, y algo se quiebra dentro de él. A partir de ese encuentro, el gaucho criminal decide tomar la lección de los místicos estilitas, que purgaban sus pecados subiéndose a una columna de la que no bajaban por el resto de su vida. Él también hace lo propio: montar su caballo para ya no descender nunca más.

A las 19.45, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2600.

Extraña forma de vida El western gay de Pedro Almodóvar se proyecta junto a una entrevista en la que el español habla sobre este último trabajo. Silva (Pedro Pascal) es un ranchero que atraviesa el desierto para ir hasta un típico pueblo del oeste, dice, para ver al médico. Pero ahí se encuentra con Jake (Ethan Hawke), otro hombre maduro con el que se conocen hace tiempo, de otra vida. Una en la que ambos eran pistoleros y formaban parte de una de esas pandillas nómades que vagaban por aquellos territorios “salvajes”, en todos los sentidos que se le pueden dar a esa palabra.

A las 21.30, en el Cine Cosmos UBA, Av. Corrientes 2046. Entrada: $1920.

FOTOGRAFÍA

Riografías del Baudó Esta muestra nace de una colaboración entre la fotógrafa Fernanda Pineda y Médicos Sin Fronteras con la intención de retratar aspectos del conflicto armado en una zona del Pacífico colombiano. Se busca mostrar su impacto en las poblaciones indígenas y las acciones simbólicas de sanación que llevan adelante esas comunidades en una región aislada por la violencia.

Lunes a viernes de 14 a 20 y sábados y domingos de 15 a 19, en Arte x Arte, Lavalleja 1062. Gratis.

MARTES 25

ARTE

Raúl Conti La muestra De Itatí y Nueva York reúne una selección de obras del artista argentino que repasan dos períodos clave de su producción. El primer núcleo presenta obras realizadas en las décadas del '50 y del '60, cuando Conti residía en Itatí, Corrientes. Allí captura el imaginario de la ciudad argentina ubicada a orillas del río Paraná, su naturaleza exuberante y las costumbres de sus habitantes, inmersos en un sincretismo que combina catolicismo y mitos populares. Su experiencia en Nueva York, donde se estableció a fines de los años '70 es el foco del segundo núcleo.

De martes a viernes de 11 a 19.30, sábados y domingos de 10 a 19.30, en el Museo de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Gratis.

Una cita con el pop La Colección Klemm está conformada por arte argentino e internacional de los siglos XX y XXI con un énfasis especial en el pop-art de los sesenta y sus derivaciones en el arte contemporáneo. Una cita con el pop destaca esta particularidad, a través de un recorrido organizado en núcleos temáticos que exploran aspectos históricos y estéticos de ese movimiento y de sus resonancias posteriores. La muestra está compuesta por obras de la Colección Klemm más algunas piezas y documentos solicitados en préstamo con el fin de fortalecer su relato expositivo. Curada por Rodrigo Alonso.

De lunes a viernes de 11 a 19, en Fundación Klemm, Marcelo T. de Alvear 626. Gratis.

Leila Tschopp Se encuentra activa la muestra La vida errante. La exposición reúne obras en pequeño formato que exploran conexiones y singularidades entre etapas tempranas y recientes de su trayectoria. Tschopp se interesa la ambigüedad o la vaguedad como principio reglado y productivo que, al igual que el silencio, se propone como un modo de comunicación y percepción diverso, una forma específica de experimentar la relación con el espacio y con los otros.

De lunes a viernes de 14 a 19, en Hache Galería, Loyola 32. Gratis.

CINE

Bela Lugosi Este ciclo está dedicado al primer Drácula de Hollywood e incluye sus películas de terror más famosas, pero también incursiones en otros géneros como el suspenso y la comedia. Hoy podrá disfrutarse de El profanador de tumbas, de Robert Wise. Edimburgo, 1831. Donald Fettes, un joven estudiante de medicina, llega a la mansión del doctor MacFarlane, un prestigioso cirujano y profesor, para servirle como ayudante.

A las 15 y a las 21, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entradas: $4000.

Peña sin cadenas Todos los martes Fernando Martín Peña proyecta dos películas en fílmico, pero nunca se sabe de antemano de qué películas se trata: para eso hay que asistir. Y el público deposita su fe en las elecciones (aleatorias pero muy interesantes) de quien muy posiblemente sea la persona que más sabe de cine en Argentina, y más allá también. ¡Alegría sin fin!

