La noticia de la intervención del Partido Justicialista en Salta impactó de lleno en el peronismo local; entre lamentos y celebraciones, sus referentes marcaron sus respectivas posturas.

Por un lado, la actual dirigencia del PJ salteño, alineada al gobernador Gustavo Sáenz, calificó de "arbitraria" y "persecutoria" la medida decidida el lunes último por el Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ), presidido por Cristina Fernández de Kirchner. El Consejo decidió también la intervención del distrito de Misiones, y la continuidad de la intervención en Jujuy.

Por otro lado, el ala asociada a la conducción de CFK, con una marcada oposición al gobierno nacional y al provincial. En ese espacio se reconocen partidos políticos como Kolina, Frente Grande y el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP).

Tras conocerse la intervención, el PJ salteño vivió de manera intensa las primeras horas de ayer. Recién pasado el mediodía emitió un comunicado en el que informó que en el Consejo Provincial del PJ estaban “sorprendidos y desconcertados ante la arbitraria decisión de intervenir nuestro partido”. Aseguró que el espacio está ordenado institucional, económica y jurídicamente, con pleno funcionamiento de sus órganos partidarios y cuyos miembros fueron elegidos democráticamente.

Asimismo, sostuvo que la intervención es una “medida inconsulta” que careció de “fundamentos valederos” por lo que de inmediata buscarán revertirla ante la Justicia, como ya lo había adelantado a Salta/12 el secretario general del Partido, Antonio Hucena.

“El peronismo no es un sello de goma, sus militantes, los dirigentes y el pueblo no pueden intervenirse. No nos arrebatarán nuestras convicciones ni nuestros principios Nuestro compromiso es con el pueblo que nos eligió”, manifestó la conducción salteña. En el escrito, el presidente del Consejo Provincial del PJ Salta y de la Cámara de Diputados de Salta, Esteban "Tuti" Amat, buscó transmitir tranquilidad: “Se garantizará la participación de los candidatos de nuestro espacio en las próximas elecciones provinciales del día 11 de mayo de 2025”, sostuvo.

El principal argumento para la intervención se asienta en el accionar que tuvieron en el Congreso tres diputados nacionales Salta, que además son autoridades pejotistas en la provincia: Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega. A nivel nacional se señaló que los legisladores acompañaron en reiteradas ocasiones medidas de ajuste del gobierno de Javier Milei, como el voto afirmativo a la Ley Bases o la abstención en la sesión que dejó firme el veto presidencial al aumento a los jubilados.

Calletti es la vicepresidenta tercera del PJ salteño; Vega es la secretaria de Relaciones Institucionales, y Outes es miembro titular del Consejo Provincial.

Este diario pudo saber que en el PJ local siguen evaluando acciones para frenar o dilatar la intervención, que hasta ahora no fue notificada formalmente. Se analiza la posibilidad de publicar una solicitada en medios nacionales, la presentación de una cautelar con el principal argumento de que se respete la carta orgánica del partido.

Entre los nombres que suenan para la intervención en Salta se menciona el del rosarino Agustín Rossi, que tras la primera reunión del Consejo Nacional celebró que el PJ se ponga en marca bajo la presidencia de Cristina. “Hagamos lo que sí depende de nosotros: organizarnos y militar”, escribió en X, acompañando con un video.

“Arbitraria e injustificada”

El diálogo con Salta/12, la secretaria parlamentaria del PJ Salta, Laura Cartuccia, que es diputada provincial, también calificó la intervención de “arbitraria e injustificada”, y que “atenta contra la autonomía del peronismo en nuestra provincia”. Aseguró que la medida no responde a una crisis institucional ni a una falta de conducción, sino que “es una decisión política que fue tomada desde Buenos Aires” con el fin de “someter al peronismo salteño a la conducción nacional del kirchnerismo”.

“No es casual que se haya intervenido Salta, donde el peronismo tiene una identidad federal y no kirchnerista”, añadió, sosteniendo que la decisión del Consejo Nacional, “en lugar de fortalecer el peronismo, lo divide y genera más rechazo”. En Salta “no vamos a aceptar imposiciones externas”, aseguró. Sobre la intervención, agregó en que “no solo desmotiva la militancia, sino que puede provocar que muchos compañeros puedan buscar otros espacios donde se respete también su voz”.

Para Cartuccia, que suele fustigar al kirchnerismo, la principal responsable de la intervención en Salta es Cristina Fernández, de quien dijo que busca “controlar todas las estructuras del peronismo de cara a las elecciones, y en lugar de construir consensos recurren a la imposición”. Añadió que apelarán al llamado de un Congreso Nacional del PJ para que se valide o rechace la decisión del Consejo Nacional.

A su entender, es “infantil” intervenir a la conducción local sólo porque “tres diputados del Partido Justicialista han votado en consonancia algunas leyes con el Gobierno Nacional”. Defendió la necesidad de dar herramientas al Gobierno nacional para gobernar, a pesar de las diferencias políticas.

