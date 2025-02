Familiares y vecinos marchan para pedir justicia por Kim Gómez, la nena de siete años que murió tras ser arrastrada al caerse de su propio auto, cuando intentaba ser robado en la ciudad de La Plata. La movilización comenzó en el barrio de de Altos de Lorenzo exigiendo "Justicia por Kim" y llegó hasta la Municipalidad de La Plata, donde se produjeron incidentes.

Marcos Gómez, padre de Kim, participó de la marcha y expresó su dolor: "Estoy destrozado, tenía una hija perfecta que siempre amé. Me la arrebataron". Los vecinos que participaron de la movilización arrojaron piedrazos y objetos a la sede comunal, rompieron algunos vidrios e intentaron ingresar por la fuerza al lugar. Además de exigir justicia por la niña asesinada, los vecinos pidieron mayor presencia policial por la creciente ola de robos en la zona.

La niña, de 7 años, quedó en el interior del Fiat Palio familiar, cuando dos adolescentes de 14 y 17 años abordaron el auto, empujaron fuera del auto a la madre de la niña y se fugaron sin notar que Kim estaba en la parte de atrás.

Cuando el auto llegó a la intersección de las calles 82 y 28, la niña cayó por una de las puertas laterales, se investiga si la puerta se abrió, si Kim se tiró intentando escaparse o si los propios ladrones la empujaron. Al caer del auto, la pequeña quedó atrapada por el cinturón de seguridad, fue arrastrada y embestida por el propio vehículo.

"Tenemos fotos y videos de cómo la arrastran estas dos personas. Me pregunto qué mierda pasa. Supongamos que esta gente se quería robar el auto, ¿no vieron a la nena? No les importó, frenen y bájenla. Roben tranquilos y ya está, perdimos", lamentó el padre de la pequeña y descargó su dolor al confesar: "Me gustaría que sufran un poco como sufro yo".

Tras lo ocurrido, la Policía realizó un operativo para dar con los delincuentes en una zona descampada, mientras los peritos iniciaron las tareas para analizar la escena. Momentos después, fueron detenidos dos sospechos, uno de ellos entre las calles 134 y 85, y luego llevados a la Comisaría La Plata 8va.

El arresto fue hecho por oficiales de la DDI La Plata y agentes de Seguridad de la Policía Bonaerense. Una cámara de vigilancia captaba a los acusados ingresando a un comercio de 24 y 72, minutos antes del robo. La fiscal del caso Eugenia Di Lorenzo analiza las pruebas recolectadas hasta el momento.

El padre de Kim duran la marcha también se preguntó por las familias de los dos menores de edad detenidos por el crimen de Kim: "¿Qué criaron, loco? ¿Cómo se puede defender, qué puede hacer?".

Héctor, el padre del joven de 17 años detenido, fue entrevistado por TN y pidió que su hijo "se pudra en la cárcel". El hombre dijo que su hija le confesó que el adolescente era responsable del robo y del crimen de la pequeña Kim y que él pidió que sea entregado.

El hombre dijo que, días atrás, su hijo ya había robado otro auto y que él no quería retirarlo de la comisaría donde estaba detenido. "Él andaba en la calle porque está perdido en la droga. Trabajaba conmigo y me di cuenta que me afanaba las cosas. Entonces lo eché a la calle", reveló el padre sobre la vida del ladrón de 17 años detenido por el crimen de Kim.