A las 19 y a las 21, en Hasta Trilce, Maza 177. Entradas: desde $6000.

La sudestada La adaptación de la novela gráfica de Juan Saenz Valiente, dirigida por Daniel Casabe y Edgardo Dieleke, se presenta dentro del ciclo Óperas primas bajo las enredaderas, que realiza el Cine Club Lucero. Y a las 22, seleccionada por los directores de La sudestada por haberla utilizado como referencia, se exhibe Luces al atardecer (2006), de Aki Kaurismaki.

A las 20, en Club Lucero, Nicaragua 6048. Gratis, con inscripción previa.

MIÉRCOLES 26

CINE

Aún estoy aquí Premiada en Venecia y con tres nominaciones a los Oscar (Mejor Película, Mejor Película Internacional y Mejor Actriz Protagónica), la nueva película de Walter Salles (Estación central) es un “mensaje de resistencia en tiempos del auge de la extrema derecha”, según su director. Protagonizada por Fernanda Torres, ganadora del Globo de Oro, Aún estoy aquí narra una historia real: la lucha de Eunice Paiva por dilucidar la desaparición de su esposo, el exdiputado progresista Rubens Paiva. Él fue secuestrado por las fuerzas armadas en 1971 y su cuerpo nunca apareció.

A las 18.40 y 20.50, en el Cine Arte Cacodelphia, Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150. Entrada: $8000.

Italpark Única función para el documental de Carlos Domínguez. Enclave de clases mayormente populares, el Italpark fue lo más cercano a Disney que tuvieron los millones de jóvenes que visitaron sus atracciones. Su espíritu de kermese lo ubicaba más cerca de un parque con atracciones que de lo que hoy llamamos “parque de diversiones”, lo que lo convertía en un paseo para las familias que en aquel momento disfrutaban las posibilidades del ascenso social. A través de imágenes de archivo, animaciones 3D, entrevistas a antiguos empleados, visitantes, coleccionistas y fanáticos, la película reconstruye su historia.

A las 18.15, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2600.

ARTE

Karim Makarius Se encuentra inaugurada El poder del querer, retrospectiva artística donde emociones profundas y experiencias universales son expresadas en obras llenas de intensidad y reflexión. A través de sus pinceladas, Makarius entrelaza lo poético con lo visceral, creando una narrativa que desafía al espectador a confrontar lo esencial de la condición humana. Su obra transforma lo cotidiano en un escenario para explorar las emociones más profundas. Un artista que se atrevió a mirar de frente a la vida en todas sus facetas.

De miércoles a domingos de 14 a 20, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

ETCÉTERA

Historias de malas palabras Una actividad sobre el lunfardo para conocer el origen de las palabras más usadas en nuestra vida cotidiana y el contexto histórico y social en el que surgieron. Un taller para jugar con las palabras y pensar por qué decimos lo que decimos. Edad sugerida: a partir de los 7 años. Se requiere que las personas acompañantes de los niños participen y permanezcan durante la actividad.

A las 15, en el Museo Histórico Nacional, Defensa 1600. Gratis.

TEATRO

Una forma más honesta En el marco del ciclo federal El Teatro Argentino celebra su público se presenta nuevamente una de las creaciones más recientes de Maruja Bustamente. Esta obra es una autoficción: una mujer que no quiere decidir sobre el amor, quiere construir otra forma y no sabe por dónde empezar. El patriarcado reina y nos atraviesa desde hace siglos. Queremos tirarlo, pero no sabemos cómo. De todas formas no hay pesimismo. Nos queda empezar por donde podemos: revolucionar nuestra intimidad. Actúan: Mariana Cumbi Bustinza, Aldana Illán, Nahuel Vec y Liliana Weimer.

A las 20, en Abasto Social Club, Yatay 666. Gratis.

JUEVES 27

CINE

Viento del este Se estrena la ópera prima de Maia Gattás Vargas, quien anticipa: “Esta película dialoga con dos grandes duelos: el de la pérdida de la cultura palestina en mi familia paterna y el de la muerte de mi padre, Luis Gattás, quien tuvo un accidente en una sudestada en el Río de La Plata. Él tenía 26 años, yo apenas dos meses de vida. Fue como armar un rompecabezas donde las piezas no encajan, como un caleidoscopio o un palimpsesto.” Maia viaja a Cisjordania y entre las ruinas de las casas derrumbadas por la ocupación israelí y las aguas del río Jordán, encuentra una señal del destino en el nombre de su familia.

