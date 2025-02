El dirigente español Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, salió a desmentir las acusaciones de acoso en su contra. "Lo relevante es que la persona que lleva al diario ABC una conversación particular que habla de terceros, Raquel Ogando, y que es lo que dispara todos los ataques, ha publicado hoy una carta abierta en Twitter donde me pide perdón y dice que lo único que buscaba era hacerle daño a Podemos. Porque Podemos está subiendo en las encuestas y es garantía de que pueda haber un gobierno de izquierda", explicó el politólogo. Monedero se alejó de la conducción de Podemos por diferencias ideológicas.

Ogando realizó en la red social X el siguiente posteo: "Hola Juan Carlos. Probablemente esto es lo más arriesgado que haya hecho en toda (mi vida, y he hecho una cuantas cosas muy arriesgadas. No nos conocemos personalemnte, nunca he tenido el placer. Digo que nunca he tenido el placer porque estimo profundamente tu aportación intelectual a la política en general y a la izquierda en especial. Pero aunque no nos conozcamos te escribo para expresarte mi más sincero remordimiento (que no arrepentimiento) por lo que te he hecho. Desconozco cuánto puede haber de cierto en todas esas acusaciones hacia tí, en mi impresión personal la mayoría serán exageraciones y victimismo pero alguna será cierta y puede que, de entre lo cierto, quizá algo sea realmente grave. Incluso en ese caso, en caso de que hayas cometido algo grave contra alguna mujer, y siendo yo inequívocamente feminista (por más que algunas quieran negarlo, te pido perdón por esto. Hasta los culpables tienen derecho a un proceso que respete sus derechos humanos, y nada esto respeta los tuyos. Ojalá puedas entender mis razones y su propósito, que es ponerle fin al terrorismo inquisitorial que Podemos ha estado llevando a cabo en nombre del feminismo. Te deseo lo mismo que en su momento pedí para Iñigo Errejón: Justicia. Justicia para condenarte por tus delitos si se demuestra que los has cometido o para absolverte de los mismos en caso contrario. Pero justicia. Con aprecio y mucho dolor". Raque.

Ogando encabezó su descargo con un pedido a "los periodistas que están cubriendo este caso" para que "os ruego" transmitan la carta a "sus audiencias".