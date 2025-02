Mientras las noticias que llegan desde Roma dan cuenta de que Francisco continúa delicado de salud pero en uso de sus facultades , en todo el mundo se sigue con expectativa la evolución de la enfermedad del pontífice y, en torno a ello, se generan comentarios y reacciones. Oscar Rodríguez Maradiaga, cardenal hondureño que ha sido directo colaborador de Jorge Bergoglio desde el mismo día en que asumió sus funciones como Papa en el 2013, sostuvo en una entrevista concedida a Religión digital que “"en un mundo como el de hoy, con gran falta de liderazgo auténtico, el Papa es de los pocos que afronta la crisis mundial con mucha valentía y sinceridad sin ceder a las ideologías e intereses".

El cardenal, nacido en Tegucigalpa en 1942, fue arzobispo de su ciudad natal, presidió la conferencia episcopal de su país, y entre 1995 y 1999 fue presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). El 13 de abril de 2013, poco después de su elección como papa, Francisco lo nombró coordinador del Consejo de Cardenales, un organismo creado para estudiar un proyecto de revisión de la Constitución Apostólica Pastor Bonus sobre la curia romana. El hondureño desempeñó ese cargo durante diez años en estrecha relación con Bergoglio.

Abonando la idea de que Francisco sigue en plenitud de funciones a pesar de su enfermedad Rodríguez Maradiaga le dijo a Religión digital que "sé que él está al tanto de todo. Incluso de nuevos nombramientos de obispos etc. El Gemelli no lo aísla".

El cardenal, que dada su cercanía con el Papa cuenta con información de primera mano, sostuvo que Francisco "no está en peligro inminente" y agregó que “uno de los signos positivos es que no tiene respiración asistida, sino que lo hace normalmente”. Recordó además que “los médicos han dicho que su corazón está muy bien”, sin desconocer que “una pulmonía doble es algo grave. Sobre todo si hay múltiples bacterias. En nuestro tiempo hay bacterias que se han hecho resistentes a muchos antibióticos. Por eso los médicos han dicho que tomará tiempo recuperarse totalmente", agregó.

"El Papa Francisco sabe delegar y confía mucho en sus colaboradores. Por ese motivo el gobierno de la Iglesia continúa su marcha. Máxime con todas las actividades de los diversos grupos del Jubileo. Y sé que él está al tanto de todo. Incluso de nuevos nombramientos de Obispos etc. El Gemelli no lo aísla. Lo protege más bien de muchas entrevistas de personas y de otras actividades que no le permitirían el descanso necesario para curar la infección" afirmó Rodríguez Maradiaga en el diálogo con el portal religioso.

El cardenal hondureño también descartó por el momento una posible renuncia de Francisco. "Apenas elegido, redactó una carta en la que expresa que si acaso llegase a estar impedido mentalmente para regir la Iglesia, renunciaría. Pero no es el caso. El papa Francisco no es una persona que se arredra ante las dificultades. Como se dice popularmente, está acostumbrado a 'asir al toro por los cuernos'".

Pero admitió que también que hay enemigos del papa que siguen agazapados. "Lamentablemente en el mundo y aún en Roma, hay muchos adversarios del pontífice. Esto ha sido a lo largo de la historia y sigue ocurriendo. Los llamados 'cuervos' ya se agitaban después de la elección. Recuerdo algunos que decían 'este Papa durará tal vez unos 5 años…'. Que sigan conspirando y se sienten a esperar. El Señor Jesús sabe cómo guía a su Iglesia y los tiempos de Dios no son los del mundo".

Según Rodríguez Maradiaga el Papa "volverá al Vaticano con más ganas todavía de continuar con sus reformas", porque "el Espíritu Santo no está de vacaciones ni con una siesta prolongada. Es Señor y dador de vida, y el papa Francisco es su instrumento privilegiado para guiar a la Iglesia y seguirla guiando. Por eso oramos por él. Y como él mismo dice bromeando: 'Recen por mí y no contra mí'”.

[email protected]