A las 19.45, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2600.

Naked Se proyecta este clásico de 1993 de Mike Leigh en el marco de un ciclo organizado por Luminton para celebrar la obra del director británico. Después de un encuentro sexual con una mujer casada en un callejón en Manchester, que se convierte en una violación, Johnny Fletcher (David Thewlis) roba un coche y huye de su ciudad natal a Londres, para embarcarse en una odisea en la que compartirá sus días entre personajes desesperados de los bajos fondos.

A las 18, en el Centro Cultural Munro, 4650. Gratis.

Atahualpa Yupanqui Última función del documental de Federico Randazzo Abad. Atahualpa Yupanqui se consagró como piedra fundamental de la identidad latinoamericana a fuerza de viajes. Travesías etnográficas a caballo, exilio político en los países soviéticos y consagración en la Europa capitalista. Investigaciones en Japón y experiencia africana. Archivos, músicas y registros personales de una trashumancia destinada a descifrar el diálogo entre las personas y su territorio. Al terminar la función habrá una charla con el director e invitados.

A las 21, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $8000.

MÚSICA

Ralphie Choo La nueva sensación de la música española vuelve a Argentina. Indiferente a las etiquetas y los géneros musicales, el artista ofrece un cóctel en el que el reciclaje y la vanguardia tienen la misma importancia. Sus canciones narran historias en las que diferentes personajes y escenarios aparecen y desaparecen, con el factor sorpresa como principal motor. Tras Supernova, uno de los discos más celebrados en español de los últimos años, se ha consolidado como uno de los artistas más innovadores de su generación.

A las 21, en el Teatro Vorterix, Lacroze 3455. Entrada: $36000.

Gente Conversando La banda argentina se presenta con las canciones de su último disco, La opinión del artista. Gente Conversando evidencia la profundidad de sus letras vertiéndolas en pasajes calmos, revalorizando su alto componente literario y de politización paródica. La solidez conceptual de la instrumentación remite a la frontera musical entre los ’80 y ’90, en un post-punk que se torna bolichero y con estribillos apáticos. Esta noche se presentan en el marco del Festival Refresco junto a Los Subtítulos y Niños Envueltos.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $7000.

Guillermina Etkin La compositora, cantante, pianista y performer se presenta como parte del ciclo Monoaural, dedicado a solo sets de artistas sonoras, con curaduría de Luciana Rizzo.

A las 19, en Central Affair, en el local 38 de las Galerías Larreta, Florida 971 o San Martín 954. Gratis.

VIERNES 28

ECTÉTERA

Amix Party Llega una nueva edición de esta rave electropop porteña, que incluye una variedad de artistas. Por ejemplo Mabel (foto), que se hizo un lugar en el mundo del arte, renovó las discotecas y hechizó a buena parte de la ciudad de Buenos Aires. En su obra introduce referencias que van desde los rituales judíos de su familia de origen hasta el hyperpop, pasando por la historia del arte, los guiños kitsch, el drag, la cultura trans. Lo que trajo esta artista trans a la escena local es justamente la habilidad para hacer convivir la heterogeneidad en una misma obra. Esta noche se completa con La Índigo, Cornuda Posting y Juana Ruda.

A las 23.59, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $10000.

MÚSICA

Mariana Michi La cantante, compositora y productora presenta canciones de sus tres álbumes en las vísperas de la grabación de su próximo disco. Estará junto a su banda: Tomás Brugues en guitarra eléctrica, Rodrigo Monte en bajo, Martu Fontana en batería y Baltazar Oliver en teclado. A Michi le interesa moverse por lugares musicales distintos. Tiene que ver con un impulso creativo, una necesidad lúdica de exploración y un compromiso por lo colectivo. Además de su proyecto solista, participa del grupo punk Mugre, el proyecto tanguero Cuerdas del Plata, la banda experimental 8 y Miau Trío, un combo femenino con eje en lo vocal y las músicas populares del mundo.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $10000.

Sebastián de Urquiza El contrabajista y compositor argentino, nacido en Boston, presenta su nuevo disco grabado en 2021. The Ordeal es una composición con influencias del jazz, música clásica y rock progresivo. La narrativa plantea una situación y es el oyente el que recorre su propio camino de la mano de la música, intentando que sea una experiencia que trascienda el sonido en sí mismo.

A las 20 y 22.30, en Thelonious Club, Nicaragua 5549. Entrada: $14000.