En la misma sintonía habló su par en la Cámara de Diputados de Salta, Germán Rallé, presidente del Bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción, quien subrayó que la intervención es arbitraria puesto que en los últimos años este distrito “ha cumplido legalmente con todas las metas establecidas y preestablecidas por la Justicia Federal”. Sostuvo que no existe ninguna causal legal o administrativa que justifique la intervención. “Es una cuestión netamente política”, cuestionó, asegurando que le “dolería pensar que es un revanchismo" por el apoyo del PJ salteño a la lista que proponía como candidato a Ricardo Quintela.

Rallé opinó que primó “la necesidad de formar o de concentrar poder en el ego de una persona, destruyendo institucionalmente la expectativa, el trabajo, el esfuerzo y sobre todo la identidad que tenemos en el Partido Justicialista de Salta”, que cuenta con más de 120.000 afiliados. El legislador se consideró una voz autorizada en el tema ya que su familiar, Abraham Rallé, fue uno de los fundadores del PJ en Salta, en 1945.

También cuestionó que la intervención se base en la “posición política que puedan tomar representantes que salieron del peronismo, pero que adhirieron a acompañar leyes pensando en dar gobernabilidad”. “Espero que la justicia, con un acto realmente de interés, restablezca los carriles de institucionalidad que tiene el Partido Justicialista de Salta y deje sin efecto su intervención”, deseó.

Las celebraciones no se agotan

Del otro lado, Unión por la Patria Salta celebró la intervención. “Con el voto unánime, tomaron la decisión histórica y necesaria de Intervenir el Partido Justicialista de Salta, que había sido usurpado y torcidos sus idearios, a la voluntad del gobernador de la provincia Gustavo Sáenz y sus acuerdos con la Libertad Avanza de Javier Milei, a sus apetencias y ambiciones personales, como del grupo que lo rodea”, expresó en un comunicado el espacio.

UxP aseguró que con la intervención se inicia una nueva etapa en la provincia, donde el PJ “se movilizará a cumplir su misión histórica, como motor de movilidad social ascendente, de lugar de organización y discusión política”. Además, siguiendo la decisión nacional, se anticipó la constitución de la Mesa Política de UxP Distrito Salta.

“Nunca más queremos ver un Partido Justicialista en manos de los infames traidores a la Patria; ni que sea instrumento para llevar obsecuentes, sin ninguna formación política, ni convicciones, pues solo han desprestigiado a la función pública y a la política en los últimos años”, sostuvo UxP Salta.

La presidenta del PTP y ex diputada nacional Verónica Caliva dijo a Salta/12 que tomaron la noticia “con muchísima alegría y esperanza" ya que consideron que en UxP podrán contar con la incorporación del PJ salteño, "en un contexto político donde vivimos con un gobierno de ultraderecha que viene haciendo un desastre nunca antes visto en materia de derechos”.

Aseguró que contar con el sello del PJ es sumamente importante, más aún sabiendo que Cristina tiene la intención de “enderezar lo que se ha torcido”. E insistió en la relevancia de la intervención al sostener que el campo nacional y popular está dando una pelea contra un Gobierno nacional, que recibe el apoyo de gobiernos provinciales.

Asimismo, Caliva consideró que es valedero intervenir el PJ salteño por las acciones en el Congreso de los legisladores peronistas, ya que “han traicionado el mandato del elector”.

Recordó que Calletti, Outes y Vega armaron el bloque Innovación Federal junto a legisladores de Río Negro y Misiones después de que asumiera Javier Milei. Hoy ese espacio es reconocido como "dialoguista" con la Nación. Previamente, los tres salteños estaban alineados al bloque de UxP. Calleti estaba en el espacio desde el armado del Frente de Todos, en 2021; mientras que Vega y Outes ingresaron en 2023, de la mano de UxP.

La dirigente afirmó que ahora se puede reconstruir un proyecto nacional y popular para enfrentar las políticas recesivas de Milei. En ese sentido, destacó la designación del diputado nacional Emiliano Estrada como secretario nacional de Economía y Producción del PJ.

Por su parte, el senador provincial Walter Wayar afirmó que el PJ debe frenar la entrega de la patria y la política destructiva del Estado de Milei, y constituirse como un gran frente y ser una alternativa válida para el país. “Todo distrito provincial debe estar en consonancia con estas responsabilidades y estar alineado con el PJ Nacional” por lo que “el distrito que no esté en la firme defensa de la Patria y sea afín a Milei debe ser intervenido”, dijo a Salta/12.

Otro sector que celebró la intervención fue el Movimiento de Recuperación Justicialista, formado en 2019 en disconformidad con las actuales autoridades locales. En un escrito manifestó su complacencia con la intervención, "ya que permitirá acortar los caminos para lograr la normalización total del partido local”.

Sostuvo que el reclamo iniciado hace más de cinco años por militantes de Salta ha dado frutos, revelando los obstáculos legales que impedían la participación de afiliados. Destacó asimismo la eliminación de la Comisión de Acción Política (CAP) y señaló que aún queda un largo camino, ya que la intervención del PJ debe lograr una reforma integral de la carta orgánica para democratizarla y permitir la participación igualitaria y transparente de todos los afiliados.