Guitarras tangueras Un encuentro que reunirá a varios intérpretes de este tradicional instrumento, cada uno con su visión y estilo particular de abordar el tango. En su primera edición, el Festival Guitarras Tangueras, contará con la participación de destacadísimos solistas y grupos del más popular de los instrumentos del tango: Diego Dipi Kvitko; Juan Lorenzo; Agustín Rivera; Trama Zurda; Guernica; Cuarteto La Púa.

A las 20, en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. Entrada: $15000.

TEATRO

Corto y enredado La obra protagonizada por Emiliano Díaz y Sol Rodríguez Seoane comienza su novena temporada en calle Corrientes. Bajo la dirección de Leandro Airaldo, cuenta la historia de Ana y Pedro, dos personajes que se conocen en el banco de una plaza y a partir del vuelo de una mariposa inician el primer diálogo. Ella, muchacha de ciudad, dice que es “finita como un papelito”. Él, hombre de campo, la nombra “etérea, elevada, impalpable, así como si fuese un ser del cielo”. El encuentro entre ambos, entonces, se hace círculo, una ronda de mate que encuentra su eje en el encantamiento y el amor.

A las 20.15, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: $20500.

SÁBADO 1

CINE

Infancia en dictadura Durante los sábados de marzo y abril se puede ver el documental de Lucas Brunetto, quien cuenta: “Me propuse contar las historias de quienes fuimos niños durante la dictadura militar que gobernó la Argentina entre 1976-1983. En lugar de filmarlas, me pareció interesante que dialoguen con fragmentos de audios y películas hogareñas de la época. Así surgió Sapos, momentos de infancia en dictadura”. Se trata de un mosaico audiovisual compuesto por juegos infantiles, fiestas escolares, desfiles militares, libros prohibidos, un viaje al exilio, una lluvia de batracios y la misteriosa aparición de un pingüino en la casa de un desaparecido.

A las 21, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: desde $6000.

TEATRO

Como nunca… ¡otra vez! Aplaudido por el público y elogiado por la crítica durante el 2024, regresan este espectáculo dispuesto a resistir con humor a la realidad argentina. Franco Torchia como capocrónico y Juampi Mirabelli como la primera vedette hombre de la Argentina, montan este desopilante café concert. Con dirección de Alejandro Tantanian y libro de Liliana Viola, el exquisito acompañamiento del maestro Diego Penelas al piano y la colaboración especial en vestuario de Pablo Ramírez.

A las 23.59, en el Teatro Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857, CABA. Entrada: $20000.

MÚSICA

Los Tabaleros En el marco del Festival de Folklore Mutante se presentan Los Tabaleros, una licuadora electroacústica que reúne lo mejor de la música nativa, los ingredientes más picantes de una fiesta y una sustancia verde flúor que le da el toque. Su propósito: hacer bailar, cantar y saltar a un monstruo de miles de cabezas. Un canto mimoso al amor con esa picardía y alegría tan propias del grupo de Roberto Luis Martínez, “Beto” y José María Martínez en guitarra y voz, Félix Mateos en bombo y voz y Joaquín Lagos en bajo y voz. Completan la tarde los Barrabaces y Paraná Berreta.

A las 17, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $22000.

Belén Pérez Muñiz La reconocida intérprete, que acompañó como vocalista femenina al gran Vinicius de Moraes en sus últimas presentaciones en Uruguay y Argentina, realizará una nueva presentación con su cuarteto junto al guitarrista y arreglador Leo Alvarez. Se suman destacados músicos de la escena como Nico Courreges en bajo eléctrico y Fabián Miodownik en batería. Con un renovado show, harán un recorrido de melodías clásicas y no tanto, con arreglos propios, de un repertorio que quedó en el corazón de varias generaciones hasta hoy.

A las 21, en La Biblioteca Café, Marcelo T. de Alvear 1155. Entrada: $14000.

Pankonin + Pergamusi El proyecto mutante de Bruno Masino, junto a Angie Frinchaboy en voces y el bajo de Agostina Tagliapietra, trae su primer concierto del 2025 en la ciudad, presentando sus canciones ruido con una pequeña orquesta de bronces. Mailen Pankonin es cantante y compositora. Como en sus inicios, acude a su formato estrella de voz profunda y sintetizadores atmosféricos. Sonidos suaves para palabras intensas, melodías penetrantes. La banda presenta sus canciones viejas y nuevas en solo set.

A las 22, en Lalalá, Álvarez Thomas 1541. Entrada: $8000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------